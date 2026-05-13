特朗普訪華團隊有玄機　四大焦點人物引關注

撰文：梁詠金
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美國總統特朗普（Donald Trump）於5月13日至15日對中國進行國事訪問，其隨行訪華團隊有四個焦點人物特別引人關注。

首先是國務卿魯比奧（Marco Rubio，中方原譯「盧比奧」）。

圍繞魯比奧的主要焦點是他到底有沒有資格、能不能進入中國。2020年7月13日‌、2020年8月10日‌，時任參議員魯比奧因在涉疆、涉港問題上的「惡劣言行」和「干涉中國內政」行為‌‌‌，兩度被中國援引相關法律制裁。

儘管魯比奧於2025年1月就任美國國務卿，且中文譯名由「盧比奧」調整為「魯比奧」，但‌中方外交部多次強調，制裁並未解除‌，理由是其‌實質行為未發生改變‌，且制裁針對的是其過往損害中國主權和安全利益的具體言行，與職務無關‌‌。

所以魯比奧到底能否隨特朗普訪華，在此間引發巨大討論。

隨着魯比奧登上「空軍一號」飛機，這個問題有了最終答案。專家分析，魯比奧應該是經雙方協商，依「維也納外交公約」對五類政治人物（國家元首、政府首腦、政府部長、特使、外交使節）所享有的特殊外交豁免，取得了入境資格。

其次是國防部長（又稱「戰爭部長」）赫格塞思（Pete Hegseth）。

2026年4月16日，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會。（Reuters）

美國的國防部長雖然是內閣成員，由總統提名並是總統的直接下屬，直接聽命於總統。但是依照美國的軍事體系，國防部長權力極大，獨立性很強，一般很少隨總統一起出國訪問。

這次赫格塞思突破慣例加入特朗普的訪華團隊，極可能是擔負了特殊使命。從中美可能觸及的議題分析，赫格塞思加入訪華團隊，可能是有三大議題需要他參與：一個是伊朗戰事，一個是對台的軍售，一個是AI的軍事化應用。特朗普可能需要他配合唱「黑白臉」，或者與中國團隊進行具體溝通。

另外，赫格塞思加入訪華團隊還反映出在特朗普執政下，美國政治結構的一大變化。在特朗普的威權偏好和強勢風格下，原本具有相對獨立性的內閣高級官員出現了家臣化趨勢，國防部長的權力被大幅收窄。

第三個是黃仁勳，英偉達CEO。

黃仁勳

黃仁勳能否訪華經歷過一個來回拉扯的過程。一開始，據可靠消息說，黃仁勳在隨團名單上。後來不知何故，媒體曝光的名單中，黃仁勳從16名隨行商界人士的名單中消失。

就在人們認為黃仁勳無緣此行的時候，特朗普的專機在阿拉斯加降落，黃仁勳穿着他標誌性的皮夾克出現在機場，在最後一刻登上了特朗普的飛機。這是否說明在最後一刻，中美在英偉達晶片出口管制問題上達成了共識？目前還未有答案。

還有一個說法：黃仁勳被白宮負責安排此次訪問行程名單，但是不喜歡他的人，故意把他忽略了。特朗普看名單發現少了一人，經馬斯克提醒，直接打電話給黃仁勳，讓他在阿拉斯加等着，飛機特意為他降落接上他加入團組。

第四個是特朗普的兒子兒媳。

World Liberty Financial 聯合創始人包括特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.，左）和次子埃里克（Eric Trump，右）（Reuters）

這次訪問，第一夫人梅拉尼婭意外沒有隨行。美國官方及特朗普夫婦也沒有給出說明。倒是他的兒子埃里克（Eric Trump）、兒媳Lara一早就吹風說會加入特朗普的訪華團隊。

值得注意的是，埃里克和他的妻子Lara以個人身份陪同特朗普來，不是正式官方代表團成員。同時又因為埃里克負責特朗普家族生意，這次同行也引發了一些有關利益衝突的討論。

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