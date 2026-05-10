法國左翼領袖梅朗雄四度出戰總統選舉　政壇老將對華立場清醒

政壇老將，第四次衝擊總統寶座。更讓人刮目相看的，是他對華的清醒表態



他就是梅朗雄（Jean-Luc Melenchon），法國左翼政黨的領導人。

這是一個老資格的法國政治家，74歲的他，可謂屢敗屢戰。在上次（2022）大選中，他以得票率22%列第三，僅次於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和國民聯盟領導人勒龐（Marine Le Pen）。

老將再次出馬，自然不同一般。

在日前接受媒體採訪時，梅朗雄明確表示，如果他當選法國總統，他絕對不會支持武力介入「台海沖突」。他還強調，殖民主義的時代已經終結，法國與中國打交道時需要擺正心態。

一個西方政治家，能公開說出來這樣一番話，難得，難得，真是很難得。

真正的清醒，往往不是在喧囂中應和，而是在沈默中看透。

仔細找了一下，當時的採訪對話，大致這樣，很值得我們一讀。

女主持人： ……那麽，您認為台灣是中國的一部分？

梅朗雄： 是的。

女主持人： 但他們有自己的貨幣、政府……但對您來說，台灣屬於中國。那是歷史性的。那麽，如果中國接管台灣，您會支持嗎？

梅朗雄： 聽著，我曾在國民議會明確表達過：這確實是個問題。 而且，我並不是唯一一個這樣說的人，這一點我們必須記住。 加拿大總理在與特朗普（Donald Trump，又譯川普）先生發生爭執後剛剛訪問了中國，一到那裏他就聲明：「對我們來說，只有一個中國。」 隨後，西班牙首相也在與特朗普先生爭執後訪問了中國，他也表示：「對我們來說，只有一個中國。」

2026年1月16日，中國北京，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席晚宴時發表講話。（Reuters）

所以你看，我有很好的同伴——一位加拿大自由派和一位西班牙社會民主黨人。 因此，我可以很自然地在演講開頭說，「只有一個中國」。 至於剩下的問題，那應該由中國人自己去解決。 我們應該希望並采取行動，以禮貌和尊重的方式進行幹預，使事情能夠和平、冷靜地解決。

女主持人： 難道不去阻止他們嗎？

梅朗雄： 阻止什麽？

女主持人： 阻止他們接管台灣。對您來說，我們不該阻止他們，不該反對，也不該試圖拖住中國的後腿？

梅朗雄： 你在這一句話裏用了三個詞：拖後腿、阻止……這些詞的性質是完全不同的。 所謂「拖後腿」，我們可以討論，可以談。 我們可以和中國人對話，沒必要去威脅他們，我們可以帶著尊重和友好去交流。 但如果他們真的介入（武力行動），那就是另一回事了。

2026年5月1日，法國不屈（La France Insoumise，LFI）政黨領袖讓-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在巴黎市中心舉行的年度五一示威遊行前，向活動人士和抗議者發表演說.(Getty)

女主持人： 那我們會怎麽做？

梅朗雄： 我們不會幹涉。 就這樣。如果我是共和國總統，我們絕不會對中國開戰。

女主持人： 如果您是總統，您必須發表一份聲明。那會是甚麽樣的聲明？

梅朗雄：到時候看吧，因為我不打算現在就把所有底牌都亮出來。面對那種情況，必須比非黑即白的態度更加機敏、更有策略。 我們絕不會對中國開戰。

女士，我用稍微直白點的話告訴你原因：要想擊敗中國，至少需要20到30枚核彈。 而法國只要挨上一枚，就徹底消失了。 因此，如果我們想發動戰爭，我們根本沒有那樣實力。

7根石柱歷經百年輾轉回國，是繼原位於西洋樓海晏堂的馬首銅像後，又一批回歸原屬地的圓明園流失海外重要文物。（央視新聞）

19世紀那種我們和英國朋友聯手摧毀園林藝術奇跡——圓明園，以此強迫中國人購買鴉片的時代已經結束了。殖民主義的時代已經過去了，我們不能重蹈覆轍。 我們不能再以殖民心態去對待中國，因為即使我們想，我們也已經沒有那個能力了。 所以，我們必須與中國達成諒解。 你看，中國人比我在美國那邊聽到的一些言論要聰明得多……

坦率地說，女主持人的說法，是不少西方人的看法。雖然他們的政府公開承認「一個中國」原則，但一些政客總喜歡對中國統一台灣指手畫腳。

那梅朗雄斷然說不。

其中，有講道理：你看，加拿大總理和西班牙首相，都支持「一個中國」原則；你知道，殖民主義時代已經過去了，不能再以殖民心態對待中國。

也有講現實：想對中國發動戰爭，法國沒有那個實力；只要挨上一枚核彈，法國就消失了。

當然，我看到，梅朗雄並沒有只講中國，也講了很多外交重大問題，觀點都很振聾發聵。

他說：我們將退出北約。北約只有一個目的：將我們置於美國的控製之下……以色列是當今該地區最危險的國家。正是以色列在攻擊所有鄰國。是它挑起了戰爭，是它正在進行種族滅絕。我所說的以色列，指的是內塔尼亞胡政府……

