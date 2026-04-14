內塔尼亞胡：歐洲大陸「道德淪喪」　以色列在「保衛世界」

據《以色列時報》報道，當地時間4月13日，以色列總理內塔尼亞胡在「猶太大屠殺與猶太英雄紀念日（Jom haScho'a）」中發表講話，緬懷遇難猶太人同胞，他期間還抨擊歐洲大陸如今「道德淪喪」，並顛倒黑白稱是以色列在「保衛世界」。



內塔尼亞胡在講話中稱，如今的歐洲「深陷嚴重的道德軟弱」，指責歐洲「正失去對自身身份、價值觀的掌控，也喪失了捍衛文明抵禦野蠻行徑的責任」，而以色列正在保衛這片「自大屠殺以來已忘卻太多往事」的大陸。

「歐洲有太多東西要向我們學習，」內塔尼亞胡聲稱，「尤其是明辨善惡這一核心道德準則，在關鍵時刻，這要求我們為正義、為生命而戰。反觀以色列，從未忘卻這份永恆的責任。」

「我們與美國並肩，也與其他國家攜手構建同盟，我們不僅在保衛自己，也在保衛整個世界，以色列與美國站在自由世界的最前線。」 他補充道。

他表示，在過去一年中，美以兩國開展的兩次聯合行動對伊朗政權給予了「沉重打擊」。

內塔尼亞胡還聲稱：「倘若我們未曾對伊朗採取行動，納坦茲、福爾道、伊斯法罕和帕琴這些地名，很可能會像奧斯威辛、特雷布林卡、馬伊達內克與索比堡一樣，永遠被人們以恐懼銘記。」

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近日，以色列對黎巴嫩的軍事行動已引發多個歐洲國家不滿，多名歐洲領導人發聲反對。

德國總理默茨（Friedrich Merz）9日表示，以色列對黎巴嫩南部採取的軍事行動越強，中東地區和平進程失敗的風險就越高，這種情況「絕不能發生」。

同日，英國首相斯塔默（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在接受英國獨立電視台採訪時表示，他堅定認為，以色列對黎巴嫩的打擊「是錯誤的」「不該發生，應該停止」，這是一個原則性問題。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）10日表示，歐盟應採取行動制約以色列政府，並呼籲暫停歐盟與以色列的聯繫國協議。

桑切斯強調，以色列在加沙地帶及黎巴嫩等地的軍事行動「公然違反」國際人道主義法，歐洲必須協同一致，以免黎巴嫩「重蹈加沙覆轍」。

2026年4月8日，伊朗德黑蘭，在伊朗戰爭宣佈為期兩週的停火後，人們聚集在一起，一名男子點燃了一面以色列國旗。（Reuters）

歐盟外交事務發言人阿努瓦爾・阿努尼（Anouar El Aouni）12日也表示，歐盟強烈譴責以色列對黎巴嫩發動襲擊，要求以色列立即停止針對黎巴嫩的襲擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載

