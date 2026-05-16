特朗普訪華｜世界是否得到定心丸？
高調的中美元首會晤結束，全世界看清了許多東西，尤其是美國的盟友們。
2025年11月25日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布要訪華，並把時間初步定在2026年4月。在此之前，中美就關稅問題已經進行了4輪經貿會談，美國是主動發起的一方，談判的主要內容是降稅。所有人都看出來了，不管是2018年的關稅戰還是2025年的關稅戰，美國都敗了，特朗普宣布訪華，實際上是對中國的主動妥協。
春江水暖鴨先知，美國的盟友們最先嗅到信號。從2025年12月開始，一波訪華熱潮拉開序幕。2025年12月5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）訪華。2026年1月4日，韓國總統李在明訪華，同日愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）的專機也降落北京。1月28日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）訪華。2月25日，德國總理默茨（Friedrich Merz）也訪問了中國。4月14日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）訪華，這是他4年內第四次訪問中國。另外還有美國財長貝森特（Scott Bessent）、美國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer））、比利時外長、澳洲外長相繼訪華。並且，除了西方國家排着隊擠着來中國外，還有非洲、拉美、中亞、東盟國家都紛紛訪問中國。就連大洋洲的島國湯加、非洲的莫桑比克也訪問了北京。
產生這個局面的原因很簡單，全世界都看清了中國的實力，不管是中美關稅戰、科技戰還是地緣政治博弈，中國硬生生地打出了一片天地。尤其是特朗普加稅時，當全世界都「跪倒」一片，中國是寧折不彎，率先對美亮劍，這才有了美國的降稅和妥協。事實上，時隔九年，特朗普主動宣布訪華，談甚麼不重要，這本身已經說明了很大問題，世界各國都看在眼裏。
看到了甚麼？中國的影響力。另外就是中國的價值觀。這次特朗普訪華，參觀了天壇，祈年殿、太和殿、中軸線，這其實是天圓地方哲學，直接把中華文明最精華部分展示給了特朗普，也展示給了全球觀眾 ：中國的榫卯結構可以不用一顆釘子屹立600年；中國的「和」文化包羅萬象，太和、中和、保和，和諧、和平、合作；天壇祭天象徵國泰民安、民為邦本的中國傳統政治哲學。中國追求的不是稱王稱霸，而是以和為貴、美美與共，是走和平發展道路，推動構建人類命運共同體；是與世界各國平等相待、互尊互鑒，共享發展機遇、共護世界和平；是讓文明交流互鑒而非文明衝突，讓合作共贏而非零和博弈，為人類進步貢獻中國方案。
在當前俄烏衝突、美伊戰爭、大國沙文主義抬頭，以及逆全球化、孤立主義、保護主義大行其道的現在，中國這樣的價值取向，尤其是對全球南方國家和實力不濟的中小型國家，當一個大國、強國，不願以力壓人、強取豪奪，而是主動講規則、講平等，求合作，有誰不願意呢？這是中國最想讓全球看清的一件事。
放在以前，可能中國的實力不夠、人微言輕，沒人願聽，沒有國家認為中國能改變甚麼。但放在現在，尤其是特朗普訪華之後。許多國家的看法變了，他們正在以一種平視甚至仰視的姿態，去認真聽中國的話，這就是實力和影響力的典型例證。
當霸權橫行、對抗升溫、保護主義壁壘高築時，中國高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，以自身的穩定發展為動盪世界注入確定性，以「共商共建共享」的全球治理觀，打破「大國必霸」的陳舊邏輯 。不搞陣營對抗，不搞強權政治，而是以平等尊重對待每一個國家，以開放包容擁抱世界文明，以務實行動解決共同難題 。這讓多年的「叢林法則」撕開了一道大口子。也讓所有國家有了其他的選項。
從「一帶一路」聯通五洲，到全球發展倡議助力多國振興；從斡旋沙伊復交，到推動熱點問題政治解決；從堅守多邊主義，到維護國際公平正義 ，中國用行動證明：強國不必凌弱，崛起無需霸權。對廣大全球南方國家而言，中國不是居高臨下的施捨者，而是平等相待的夥伴；不是規則的制定者，而是正義的維護者。世界各國都在觀察着。
如今，隨着中國綜合國力與國際影響力的提升，尤其是特朗普訪華後，世界對中國的認知徹底改變。越來越多國家看清：中國帶來的不是威脅，而是機遇；不是動盪，而是穩定。關鍵是中國今天有這個實力去實現穩定。有甚麼國家不希望穩定呢？當然，各國也都還在繼續觀望。習近平這次也提出「中美建設性戰略穩定關係」，北京會從穩定中美關係開始，讓各國得到更多信心。