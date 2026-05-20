普京第25次訪華，已經沒有資格和中美坐一桌了

美國總統特朗普（Donald Trump）剛剛結束訪華，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就到了北京，表面看美俄領導人接踵而至，形成了美俄對中國禮遇的集合效應，有聲音認為中美俄進入了大國協調時代。

實際上這兩個人的訪問有着本質的不同。特朗普訪華是美國總統時隔9年訪華，因伊朗戰事訪問時間從3月份推遲到了5月。而普京此訪是其第25次到訪中國，中俄領導人年度互訪機制下，普京的訪問是常態的安排。

二人接連訪華只是時間湊巧。並不存在所謂的中美俄三方大國協調，現實是中美協調、中俄對錶。因為，普京已經沒有資格和中美坐一桌了。

左圖：2026年5月14日，北京人民大會堂，來華訪問的美國總統特朗普和中國國家主席習近平出席歡迎儀式並檢閲儀仗隊。（Reuters）右圖：2026年5月20日，北京人民大會堂，習近平為到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行歡迎儀式並檢閲儀仗隊。（Reuters）

俄羅斯的產業結構落後中美整整一個時代

特朗普訪華中美沒有發表聯合聲明，沒有發布聯合新聞稿。中美尋求的是大國戰略穩定，很多時候需要在博弈過程中建立默契。這是旗鼓相當的大國構建互信的過程。而普京此次訪華，中俄元首5月20日當天發布了聯合聲明，合作文件簽字儀式也相當順利，這是成熟的合作關係，俄羅斯在中俄關系中考慮的不是博弈，而是延續穩定的合作。

普京的隨訪代表團非常龐大，企業家中不僅有石油、天然氣這些傳統能源巨頭，還有原子能、航天、開發集團、儲蓄銀行。賣石油賣天然氣，賣軍工家底，在美國制裁下實現金融突圍是俄羅斯的訴求。全球知名的中國人耳熟能詳的企業家幾乎看不到。

而隨特朗普訪華的17個大型企業CEO，涉晶片科技、金融、航空等多個領域，馬斯克、黃仁勳、庫克等企業家更是全球首屈一指的大佬。儘管都是和中國合作，但美國和中國合作的領域與俄羅斯同中國交流的領域有着很大差別。俄羅斯在先進科技、人工智能AI等領域幾乎是沒有和中國暢談合作空間的。

2026年5月19日，俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ）抵達中國北京機場，中國外交部長王毅迎接。（Reuters）

中美貿易戰、科技戰、晶片戰、金融爭奪戰，玩的是高端局。而俄羅斯花盡心思想和中國談的是簽西伯利亞2號天然氣工程項目。這種賣資源的生意，重點在於政治意願價格博弈，吃的是祖宗飯，凸顯不了俄羅斯在全球化分工中的絲毫優勢。

俄羅斯經濟體量和中美相去甚遠

美國是世界第一大經濟體，中國是世界第二大經濟體。而根據2023年數據，俄羅斯的經濟體量13萬億人民幣，僅僅相當於中國廣東省的GDP。中國海關數據顯示，2025年俄羅斯進口僅佔中國進口總額的約5%。相反，據俄羅斯塔斯社報道，2025年中國佔俄羅斯進口總額的三分之一以上，佔其出口總額的四分之一以上。

俄羅斯在經濟上處於對中國高度依賴的狀態，根本無法同中國平起平坐，更別提對美國有影響力了。俄羅斯的經濟總量徘徊在全球處於第九的位置，連進入全球前五，保住和聯合國安理會常任理事國地位相匹配的地位都不能。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

世界第二大軍事強國的地位遭到削弱

在軍事上，俄羅斯一直號稱世界第二大軍事強國，但2022年的俄烏衝突持續四年還沒有結束。俄羅斯2022年衝突一開始，閃電突襲基輔的行動就失敗了。美國過去兩國多月沒能讓伊朗屈服，但是從馬杜羅被劫持到伊朗最高領袖哈梅內伊被斬首，美國證明了自己的速戰速決能力。而俄羅斯連速戰速決的能力都沒有。

美國為了避免深陷戰爭泥潭突果斷和伊朗停火，而俄羅斯卻深陷烏克蘭的無人機圍城攻擊戰。伊朗和委內瑞拉裝備使用的俄羅斯導彈防禦系統武器系統居多，這次戰爭伊朗制空權被美國打得七零八落。俄羅斯裝備並不能有效抵禦美國的制空打擊。委內瑞拉更是在有俄製防禦系統的情況下卻沒發現美國軍隊神兵天降。和美國的軍事能力相比，俄羅斯有明顯的短板。

而中國的軍事力量在2025年5月的印度巴基斯坦空戰中得到了印證，裝備中國戰機的巴基斯坦將印度裝備的歐洲俄羅斯戰機擊落，足以說明中國的實力。和老牌對手美國相比，俄羅斯在訊息化高科技的速戰速決能力上有所欠缺，和老朋友中國相比，俄製武器的更新速度不一定比得上中國的研發改進能力。美國國務卿魯比奧訪華結束後回到美國接受NBC採訪時，親口承認中國軍力已經位列世界第二，除了全球投射力量略弱，解放軍在整體實力上已與美軍相當，部分領域甚至略有領先。

2026年5月7日，俄羅斯彼爾姆的烏克蘭無人機襲擊後，衛星影象顯示，在俄羅斯彼爾姆，一個石油泵站冒煙。（Reuters）

當今世界最重要的雙邊關係

美國在貿易戰關稅戰上不得不暫停對中國出手，在軍事上也不敢輕舉妄動，對中國是尊重的心態。對俄羅斯，美國的制裁手段沒有放鬆，利用烏克蘭大打代理人戰爭的做法並未停止。美國和伊朗的戰事，俄羅斯幾度出面希望充當調停者，被美國無情拒絕，認為俄羅斯不夠格。而中國則是美伊雙方和中東國家都寄予厚望的發揮作用的角色。中國對美國的意義顯然是不同於俄羅斯的。

中國高規格接待特朗普，同時也為普京鋪上了紅毯，歡迎儀式隆重而熱烈。中國禮遇特朗普是因為中美開始互相尊重，中國禮遇普京是因為中國從不會虧待好朋友。一個體現的是中國的手段，一個展現的是中國的品格。這兩者有着根本的不同。

中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，這是特朗普言之鑿鑿提出的。中美才是旗鼓相當的對手，美國對俄羅斯的輕視，俄羅斯對中國的依賴，決定了普京已經沒有了同中美起鼓相當較量的資格。