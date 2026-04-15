內塔尼亞胡：禍亂中東的慶父

美伊在巴基斯坦舉行的第一輪談判破裂，包括中國在內的很多國家都在全力斡旋，希望避免戰端重啟。甚至連美國，在封鎖霍爾木茲海峽的同時，也不斷放出談判信號，想在不重開戰火的情況下把伊朗逼回談判桌，以非戰方式逼伊朗讓步，從談判桌上拿到利益。

唯有以色列，上躥下跳，眼睛裏寫滿了對戰爭的渴望。尤其內塔尼亞胡本人，急於重燃戰火，把衝突搞大，唯恐天下不亂的心態不僅溢於言表，而且見諸於行動。

特朗普宣佈封鎖霍爾木茲海峽，話音剛落，以色列一名國防高級官員就稱，以色列國防軍已進入「高度戒備狀態」，正在為重啟針對伊朗的軍事行動做準備。以色列總理內塔尼亞胡也說，與伊朗的停火可能很快結束。

就美伊達成臨時停火協議當天，以軍還奉內塔尼亞胡之命在黎巴嫩炸死300多人。當地居民和黎巴嫩官員表示，這些空襲瞄準的是貝魯特人口稠密的居民區，平民是傷亡的主要群體。以色列僅用10分鐘，就製造了自1990年黎巴嫩內戰結束以來該國最嚴重的單一殺戮事件之一。

事實上，過去一個多月，在跟隨美國對伊朗採取軍事行動的同時，以色列還在黎巴嫩南部的持續軍事行動，已經造成1800人死亡、5873人受傷，超過110萬人流離失所。

再把視線轉向加沙，過去幾年，以軍在加沙連續數年搞無差別屠殺，導致整個加沙淪為廢墟，190多萬人流離失所，最少25萬以上人傷亡，其中絕大多數是婦女兒童。

圖為2025年10月21日，以色列與哈馬斯達成停火協議，以軍撤出加沙後，由無人機拍攝加沙一個住宅區的損毀情況。（Reuters）

眼下這場伊朗戰事，本來就是內塔尼亞胡遊說操縱特朗普打起來的，意在藉助美國力量削弱伊朗這個地區對手。結果，以色列的戰爭目標沒有完全達到，卻製造了海灣戰爭以來範圍最廣和烈度最大的一場局部戰爭，周邊至少八個海灣國家被捲入遭襲，被美以聯手侵略的伊朗更是損失慘重。全球供應鏈也遭到嚴重衝擊。

也正因為以色列的戰爭目的沒有達到，內塔尼亞胡極不願意看到美伊達成停火協議，一有機會就製造衝突，試圖重新挑起戰火。

中東亂局有複雜、深刻的歷史、種族和宗教原因，有地緣政治上大國介入和權力爭奪的原因。但在所有這些宏大的背景原因中，都藏着以色列在地區擴張稱霸，和內塔尼亞胡為自保而製造衝突的因素。

不少分析尖鋭指出，內塔尼亞胡是這些衝突的禍首。內塔尼亞胡領導的這屆右翼政府，本該受國會和司法機構調查。但為了挽救自己的「安全總理」招牌乃至政治生命，從加沙地帶打到黎巴嫩和敘利亞，一直到伊朗，他不顧一切地發動毀滅性的襲擊，試圖通過製造戰爭動盪轉移視線，逃脱指控，導致無數中東平民喪命。

中國歷史上有「慶父不死，魯難未已」的典故。意思是說，如果不清除製造內亂的罪魁禍首，國家就不得安寧。套用這個中國典故，內塔尼亞胡就是在中東製造禍亂的慶父，是中東一系列內亂的罪魁禍首，只要有他在，殺戮就不可能停止，中東就不可能安寧。