人不能同時踏進同一條河流，但特朗普永遠在犯同一個錯誤

前不久美國總統特朗普（DonaldTrump）訪華時，陪着笑臉，稱讚中國國家主席習近平是偉大領導人，中國是偉大的國家。不是特朗普變了，而是因為美國打壓中國、恐嚇中國的政策破產了。

原本人們認為學會互相尊重是特朗普從中國那裏收到的最深刻教訓。殊不知轉眼他就忘了。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在印度進行為期4天的訪問，言必稱印度是具有全球影響力的國家之一，美國和印度在反恐和能源問題上立場一致。抓住印度，繼續支撐美日印澳四方制衡中國的機制，是魯比奧從中國返回華盛頓數日後再次前往亞洲的原因。在中美關係上，特朗普政府口頭上的尊重掩蓋不了繼續鬥爭的不甘。

2026年5月26日，印度新德里（New Delhi）海得拉巴宮舉行的四方安全對話部長級會議結束後，澳洲外長黃英賢（Penny Wong，左一）、印度外長蘇傑生（S. Jaishankar，左二）、日本外相茂木敏充（右二）與美國務卿魯比奧（Marco Rubio，右一）合影。（Reuters）

美國和伊朗近來接近達成協議，但是轉眼，美國就以謀殺罪起訴古巴前領導人勞爾·卡斯特羅，並在推翻委內瑞拉政權後切斷古巴石油供應。美國下一步直指古巴的用意非常明顯。

原本人們以為顛覆伊朗政權失敗給特朗普敲響了警鐘，殊不知美國還是那個美國，顛覆政權、入侵領土的戲碼還是要繼續上演。

特朗普5月25日在社交媒體公開要求沙特和卡塔爾在與伊朗潛在和平框架內簽署《亞伯拉罕協議》。並稱這一承認以色列國的進程「應首先由沙特阿拉伯和卡塔爾立即簽署，其他所有國家都應跟隨」。「如果他們不這樣做，就不應該成為（與伊朗）這項協議的一方，因為這暴露了他們的不良意圖」。

2026年5月20日，美國司法部宣佈對古巴前領袖勞爾卡斯特羅（Raul Castro）提起刑事訴訟，美國代理司法部部長布蘭奇（Todd Blanche）發表講話。（Reuters）

什麼意思呢？就是美國和伊朗簽停戰協議的同時，中東國家都應該和以色列建交，不是這些國家自願，而是特朗普要求他們這樣做。中東各國因為美國和伊朗開戰備受損失，美國不能保護盟友，盟友反而因美國挑起事端受到損失，這是基本事實，但是特朗普竟然絲毫不擔心美國和阿拉伯國家的關係出現裂縫，反而要求各國同以色列建交。

美國為什麼沒能打敗伊朗，僅僅是伊朗的導彈無人機夠多嗎？地區國家不支持美國繼續打下去是很重要的原因，窮兵黷武，偏袒以色列是美國在伊朗戰事中陷入被動的根本原因。要求各國同以色列建交，就好比要求關係不和的兩人必須和解一樣，屬於趕鴨子上架，美國沒能和以色列劃清界限，反而繼續做出如此荒唐的要求，着實是愚蠢。

美國人從來沒有反思當前的頹勢，而是在原有的道路上愈走愈遠。即便是被中國打退了囂張的氣焰，被伊朗打得暴露出了不能大規模用兵的弱點，美國還是那個美國，特朗普仍然從這個泥坑跳進另一個泥潭。美國即便不做超級大國了，但是超級大國的霸道自以為是的毛病一星半點也沒有改變。