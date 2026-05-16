特朗普訪華｜世界是否得到定心丸？

高調的中美元首會晤結束，全世界看清了許多東西，尤其是美國的盟友們。



2025年11月25日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布要訪華，並把時間初步定在2026年4月。在此之前，中美就關稅問題已經進行了4輪經貿會談，美國是主動發起的一方，談判的主要內容是降稅。所有人都看出來了，不管是2018年的關稅戰還是2025年的關稅戰，美國都敗了，特朗普宣布訪華，實際上是對中國的主動妥協。

習近平與特朗普2026年5月14日合影，當天兩人同遊北京天壇（Pool via REUTERS）

春江水暖鴨先知，美國的盟友們最先嗅到信號。從2025年12月開始，一波訪華熱潮拉開序幕。2025年12月5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）訪華。2026年1月4日，韓國總統李在明訪華，同日愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）的專機也降落北京。1月28日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）訪華。2月25日，德國總理默茨（Friedrich Merz）也訪問了中國。4月14日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）訪華，這是他4年內第四次訪問中國。另外還有美國財長貝森特（Scott Bessent）、美國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer））、比利時外長、澳洲外長相繼訪華。並且，除了西方國家排着隊擠着來中國外，還有非洲、拉美、中亞、東盟國家都紛紛訪問中國。就連大洋洲的島國湯加、非洲的莫桑比克也訪問了北京。

訪華的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月5日在成都到訪四川省體育館，並展示乒乓球技（Reuters）

產生這個局面的原因很簡單，全世界都看清了中國的實力，不管是中美關稅戰、科技戰還是地緣政治博弈，中國硬生生地打出了一片天地。尤其是特朗普加稅時，當全世界都「跪倒」一片，中國是寧折不彎，率先對美亮劍，這才有了美國的降稅和妥協。事實上，時隔九年，特朗普主動宣布訪華，談甚麼不重要，這本身已經說明了很大問題，世界各國都看在眼裏。

看到了甚麼？中國的影響力。另外就是中國的價值觀。這次特朗普訪華，參觀了天壇，祈年殿、太和殿、中軸線，這其實是天圓地方哲學，直接把中華文明最精華部分展示給了特朗普，也展示給了全球觀眾 ：中國的榫卯結構可以不用一顆釘子屹立600年；中國的「和」文化包羅萬象，太和、中和、保和，和諧、和平、合作；天壇祭天象徵國泰民安、民為邦本的中國傳統政治哲學。中國追求的不是稱王稱霸，而是以和為貴、美美與共，是走和平發展道路，推動構建人類命運共同體；是與世界各國平等相待、互尊互鑒，共享發展機遇、共護世界和平；是讓文明交流互鑒而非文明衝突，讓合作共贏而非零和博弈，為人類進步貢獻中國方案。

2026年5月14日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在中國北京參觀天壇時並肩而立。(Reuters)

在當前俄烏衝突、美伊戰爭、大國沙文主義抬頭，以及逆全球化、孤立主義、保護主義大行其道的現在，中國這樣的價值取向，尤其是對全球南方國家和實力不濟的中小型國家，當一個大國、強國，不願以力壓人、強取豪奪，而是主動講規則、講平等，求合作，有誰不願意呢？這是中國最想讓全球看清的一件事。

放在以前，可能中國的實力不夠、人微言輕，沒人願聽，沒有國家認為中國能改變甚麼。但放在現在，尤其是特朗普訪華之後。許多國家的看法變了，他們正在以一種平視甚至仰視的姿態，去認真聽中國的話，這就是實力和影響力的典型例證。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，與中國國家主席習近平抵達北京人民大會堂出席國宴。（Reuters）

當霸權橫行、對抗升溫、保護主義壁壘高築時，中國高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，以自身的穩定發展為動盪世界注入確定性，以「共商共建共享」的全球治理觀，打破「大國必霸」的陳舊邏輯 。不搞陣營對抗，不搞強權政治，而是以平等尊重對待每一個國家，以開放包容擁抱世界文明，以務實行動解決共同難題 。這讓多年的「叢林法則」撕開了一道大口子。也讓所有國家有了其他的選項。

從「一帶一路」聯通五洲，到全球發展倡議助力多國振興；從斡旋沙伊復交，到推動熱點問題政治解決；從堅守多邊主義，到維護國際公平正義 ，中國用行動證明：強國不必凌弱，崛起無需霸權。對廣大全球南方國家而言，中國不是居高臨下的施捨者，而是平等相待的夥伴；不是規則的制定者，而是正義的維護者。世界各國都在觀察着。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左二）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右一）討論園內的一棵古樹。（Reuters）

如今，隨着中國綜合國力與國際影響力的提升，尤其是特朗普訪華後，世界對中國的認知徹底改變。越來越多國家看清：中國帶來的不是威脅，而是機遇；不是動盪，而是穩定。關鍵是中國今天有這個實力去實現穩定。有甚麼國家不希望穩定呢？當然，各國也都還在繼續觀望。習近平這次也提出「中美建設性戰略穩定關係」，北京會從穩定中美關係開始，讓各國得到更多信心。