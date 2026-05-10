中國的下一步：助力伊朗主導戰後秩序？站隊特朗普反對伊朗收費？

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）‌前不久訪華，他接受媒體採訪公開說，「我們的中國朋友覺得，戰後的伊朗和戰前相比，已截然不同。」在同中國外長王毅會晤時，他稱伊方信任中方，期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用，並支持建立能夠統籌發展與安全的戰後地區新架構。

公開談論中國認為伊朗站前戰後不同，是在暗示伊朗戰績獲得了中國認可。公開期待中方促和止戰，期待中方支持建立戰後地區新架構，是就戰後秩序和中國商討。

儘管美伊在霍爾木茲海峽交火頻頻，但戰事接近尾聲，談判結束衝突、 重新劃定地區秩序才當前是重點。

2026年5月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。（中國外交部）

伊朗之所以要聽取中國對戰後秩序的意見，在於目前美伊談判陷入僵局。

伊朗急於將戰場上的勝利優勢變現，要管控霍爾木茲海峽啟動收費機制。而美國急於挽尊並不想放棄海峽的掌控權，堅持讓海峽恢復到戰前的狀態。所以伊朗封鎖霍爾木茲海峽，美國鎖上枷鎖，封了伊朗的海岸。

如果伊朗認同將海峽恢復到戰前狀態，相當於繼續接受美國主導中東秩序，伊朗這一仗打出了尊嚴、站穩了腳跟、獲得了更多的生存空間，但還沒打出全新的秩序。如果美國承認伊朗對海峽的收費管理，相當於伊朗通過戰爭重構了地區秩序，美國主導的格局成為歷史。

這兩種狀態都承認伊朗勝利了，區別在於一個是小贏，一個是大勝。

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾駕車經開一塊反美廣告牌，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

中國是否支持伊朗的收費管理，是否支持伊朗主導地區戰後秩序，這是伊朗關心的。美國總統特朗普5月中旬訪華要和中國談判伊朗問題，本質上也是就中東戰後秩序爭取中國的支持。

在戰略上，中國有支持伊朗的理由，畢竟伊朗付出血的代價重創美國，這對於正在同美國激烈鬥爭的中國來說，是好消息。

從現實看，中國也沒有道理拒絕特朗普。畢竟伊朗公布的單船最高200萬美元的收費，本質上是對購買中東能源一方的單方面收割，必然催生能源價格上漲。作為用油大戶，中國不會樂於接受，油價上漲對全球經濟的連鎖反應，也不是中國樂見的。

中國對伊朗的影響力毋庸置疑，眾所周知巴基斯坦的背後站着中國，中國才是隱於幕後能夠深刻影響局勢的玩家。 因此，中國作何選擇備受關注。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

值得注意的是，2026年4月14日，中國國家主席習近平就維護和促進中東和平穩定提出4點主張，一是堅持和平共處原則；二是堅持國家主權原則；三是堅持國際法治原則；四是堅持統籌發展和安全。3月31日，中國和巴基斯坦發表了關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，主要內容可概括為「一停二談三確保」，即立即停止敵對行動，儘快開啟和談，確保非軍事目標安全、確保航道安全、確保聯合國憲章的首要地位。

可以看到，中國的主張從來不是是否同意伊朗收費，是否踢美國出局。3月份中國發表的是五點倡議，4月份習近平提出的是四個原則。倡議和原則，從來不是具體的條條框框，而是行事的邏輯，這是高層構建。中國關心的永遠是局面。

戰事以來，沙特為首的海灣國家對待伊朗相當有耐心，而伊朗總統佩澤希齊揚公開稱海灣國家為兄弟，也十分友善。中東事務掌握在中東人手中的趨勢正在逐步明朗。伊朗外長阿拉格齊訪問阿曼時，阿曼提出了討論霍爾木茲海峽需要讓沙特介入。這是事情出現轉機的開始。

2026年1月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。（中國外交部）

如果沙特阿曼和伊朗等共同相關方願意組建霍爾木茲海峽共同管理委員會，收費不收費都是中東人自己的事情，伊朗的目的本質並不在於收費，而在於用收費來彰顯自己掌控者的身份。和地區國家一起管理收費不排除會是一種伊朗可接受的選擇。屆時美國很可能就不會再提出反對伊朗控制海峽，因為這是中東國家的共同控制。

而伊朗也必須明白美國是否出局不在於伊朗一方的主張，取決於海灣國家對美國的態度。如果伊朗同海灣國家有以霍爾木茲海峽為平台的共同利益捆綁，那麼地區全新的安全格局自然而然會在逐步增多的互信和互動成形，屆時是否踢美國出局已經不重要，美國力量自然會在地區力量崛起之後有自己全新的位置。

美國和伊朗單獨和解無望的情況下，地區國家的加持將會是化解僵局的關鍵鑰匙。巴基斯坦是前台的美伊談判斡旋方，中國隱於幕後並非無所作為，中國有所行動也並非要站出來指點江山。頂級棋手的眼界從不在於勝負，謀勢遠比謀事更重要。