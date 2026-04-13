伊朗總統：準備好達成公平協議 美國貪得無厭是最大障礙
撰文：蕭通
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伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）4月12日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話時，就美國與伊朗在伊斯蘭堡的談判作了通報，稱伊朗已完全做好準備，以達成一項能夠實現地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。
新華社引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，佩澤希齊揚在通話中感謝俄羅斯對伊朗表達的團結立場，將及俄羅斯在聯合國安理會反對「反伊朗決議」，稱此舉有助防止地區局勢進一步激化。
佩澤希齊揚稱，在美伊談判中，美方的雙重標準與貪得無厭是達成協議的最大障礙，強調伊朗的紅線是國家利益與民族權利，並表示如果美國遵守國際法律框架，達成協議並非遙不可及。
他表示，伊朗已完全做好準備，以達成一項實現地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。此外，他對美國利用地區內其他國家的領土攻擊伊朗表示遺憾，強調伊朗願在無域外勢力干涉下，與鄰國共同實現地區「內生性」和平與安全。
普京在通話中轉達俄羅斯對伊朗最高領袖、政府與民眾的團結聲援，強調俄羅斯支持政治解決當前危機的外交進程，並宣布俄方願繼續協助尋求政治與外交解決方案，保持積極接觸與協商。
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