塞爾維亞總統武契奇訪華首站登長城　笑談自己在華的暱稱「577」

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）24日登上北京八達嶺長城。「古代的中國人能夠建造這麼雄偉的長城，非常了不起。」第一次來到八達嶺長城的武契奇，多次感嘆長城的雄偉和中國人民的勤勞與智慧。



應中國國家主席習近平邀請，武契奇5月24日至28日對中國進行國事訪問。他將此訪視為「政治生涯中最重要的一次訪問」。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）5月24日中午抵達北京首都國際機場展開4天訪華行程，這是他首次對中國進行國事訪問。（新華社）

武契奇笑談自己在中國的暱稱「577」：

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武契奇一邊仔細聆聽長城歷史的講解，一邊與同行人員交流，還不時放慢腳步，眺望遠方，對感興趣的話題提問，打卡「遊客照」。

武契奇在長城上接受媒體採訪時表示：

建造這座長城，充分體現了中國人民堅韌不拔的決心。長城代表着中國人民的勤勞與奉獻——這一點我非常敬佩。

當日，一場跨越山海的文化交流同步上演。武契奇與夫人駐足觀看由塞爾維亞科洛民族歌舞團帶來的經典舞蹈《舒馬迪亞舞蹈》與《老山之舞》，演員們熱情展現塞爾維亞的民族風情。表演結束後，武契奇致以熱烈掌聲，並走上前與演員們親切交談、合影留念。

談及此次訪華，武契奇表示，選擇長城作為首站，既是深入了解中國的一扇窗口，也希望以文化為紐帶，向中國傳遞塞爾維亞的文化魅力，讓兩國人民在藝術共鳴中拉近距離。

遊覽途中，武契奇笑着分享趣事：

當我在貝爾格萊德遇到中國人時，他們會走過來對我說，可以合張影嗎？你是『577』！

這一取自名字諧音的暱稱，引得在場不少記者和工作人員的笑聲。

武契奇說，中國始終在塞爾維亞面臨困難時堅定相伴，這份情誼絕非虛言。除了人文交流，他期待此次訪華能夠拓展在人工智能、機器人、現代技術等領域的合作空間。

武契奇在商店裏選購紀念品。（新華社）

走下長城，武契奇和「不到長城非好漢」石碑合影，到紀念品商店購買大熊貓玩偶和長城主題文創商品，還向中方贈送了一本《茨勒揚斯基詩選與詩話》和一幅刺繡作品。

臨別之際，武契奇在留言簿中寫道：「當我站在古老的中國長城前，欣賞它的雄偉壯麗時，我彷彿能感受到中國人民不屈不撓、奮發向上的精神，他們從未放棄對美好未來的憧憬和追求。」