特朗普折戟中國伊朗　美國走向衰落的分水嶺

特朗普第二任期，美國已經接連在兩場關鍵博弈中遭遇潰敗。一場是對中國發起關稅大戰，不僅未能佔到便宜，反而被中國用稀土卡住脖子，暴露了美國的產業短板與對中國稀土資源的依賴。一場是和以色列一起對伊朗發起軍事打擊行動，不僅未能令伊朗屈服，反而被伊朗一通亂拳打得灰頭土臉，暴露了美國的軍事和戰略短板。特朗普政府本想通過兩場硬仗重塑美國權威、收割戰略紅利，穩固霸權根基，最終卻落得雙線慘敗、一無所獲的結局。

2025年，特朗普再次上任伊始，就秉持「美國優先」理念，將中國視為美國經濟霸權的最大挑戰者，延續其第一任期對華強硬思路，執意重啟並升級對華貿易戰。中國成為特朗普「勝利日關稅戰」的重點打擊對象，開啟了對中國層層加碼、極限施壓的關稅圍剿模式。2025年2月，特朗普政府率先宣佈對所有中國輸美商品加徵10%額外關稅，時隔一個月再度加碼加徵10%關稅，後續又接連推出「對等關稅」加碼政策，短短兩個多月內連續數次上調稅率，中國輸美商品綜合關稅稅率一度飆升至145%的離譜水平，創下中美最高關稅紀錄。特朗普政府一度叫囂，憑藉關稅就能逼中國就範。

然而，面對特朗普政府的貿易霸凌，中國始終堅守底線立場，既不主動挑起對抗，也不畏懼強權施壓，採取了「對等反制、穩步攻防」的應對策略精準回擊。一方面，中國同步對美進口商品加徵對等反制關稅，精準鎖定美國農產品、能源產品、工業製成品等美國核心出口品類，直擊美國農業州選民基本盤和本土企業盈利痛點，讓美國第一時間承受對等經濟代價。中國是唯一對美國發起針鋒相對關稅報復的國家。另一方面，中國手握王牌底牌，果斷啟動稀土資源出口管制措施，精準拿捏美國高端製造和軍工生產的核心命脈，致使美國本土高端製造業陷入稀土原材料短缺困境，軍工企業產能大幅受限，股市、債市、匯市同步遭遇三連殺，特朗普政府原本預想的對華施壓不僅未能達到預期效果，反而遭到反噬。

此後中美雙方歷經多輪攻防博弈、數輪高層級別談判拉鋸，中國始終堅守立場，美國的所有無理訴求全部落空。特朗普政府最終別無選擇，只能主動找台階自我降温，暫停關稅戰爭，淡化對抗氛圍。這場聲勢浩大的對華關稅貿易戰，最終以美國的實質失敗落幕，特朗普政府的對華關稅戰無疾而終。

如果說對華貿易戰讓美國霸權顏面掃地，那麼對伊朗的軍事行動，則讓美國軍事霸權和盟友體系徹底露怯。特朗普政府為鞏固中東霸權、維護以色列等核心盟友利益，在內塔尼亞胡誘導下對伊朗採取激進冒險手段，精準斬殺伊朗高層核心領導層，對伊朗境內部分軍事設施發動定點打擊，表面上看給伊朗軍事力量和政權運轉造成短期重創，看似佔據絕對上風、掌握博弈主動權。但撥開表層軍事行動的光環，從深層戰略維度覆盤整場博弈，美國實則輸得徹徹底底。

圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

其一，美國對伊朗只敢遠程打擊、不敢下場地面作戰，暴露了美軍外強中乾的虛弱本質與實戰恐懼心理。美國常年自詡全球軍事第一強國，號稱擁有全球快速作戰投放能力、無可匹敵的實戰威懾力，但面對伊朗這一中東中等強國，即便手握絕對軍事裝備優勢，卻始終不敢派遣地面部隊入境作戰，深陷「打不起、耗不起、不敢打」的戰略困境。美軍忌憚伊朗複雜的地形作戰環境、成熟的國防防禦體系、強悍的全民抵抗意志，更擔憂地面戰陷入持久戰泥潭、重蹈過往中東戰爭傷亡慘重、耗資巨大的覆轍。這一避戰心態徹底打破美國「全球無敵」的軍事神話，直接喪失對中等強國的有效軍事威懾能力，此後面對中俄等世界級大國，美國軍事威懾的可信度更是大幅鋭減，軍事霸權話語權持續弱化。

其二，伊朗絕地還擊，精準打擊美國中東戰略資產及附庸盟友，戳穿了「美軍保護盟友」的虛假謊言，盟友體系遭遇空前信任危機。在美國發動定點打擊和極限施壓後，伊朗沒有絲毫妥協退讓，反而迅速啟動全方位反擊預案，對美國駐中東軍事基地、能源戰略據點發動精準遠程打擊，同時對美國中東附庸盟友的關鍵設施實施針對性報復。一系列反擊行動讓美國在中東多年佈局的戰略資產遭受鉅額損失，地區盟友損失慘重。原本依附美國尋求安全庇護的中東盟友，親眼目睹美軍無力庇護、不敢強勢反擊的窘境，看清美國靠不住的現實，對美國的安全信任破裂，美國盟友體系向心力持續下滑。

其三，美國窮盡制裁、軍事打擊等所有手段，始終無法逼迫伊朗屈服低頭，就連迫使伊朗重返談判桌、簽署美國主導的停戰協議都無法實現，最終只能放下超級大國身段，主動求助中國出面斡旋調停。伊朗面對美國全方位極限施壓，始終堅守國家主權底線，絕不妥協退讓，絕不接受美國任何不平等談判條件，美國所有施壓手段全部失效，博弈陷入進退兩難的僵局。萬般無奈之下，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財長貝森特（Scott Bessent）等人紛紛直接或間接呼籲中國出面，施壓伊朗開放霍爾木茲海峽。伊朗，巴基斯坦和美國也都承認，是中國在說服伊朗停火方面起了決定性作用。這一舉動徹底坐實了美國戰略落敗的事實，昔日不可一世的超級大國，如今連區域中等強國都無法拿捏，只能求助第三方大國解圍，霸權體面蕩然無存。

美國在中國伊朗的雙線失敗絕非偶然。不可否認，美國經濟基礎雄厚、軍事裝備一流、科技實力強大，仍是全球綜合實力領先的超級大國。但另一方面，美國早已不復往日超然獨尊的絕對實力，再也無法隨心所欲掌控局勢、肆意打壓遏制戰略對手。面對中國這樣的世界級大國，美國經濟貿易戰落敗，科技封鎖與關稅霸凌失效。面對伊朗這樣的區域中等強國，美國軍事威懾失靈、制裁手段失效，征服不了、打不贏、勸不降，只能被動陷入戰略僵持。

《紐約時報》網站日前刊登文章，說美國和以色列聯合對伊朗發動軍事打擊，不僅是一項糟糕的決策，更是「美利堅帝國走向衰落的分水嶺」。文章認為，美國在中東的軍事冒險，是普通觀察者預期特朗普在任期內最不可能出現的敗筆之一。特朗普在總統競選時提及，美國歷屆政客的施政通病，就是超出自身實力強行對外行事。人們原本以為特朗普會不一樣。但是他卻精準掉進了自己竭力描繪的糟糕陷阱。