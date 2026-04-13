美中央司令部：13日開始　封鎖所有進出伊朗港口海上交通

美國中央司令部 (CENTCOM) 於4月12日公布，根據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的公告，美軍將於美東時間4月13日上午10點（北京時間13日晚上10時）開始，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。特朗普同日稍早時間表示，鑒於伊朗在核計劃這一關鍵問題上拒絕讓步，美國海軍將封鎖霍爾木茲海峽。



圖為2026年4月12日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

非往來伊朗港口船隻不受阻礙

美國中央司令部的聲明稱，此次封鎖將對進出伊朗港口的所有國家船隻，一視同仁地執行，包括所有位於阿拉伯灣和阿曼灣的伊朗港口。對於在霍爾木茲海峽往返於非伊朗港口的船隻，中央司令部部隊不會阻礙其航行自由。

聲明又稱，在封鎖開始前，中央司令部將通過正式通知，向商業海員提供更多信息，建議所有海員關注「航海通告」（Notice to Mariners）廣播，並在阿曼灣和霍爾木茲海峽入口區域作業時，通過艦橋間16頻道聯繫美國海軍部隊。

圖為2026年4月12日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

外媒報道稱，與特朗普稍早時間說法相比，美軍公布的行動更為克制。特朗普此前揚言，要封鎖「所有試圖進入或離開霍爾木茲海峽的船隻」，但最新只針對進出伊朗港口船隻。不過，美軍宣布的封鎖範圍似乎也更廣，因為針對所有伊朗港口，即包括霍爾木茲海峽以外、沿阿曼灣分布的港口。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台12日報道，伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）表示，美國威脅對伊朗實施海上封鎖，是極為荒唐可笑之舉。他表示，伊朗陸軍海軍將士正對美軍在地區內的所有動向，實施全面追蹤與監視。