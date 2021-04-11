研究證實中國早就知道的事：只求減輕疫情並非抗疫良策

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-04-11 10:00

新冠疫情剛爆發時，世界各國的反應各不相同。一些國家，如中國、越南、新西蘭或蒙古，採取了「零容忍」的抗疫策略。另外一些國家，尤其是西歐和北美國家，則擔心經濟上的後遺症，傾向於採用不那麼嚴格的抗疫措施。哪種策略更有效呢，「消除策略」（elimination）還是「減輕策略」（mitigation）？

在第一批新冠疫情的「封城」實施一年後，世界各地的研究人員終於開始更清楚地了解什麼抗疫政策最有效。

這一進展的取得要歸功於「追蹤者」（trackers）的功勞。追蹤者是一個由科學家和志願者組成的群體，他們分布在全球各地，致力於追蹤世界各國政府的公共衛生政策。

46種公共衛生政策對「有效傳染數」（effective reproduction number）的影響。（《自然》，www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0/figures/1）

自去年以來，已經出現了一百多個政策追蹤項目，而且其勢頭依然強勁。2021年3月，一場線上的學術會議聚集了來自50個不同的政策追蹤數據庫的代表，其中包括「新冠病毒網」（CoronaNet）歐盟研究項目以及來自約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和牛津大學的團隊。

雖然追蹤者的工作常常被公眾忽視，但他們為世界提供了寶貴的服務：為公共衛生官員提供了數據，使他們能夠為防治這一疫情在具有充分資訊之下作出決定，譬如，正是由於他們的努力，科學家們現在知道，宵禁、取消小型集會和關閉學校、商店和餐館是最有效的政策。

歐盟研究項目「新冠病毒網」（CoronaNet）的組織結構。（phsmconference）

而且也正是由於他們的努力，我們才得以解決消除和減輕策略之間的辯論：政治家應該優先對付病毒，即使這可能意味着實施較嚴格的措施（包括關閉學校、企業等），還是應該採用較溫和的抗疫限制，以減少公共衛生措施的經濟和社會影響？

雖然世界上許多政治家一直在提出後一種觀點，但有些國家從一開始就一直是「消除策略」的堅定捍衛者，包括中國，其嚴格的抗疫措施使得病毒在其境內幾乎被消除。然而在還沒有明確或足夠數據的情況下，政客們很容易將中國的成功歸結為「集體主義社會」或「專制政府」等一般屬性，而不是政策策略本身。

如今，由於追蹤者的工作，數據已經有了：及時和嚴格的限制措施比緩慢、寬鬆的限制措施效果更大。從健康的角度看，消除顯然勝過減輕。

牛津大學的「超級跟蹤系統」（SuperTracker）將100多項政策跟蹤和調查收集到一個數據庫中。（supertracker.spi.ox.ac.uk）

但在經濟方面呢？「減輕策略」的主要論點畢竟是它們有助於緩解更嚴格的「消除策略」造成的嚴重經濟和社會影響。

法國-比利時自由派智庫莫利納里經濟研究所（Institut économique Molinari）最近的一項研究顯示，即使是這種經濟論點也經不起仔細的考究。此研究以法國的抗疫策略為例，說明了「減輕策略」不僅不能保護生命，也不能保護經濟。

與報告中所說的「零感染策略」（Zero Covid strategy）相反，法國採取的「減輕策略」只是為了防止醫院飽和，將感染控制在其公共衛生系統可以控制的水平。

英國的確診個案已超過4萬宗，當地政府呼籲民眾保持「社交疏離」，減低感染病毒機會。（Getty images）

結果呢？報告分析了經濟合作及發展組織（OECD）的數據發現，法國每百萬人的死亡人數是採取「零感染策略」的國家的42倍，而其國內生產總值（GDP）下降了5倍。報告還發現，「零感染策略」有短期和更持久的積極經濟影響。一年後，採用「零感染策略」或類似策略的國家的國內生產總值平均下降了1.2%，而那些只試圖減輕疫情的國家則下降了3.3%。

「零感染策略」還使人們疫情期間的流動性更高。報告利用Google的數據發現，在沒有採取「零感染策略」的國家，「工作場所」人流和「休閒和文化」人流下降了兩倍的百分點（約為30%，「零感染策略」的國家約15%），而且這種情況從2020年一直持續到今天。

2021年2月，Google對「餐廳」一詞的搜索量比2019年2月下降了64%。這一下降幅度是零感染國家的5倍，在這些國家，搜索量僅下降13%。（Institut économique Molinari)

2021年2月，Google對「餐廳」一詞的搜索量比2019年2月下降了64%。這一下降幅度是零感染國家的5倍，在這些國家，搜索量僅下降13%。

報告還指出，大多數10國集團（G10）國家採用的「減輕策略」的主要後果之一是高度不確定性。這些國家的感染水平和抗議措施的嚴格程度往往會出現很大的波動，因為政府會在封鎖和重新開放措施之間交替迴盪。

因此，作者認為，這些國家的人們對未來的信任度不高，這對他們的經濟產生了負面影響。不過，「在實施『消除策略』的地方，隧道的盡頭變得可以預測，這樣就有可能制定可靠的長期計劃，從而使經濟表現更強勁，死亡率更低。」

分析認為，疫情對中國經濟的影響侷限在一季度。當前各大企業已開始復工。（新華社）

誠然，在政策分析中，沒有絕對的答案。雖然「消除策略」確實往往比「減輕策略」更有效，但這一規則也是有限度的。

數學物理學家、政策追蹤者克利梅克（Peter Klimek）對《自然》雜誌解釋說，更嚴格的策略並不總是最好的。他說，根據目前的政策跟蹤數據，「並不能確定高度限制性的措施會自動比相對溫和限制和更及時實施的巧妙組合更有效。」

克利梅克還指出，因為政府總是一直試驗着多種政策，很難將任何特定措施的效果與其他措施的效果脫鈎。科學家們仍在努力改進他們的數學模型和分析，以更好地理解這些複雜的政策決定集的動態。

然而，儘管我們的知識遠非完美，但最近的研究越來越清楚：從公共健康的角度和經濟的角度來看，「減輕策略」已經失敗。決策者現在有大量的數據可以借鑑，而且這些數據證實了中國等國家一直以來的主張。