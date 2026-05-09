假如特朗普、普京在北京會面 「三巨頭」如何震撼世界

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月14日至15日對中國進行國事訪問，目前雙方正在緊鑼密鼓準備。網上流傳的視頻顯示，中國五一假期期間，美國先後派出至少四架次C-17軍用運輸機往中國運送相關物資，美國特勤局的車輛也在北京街頭顯身。在特朗普動身之前，美國國會參議員代表團戴安斯(Steve Daines)一行已經先行到中國「打前站」，獲中國總理李強、人大委員長趙樂際接見，並與中國外交部長王毅會談。



媒體及觀察人士高度關注此次訪問。中美這些年激烈角力的台灣議題、AI議題、稀土及晶片議題、芬太尼議題、進口美國農產品議題，以及引發地區和國際局勢變動的伊朗戰事與霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通行議題、俄烏戰爭議題、朝鮮半島議題等，都是可能進入雙方會面清單的議題，格外引人關注。

與此同時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對中國的訪問也在籌備之中。4月14至15日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）已先行一步到中國訪問，為普京訪問做鋪墊。

俄新社（RIA Novosti）等媒體5月7日報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）證實，普京的訪華行程目前正處於「積極且認真」的籌備階段，俄方與中方夥伴保持着日常密集的溝通。克里姆林宮尚未官宣確切日期，但根據俄媒《導報》（Vedomosti）先前披露的初步規劃，普京可能於5月18日抵達中國，與特朗普訪華時間間隔不到一周。

中國迄今為止還沒有公布特朗普與普京的訪問日程。更沒有說兩人將在北京會面。

但是因為美俄公布的特朗普與普京訪問時間相隔是如此之近，不僅讓人產生遐想，假如特朗普和普京在北京會面，由中國領導人習近平做東道主，當今世界最重要三個大國的領導人齊聚一堂，會產生甚麼樣的震撼。

不少網民拍到美軍運輸機抵達北京。（微博圖片）

有內地網友拍到2輛美國特勤局車輛現身北京街頭，車牌顯示「U.S. GOVERNMENT」「FOR OFFICIAL USE ONLY」字樣。（圖源微博）

過去幾年，俄羅斯因為挑起俄烏戰爭，飽受國際指責，並遭到美歐等國的經濟與金融制裁。深陷戰爭陷阱的俄羅斯空前強化了與中國的雙方關係，對中國的經濟依賴大大加深。中國也成為俄羅斯最主要的石油及農產品進口國，為困境中的俄羅斯提供了政治支持，強化了雙邊經濟合作。

2026年2月28日，特朗普和以色列又挑起伊朗戰爭，對伊朗轟炸了近兩個月時間。該戰事不僅給伊朗帶來巨大損失，也暴露了美國的軍事上限及其盟友體系的脆弱性。美伊圍繞世界能源通道霍爾木茲海峽的封鎖博弈更是給世界能源產業鏈造成巨大衝擊。地區格局也因此而更大動盪。急於從戰場脱身的美國也需要中國居中斡旋調停，說服伊朗與美方達成達成協議。

也就是說，本應帶頭維護世界和平與秩序，捍衛國際法與《聯合國憲章》的聯合國五強中的「前三強」——中美俄，有兩強不僅沒有承擔起應有的責任，反而成為實際秩序與和平的破壞者，帶頭踐踏了國際法與《聯合國憲章》定義的戰後秩序與精神。就結果來說，雙方也都因此而陷入戰略被動，特別需要中國在中間扮演某些作用。

在此期間，只有中國展現戰略定力，不僅沒有挑起和介入任何一場戰爭，反而在兩場戰爭中都盡力勸和促談。成為世界和平與秩序，捍衛國際法與《聯合國憲章》的定海神針，和戰後秩序的最有力維護者。

若特朗普與普京在北京會面，將是當今國際政治領域具有重大歷史意義和里程碑意義的重大事件。當中美俄三國領導人在北京相聚，由中國領導人習近平居中主持，「三巨頭」會面的場景不僅可以精準反映當今由大國主導的世界政治格局，更能凸顯中國在國際動盪局勢中維持戰略平衡的價值與地位，是國際秩序與全球和平的真正壓艙石。