再次前來的特朗普遇更自信中國　學者：不應被過分高估的一次訪華

時隔九年，特朗普（Donald Trump）於5月13日再度來華進行國事訪問。香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）博士前研究員趙修業，就此次中美峰會接受《香港01》採訪時表示，相比於2017年，再度來華訪問的特朗普，無疑正面對一個比九年前更為自信的中國。

他又指，雖國事訪問極其重要，但他認為外界也不應過於高估此次訪華，因雙方很難在一次訪問中就冰釋前嫌，恩怨矛盾一筆勾銷。但特朗普已宣布9月邀請習主席回訪，加上今年其後的深圳APEC、G20峰會，中美雙方或可在密集的會面中，逐步尋找共識。



九年後更自信的中國

2017年11月，剛入主白宮不久的特朗普，開啟了自己對中國的首次國事訪問。然而雙方和諧的氛圍並未持續太久，訪華結束僅數月，特朗普政府便於2018年3月，因對貿易逆差等問題不滿，正式向中國發起貿易戰。

「我覺得當時我們（對貿易戰）很多的反應是有些意外，有些措手不及。 包括後來19年（美國）對華為晶片的卡脖子行動，其實我們在此前一直都是處於應付、應對的局面中，」趙修業說道。

但九年間時移勢易，中國的綜合實力也大有提升。趙修業認為，等到特朗普這一次再來華時，中國無疑在面對美國時變得更加自信。

「我們的科技自主及發展、產業鏈安全，其實已經取得長足進步，不再那麼容易被美國遏制。從晶片到關鍵行業產業鏈的自主可控，都有了一個非常明顯的跨越，甚至我們還在稀土等領域找到給美國人卡脖子的方法。」

趙修業亦表示，現在的中國也比九年前更知道如何與「交易型人格」的特朗普打交道。「一方面，我們對他的性格有更清楚的認知；另外一方面，我們對他的預期也有所調整，不會認為他今天說了好話，明天回去就一定會做有利於我們的事情。」

香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）博士前研究員趙修業。（受訪者供圖）

台灣問題：美方紀要未作回應在意料之中

自信的姿態也體現在對台灣問題的表態上。美媒《彭博社》14日就發文表示，中方在與中美元首會談時提到台灣問題並不罕見，但此次措辭格外強硬，提到了「衝突」、「碰撞」、「危險」等用詞，非常直接地向特朗普亮明底線和立場。而相較之下，2017年「習特會」時，習主席僅表示希望美方避免讓中美關係受到干擾，當時並未出現強硬的表述。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平（左一）在人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行雙邊會晤。（Reuters）

一面是中方更強硬的態度，另一面則是美方在會後紀要中對台灣隻字未提。趙修業稱，「美方在他的通報裏沒有提台灣，我覺得完全是正常現象。 如果是表示接受或者默認，這個對他（特朗普）來說，在國內會被顯得軟弱。 如果提了說我不認可，那這完全是對中方的一種挑釁。」

趙修業亦指，隨着中國實力的增強，美方在台灣問題上，會更多考慮中方的意見以及中美關係大局。「但是如果想要美國放棄堅持了幾十年的戰略模糊，甚至進行有利於我們的表態，或許也不容易。這個我覺得不是一次會面就能夠解決的。」

伊朗戰爭：解鈴還需繫鈴人

而伊朗衝突無疑是特朗普近期待辦事項中的重中之重，他也多次提及希望中國能夠幫助解決霍爾木茲海峽的通行問題。而特朗普14日在訪華期間接受霍士新聞（Fox News）採訪時則稱，中方表示願意協助重開霍爾木茲海峽，還稱中國已同意不會向伊朗提供軍事裝備。

5月14日下午，國家主席習近平陪同美國總統特朗普（Donald Trump）參觀天壇。(Reuters)

對此，趙修業指出，中國一直都支持霍爾木茲海峽的非軍事化，即便在伊朗戰爭發生之前也是如此。而中國作為核不擴散條約的締約國，也一向反對伊朗擁有核武器。「所以特朗普很多時候轉述中國在伊朗上的態度，其實就是中國歷來外交政策的既定立場，沒什麼太值得驚訝的。」

趙修業亦表示，相信中國願意在伊朗問題上做斡旋，但因戰爭並非中方主導或參與，因此伊朗衝突能否解決，還是要看美國、以色列與伊朗，「最終解鈴還需繫鈴人」。

「不要過於高估此次訪問的重要性」

雖然特朗普重返白宮後的首次對華國事訪問固然非常重要，但趙修業認為，外界也不應過於高估這次訪問的重要性。

兩國在過去的九年裏都發生了很大的變化，而且特朗普重新上台後的第一年還對中國造成了一些不利影響。不可能說九年後的一次訪問一下就冰釋前嫌，180度的掉頭，這個我覺得本身就不現實。 CCCW博士前研究員趙修業

根據目前已公布的信息，雙方似乎確實暫未達成很多實質性的內容。雖然中方在北京舉行高規格的歡迎儀式來迎接特朗普，包括大型接機送機儀式，還派出國家副主席韓正、外長王毅接送上落機，又安排參觀中南海花園，還有盛大的晚宴，但中美雙方在伊朗、晶片等優先問題上，仍然存在很大分歧。

中方並為如特朗普希望的那樣，承諾在伊朗問題上採取任何行動；而關於英偉達H200晶片的對華銷售，雖然美商務部14日宣布，批准英偉達向阿里、騰訊在內的10間中企出售H200晶片，但中國最終會不會買，依然是未知數。

即便如此，趙修業指，雙方仍有在此次會晤期間達成兩個重要成果。「第一個是中美關係有了『建設性戰略穩定』的新定調，第二個就是特朗普9月份邀請習主席對美進行國事訪問。這就為中美關係在近期三四個月時間內，定了一個良性且持續發展的基調。至少說這三四個月我們要保持穩定，且進行建設性的對話。 這就已經很好了。」

兩國交流仍「未完待續」

特朗普在14日晚舉行的國宴上宣布，將邀請習主席及夫人彭麗媛於9月24日回訪美國。此外，今年的APEC將於11月在深圳舉行，而G20則緊隨其後，將於12月在美國邁阿密拉開帷幕。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中國北京人民大會堂出席國宴並致辭。（Reuters）

「其實我們今年有一個很密集的元首會面及外交時間表。接下來的三到四個月又會見證一些新的進展，或許到今年年底又有更好的進展。不用太着急這一次有沒有成果，或者說我們為了要有成果就如何做。我們其實是在一個好的軌道上，今年年內有一個很好的外交議程， 所以我覺得未來的進展我們可以繼續期待。」