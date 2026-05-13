魯比奧登上特朗普訪華專機，是否豁免魯比奧中國需有明確態度

美國總統特朗普（Donald Trump）已經啟程訪華，根據白宮公布的隨機人員名單，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，按：中方原譯「盧比奧」）在列。總統訪華，國務卿隨行，正常情況下這沒什麼不妥。問題是魯比奧從2020年就在中國的制裁名單上。

2020年中國對魯比奧進行了兩次制裁。一次是涉新疆問題。2020年7月，中國外交部時任發言人華春瑩宣佈對涉疆問題上表現惡劣的美方個人實施反制，魯比奧就在名單裏。一次是涉香港問題，2020年8月10日，中國外交部時任發言人趙立堅發布涉香港問題制裁，名單裏再一次出現魯比奧的名字。

當時的制裁內容很清晰：禁止入境、凍結資產、不得與中國機構往來。魯比奧當時是聯邦參議員，對中國可以說火力全開，從維吾爾族到香港，從「防止維吾爾人強迫勞動法」到「香港人權和民主法案」，他都是最主要的推動者。

美國國務卿魯比奧（右）隨特朗普登上「海軍陸戰隊一號」直升機，從白宮出發。（Getty）

特朗普第二次當選美國總統後，魯比奧被提名為國務卿，之後中國是否允許魯比奧入境訪問就是人們關注的焦點。

此次特朗普訪華，魯比奧坐上了特朗普的專機，是否意味着中國對魯比奧的制裁有所鬆動？

不少聲音認為根據《維也納外交關係公約》和國際慣例，享有外交特權與豁免的人員主要包括：出國進行訪問的國家元首、政府首腦、政府部長、特使以及外交使節和具有外交官身份的全體官員。魯比奧作為美國國務卿，相當於外交部長，出國訪問代表的是國家，享有制裁執行豁免權。也就是說魯比奧入境中國是以官方的身份，享有豁免權。但是如果魯比奧以個人身份入境中國，則不享受豁免權。

2019年時任美國聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）對中美協議的內容感到不滿，呼籲美國不要放棄關稅武器。（Reuters）

國際社會也有豁免制裁的先例。印度總理莫迪在沒有擔任印度總理之前，因為人權問題被美國制裁。但是他出任聯邦職位，並且很可能將擔任印度總理後，美國便默默取消了對他的制裁。而在他擔任印度總理後，美國時任總統奧巴馬第一時間表示祝賀並邀請他訪問美國。

以往在被問到魯比奧的制裁問題時，中國外交部新聞發言人曾回應說中方將堅定維護國家的利益，同時中美高級官員的交往有必要以適當的方式接觸。

但是魯比奧問題之所以引人關注，不在於是否應該按照國際慣例執行。美國就有放着國際慣例不遵守的先例。

2026年5月13日，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勛（Jensen Huang，右圖男子）臨時更改行程，將隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華。（X@Emilylgoodin）

早在2018年9月，美國國務院曾因採購俄羅斯軍事裝備等問題將當時的中國軍方將領李尚福列入制裁名單。2023年李尚福任中國防長後，因為被美國制裁導致中美防長會晤停擺。只要美國解除對他的制裁，中美軍事交流便能恢復，但是美國一直沒有解除制裁，並尋求在第三國同中國防長會晤。直到李尚福後來在中國的反腐敗運動中被查處，美國也沒有解除制裁。

美國寧願和中國同行在第三國交流也不願意放鬆制裁，同理，中國根據外交慣例是否豁免魯比奧也不應該那麼隨隨便便。魯比奧此次隨特朗普訪華，到底是被臨時豁免制裁，還是針對他的制裁被全面解除了？

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月28日表示，中國是馬杜羅政府的「核心受益者」，利用委內瑞拉受到的制裁與孤立，獲取大幅折扣的原油和擴大其在西半球的影響力。(Reuters)

為了兩國關係的長遠考量，不管是臨時豁免還是解除制裁，中國方面都應該對輿論普遍關心的焦點問題作出明確的回應。

輿論場中，有聲音說「盧比奧」的中文譯名已經變成了「魯比奧」，所以制裁也就不存在了。這種說法無疑是將中國的制裁當做了兒戲。魯比奧的譯名不管變成什麼，他本人的英文名字並沒有改變，他是誰也沒有改變，中國作出決定不會如此草率。

謠言止於智者，中美關係的重要性眾所周知，中美外交官有正常的外交交流，也是必要的。問題是在這些問題的處理過程中，需要有更好的宣傳策略。不應該讓這種事情影響各方對中國的判斷。中國即便解除了或者是豁免了魯比奧，只要是公開透明的操作，都有利於捍衛中國制裁的權威，越默不作聲對於中國越不利。