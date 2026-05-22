習近平直接問特朗普是否協防台灣　中國對美國乘勝追擊直接攤牌

美國總統特朗普（DonaldTrump）訪華後，台海局勢進一步發酵。白宮關於特朗普訪華的新聞簡報沒有提到台灣，但是特朗普接受媒體採訪兩次談到了他和中國國家主席習近平談台灣問題的情況。

除了人們熟知的特朗普說不希望有人因美國會撐腰而搞台獨，不想要飛9,500英里去打一場戰爭，另外一個關鍵的訊息是特朗普接受採訪說與習近平就台灣議題「談了一整晚」，習近平直接問他如果中國大陸武力統台，美國會否協防。

談一整晚，說明雙方就台灣問題進行了深入交流，非常深入非常全面，否則不會一整晚都在談。這和中國官方通稿中，習近平說台灣問題是中美關係中最重要的問題相呼應。既然是最重要的問題，當然要大談特談，好好談，深入談。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在空軍一號接受媒體採訪。（Reuters）

習近平直接問特朗普，美國會否協防，這是十分直接的問題。儘管特朗普稱他沒有正面回答，「我說我不談這個問題」。但很明顯，美國不可能一直迴避這個問題。

美國一直以來在台灣問題上奉行戰略模糊策略，既不明確承諾在台海爆發衝突時一定會出兵保衛台灣，也不排除武力介入的可能，以此來嚇阻中國大陸對台動手。但是現如今中國根本沒有給美國繼續模糊的空間。

特朗普不可能一直說他不談這個問題。既然中國拋出了這個問題，美國就有必要回答。如果美國一直不回答，那中國要解決的就是美國不回答問題的問題了。

無論是特朗普還是美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），都在特朗普訪華後不斷重申美國在台灣問題上的政策沒有改變。美國的公開政策可能一時很難改變，但美國絕對需要重新考量和判斷中國在台灣問題上立場，會不會變只有他們自己清楚。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

習近平強調台灣問題是中美關係中最重要的問題之後，還談到，「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」

聯繫到特朗普透露習近平問美國會否協防，習近平說的處理不好兩國就會碰撞甚至衝突，暗指的可能就是中美會發生衝突。

人們可以想象，中國領導人會只是簡單問特朗普一句美國會否協防？當然不可能只問這一句，這一句一定有前因後果，有上下內容的銜接。既然談到處理不好兩國就會碰撞甚至衝突，說明中國已經在特朗普訪華期間直接了當告訴了美國中國會如何做。

2026年5月15日，中國國家主席習近平（右）在北京中南海花園與美國總統特朗普（Donald Trump，左）會晤期間發表講話。（Reuters）

中國必然出手不懼出手，是穩定合作還是碰撞衝突，這大概是中國拋給美國的問題。關於台灣問題，中方應該是好話說盡，壞話也說得非常充分了。

協防就繼續打，不協防就繼續合作。中國抗住了美國的關稅戰進攻，抗住了美國的科技戰晶片戰圍剿，原本這是一次中美開始互相尊重、重回理性相處的訪問。但是中國拋出了台灣問題，而且說這是中美關係中最重要的問題，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

什麼是最重要的問題？意思就是這個問題的優先級是最高的。為什麼中美這次沒有簽署任何聯合聲明，沒有發布新聞公報，也沒有發布什麼大單成果清單？根本原因其實是中國將中美關係未來的走向集中在了台灣問題這個風向標上。

習近平與特朗普2026年5月14日合影，當天兩人同遊北京天壇（Pool via REUTERS）

如果美國協防台灣，那就是選擇了中美衝突，也就沒有什麼所謂的中美合作了。如果美國不協防台灣，尊重中國對台灣的統一，那麼中美關係就會有更多的合作可能。規避了動武風險後，中美在各領域會有一個相對安全的穩定的合作空間。

因此，特朗普這次訪問，本質是中國贏了上一個階段中美在貿易戰等相關領域的鬥爭之後，緊接着就給美國提出了一個必須回答避無可避的尖鋭問題。這是勝者的乘勝追擊。這是直接攤牌。

特朗普訪華期間口頭稱讚習近平是偉大領袖，稱讚中國是偉大國家，遊覽天壇時直呼「大美中國」，這些都是口頭的示好，中國要的是美國來點實際的。

特朗普說不想要飛9,500英里去打一場戰爭，問題是如果特朗普政府一邊說不想打一邊卻賣武器給台灣當局，不就是間接支持台獨嗎？是否協防台灣可能很難回答，但是否停止對台軍售，做出放棄支持台獨的實際行動，將是中國判斷美國有沒有誠意的直接切入口。