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

當然，我也看到，一些法國人攻擊梅朗雄「媚華」，甚至認為他只是忠於七八十年代反美帝國主義的思維框架，為了抨擊美國的「世界警察」角色，從而為中國關於台灣問題的敘事背書。

真是讓人不堪一駁。

要知道，梅朗雄說了很簡單的一句話：台灣，就像法國的科西嘉島一樣。

如果法國人認為，科西嘉島可以不屬於法國，那再來指責中國不遲。

批評別人「媚華」，是因為這些法國人的膝蓋，還跪在舊地圖上。

最後，怎麽看？

還是粗淺三點吧。

第一，歐洲還是有不少明白人。

明白國際上的人心向背，明白這個世界的大勢所趨，也明白什麽才是真正的國家利益。

所以，西班牙才公然對美國說不，拒絕美國使用境內軍事基地對伊朗發動進攻；所以，梅朗雄在公開呼籲，法國人不要被「拖入美國策動的對華戰爭準備」。

我看到，梅朗雄此前還大聲疾呼：

法國只有與中國建立特殊關係才能發揮作用, 我在2010年就這樣寫道，這讓我遭到了許多嘲笑和誹謗。

我們現在的情況如何？在與中國的關係建設上每天的拖延，就意味著失去那麽多行業和無法談判的協議。

中國既是穩定的支柱，也是世界第一技術強國。我們必須與它達成一項協議。西班牙和加拿大已經這樣做了……

雖然有些法國人聽了不舒服，難道這不是事實嘛？

2025年12月5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）繼續訪華行程。從網上一段影片可見，在保安人員們的簇擁下，馬克龍全力奔向一群成都的民眾，其後並與他們熱情地握手。有法國媒體形容場面彷如一位搖滾巨星「出巡」。（Reuters）

從這個角度看，西方一些中等強國對中國的轉變，正在悄悄發生。

世界的轉向，往往不是驚天動地，而是靜水流深。

第二，法國還有值得尊重的地方。

因為法國璀璨的文化，因為法國相對獨立的政策，因為戴高樂的遠見，也因為梅朗雄等人的吶喊。

一個國家的底氣，不在於它跟著誰喊得響，而在於它敢不敢發出自己的聲音。

梅朗雄說的其實很直白。台灣完全是中國的內政，就如科西嘉是法國島嶼一樣，己所不欲勿施於人。

數萬人與CGT工會、巴勒斯坦緊急組織、國際特赦組織、其他團體及協會一同示威，參加聯合國於2025年11月29日在法國巴黎設立的國際巴勒斯坦人民聲援日。（Getty）

哦，梅朗雄還提到了圓明園。

中國人永遠不會忘記雨果那句話：「在世界的某個角落，有一個世界奇跡。這個奇跡叫圓明園……有一天，兩個來自歐洲的強盜闖進了圓明園。一個強盜洗劫財物，另一個強盜在放火……將受到歷史制裁的這兩個強盜，一個叫法蘭西，另一個叫英吉利。」

最近，法國國民議會通過法案，將加快歸還法國在殖民時期掠奪的文物。法國議員萊圖斯（Jérémie Patrier-Leitus）發言時，就說到法國雨果的夢想：「法蘭西能脫胎換骨，將不義之財歸還被搶掠的中國」，他直言「這一天終於到來」。

當年殖民掠奪的，不僅僅只有法國。法國人能做到這一步，還是值得點讚。

敢於正視歷史、修正錯誤，才是一個民族真正的體面與強大。

第三，我們還是要淡定清醒。

這個世界，畢竟是複雜的。

必須看到，雖然梅朗雄是法國總統職位的有力競爭者，但考慮到法國的政壇格局，他未必就能成功競選總統。

他的很多論斷，也未必能被每個法國人接受，或者說能逆轉法國的決策走向。

這就是現實，現在的西方，一些人認識到與中國合作的好處；但仍有一些人，習慣於對中國指手畫腳，甚至還想著犧牲中國向另一個大國獻投名狀。

這個世界，需要更多梅朗雄式的人物。未必就一定是總統，但能喚醒很多沈睡的人們。一個清醒的聲音，有時候比一支軍隊還重要。

拿破崙就曾說過：「世上有兩種力量：利劍和思想；從長而論，利劍總是敗在思想手下。」‌‌

思想的覺醒，遠比武力的逞強更有力量；文明的互鑒，遠比霸權的擴張更有未來。

現在的西方，確實也需要換一換陳舊的固化的高高在上的思想了。

文章獲《牛彈琴》授權轉載

