拜登氣候峰會｜減排是經濟問題　美國盯上新疆太陽能

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-24 20:00

就在美國總統拜登（Joe Biden）主持白宮氣候峰會之際，美國《紐約時報》等媒體引述美國政府和清潔能源行業內人士的話，繼續聚焦中國新能源產業，尤其是美國所依賴的太陽能產業。這和年初彭博社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體宣揚所謂的「新疆強迫勞動」一脈相承。

在4月22日至23日的白宮氣候峰會上，拜登公布了美國新的減排目標，即在2030年將美國溫室氣體排放量較2005年水準低50%至52%；在2050年美國實現溫室氣體淨零排放。而為了推動新能源就業，拜登政府也希望加大太陽能、風能等電力供應。但要推行這一無碳能源計劃，就少不了和中國合作，因為中國在太陽能產業佔領優勢。

事實上，氣候變化根本上還是個經濟問題，中美合作是難免的。現在，低碳經濟、綠色就業、綠色經濟，已經成為國際競爭的新主題，也是中美博弈的新領域。拜登推動減排目標，投資綠色經濟，都能體現這一點。國務卿布林肯（Antony Blinken）的氣候演講中解釋應對氣候變化不是「自縛手腳」，提醒美國人抓緊創造綠色經濟的新機會。

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根據瑞再研究院（Swiss Re Institute）4月22日發出的報告，如果世界不能控制氣候變化，到2050年全球經濟產出可能減少近五分之一，亞洲經濟將受到最嚴重衝擊，最嚴重情境下中國可能損失近24%的GDP（國內生產總值），美國可能損失近10%，歐洲近11%。

所以，應對氣候變化問題，各國算是還是經濟賬。這也就意味着中美在傳統經貿領域引發的地緣政治博弈，在氣候問題上也會呈現。

對於中國的減排立場，美國始終抱有不滿。為了施壓，不排除美國對中國新能源汽車和可再生能源裝置加徵關稅，並加大對中國一帶一路海外煤炭項目投資的抵制。《紐約時報》4月21日的一篇報導再次盯上新疆生產的太陽能電板。

2018年9月20日，無人機拍攝的新疆哈密石城子光伏發電站。這是中國「疆電外送」的組成部分。（新華社）

這篇報導提到，中國在太陽能全球供應鏈中佔主導地位，是潔淨能源所依賴的絕大部分太陽能電池板材料和零件的出口國。中國還提供了太陽能電池板的許多關鍵部件，包括世界上逾80％的多晶矽（太陽能電池板用來吸收太陽光能量的原料）。2019年，全球只有不到5％的多晶矽來自美國公司。

美國勞工聯合會和產業工會聯合會、太陽能工業協會已經開始藉所謂的「新疆強迫勞動」，推動太陽能企業將供應鏈從新疆撤出。

拜登政府借新疆議題審核的產品也包括太陽能產品。即便拜登不採取具體行動，國會也會加大施壓。今年，國會《維吾爾人強迫勞動預防法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）以及參議院外委會剛通過的《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act），都提到禁止從新疆進口「強迫勞動」生產的產品。

但中國能夠掌控在全球太陽能產業的優勢，和中國十年前的投資是分不開的。這背後依然需要大量資金的支持。美歐太陽能企業倒閉和西方國內投資不足有關，也是市場選擇的結果。現在美國就是想藉氣候議題推動太陽能產業鏈的去中國化，打壓中國在新能源領域的工業化，為自己推廣新能源革命爭取時間。