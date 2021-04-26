新冠肺炎｜六個你需要知道的變種病毒

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-04-26 22:30

隨着全球進入新冠病毒疫情第二年，從原始毒株变异而來的各類變種病毒，成為各國政府所面臨的重大挑戰。 目前全球范围内有哪些值得變種病毒值得注意？其傳播力度和致病性如何？现有的疫苗是否能有效預防？

冠狀病毒在傳播過程中會自然發生變異，由病毒在複製過程中出現的隨機、微小的錯誤所產生。研究人員發現，一個新冠病毒每一個月大概會出現一到兩處複製失誤——這些失誤即為突變（或稱變異，mutation）。至今為止新冠病毒已經出現了上萬種突變，但真正能改變病毒適應性（viral fitness）的突變數量很少。當病毒積累到一定量足以改變其適應性的突變，便會形成獨特的變種（variant）。

本文為此梳理六種最值得關注的變種病毒以及他們各自的特徵。

B.1.617（印度「雙重變異」）

最近使印度疫情徹底失控、在一個月內單日確診案例數飆升數十萬的新變種為B.1.617——亦被稱為「雙重突變毒株」。該變種總共擁有13處突變，但當中兩處突變——E484Q和L452R令其格外棘手。前者位於病毒與人體細胞表面受體相結合的棘狀蛋白（spike protein）上，在其他一些變種中表現出更強的傳播力以及避開抗體的能力，後者L452R亦被認為擁有比其他更強的傳染力，但其原因尚且不明。值得注意的是，同樣的突變在美國加州（California）的一個傳染力較強的變種（CAL.20C）中存在。

印度的變種病毒在今年1月1日至4月4日期間迅速擴散，圖中紅色為新變種的比例。（印度斯坦時報）

該毒株最早在去年十月在印度被發現，但從今年一月起才開始逐步增長。根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，在今年2、3月間，該變種還只佔印度各類變種的24%，但4月1日其比重已經達到了80%。

上周，印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research，ICMR）指由巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech India）研發的Covaxin新冠疫苗能夠有效中和這一雙重突變毒株。

當下，根據「GISAID」（全球共享禽流感數據倡議組織）平台的數據， 目前已有21個國家檢測出該變種。

B.1.351（南非變種）

去年12月在南非首次發現的變種B.1.351目前已經傳播至最少20個國家，且在北美、英法德等歐洲國家形成本地傳染鏈。

阿斯利康疫苗因價格低廉深受中低收入國家青睞，但它可能難以抵禦南非變種。（AP）

南非研究人員根據電腦建模推算該變種的傳染力，比此前在南非傳播的其他變種高50%（該研究尚未經過同行審查）。

莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）疫苗的研發公司均表示，初期實驗顯示其疫苗對該變種的有效率降低。強生公司（Johnson & Johnson）美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）實驗數據亦顯示保護率降低，但對輕症和中度感染仍有60%的有效率。

此外，在對有新冠感染歷史的人的感染力上，實驗室數據表明B.1.351躲避抗體反應比其他變種高出20%。

P.1（巴西變種）

作為南非變種的近親，巴西變種P.1擁有數個與其相同的突變，包括能夠幫助病毒更好的鎖定人體細胞的棘蛋白突變N501Y以及能夠削弱抗體免疫力的E484K。

變種P.1經由日本衛生部門在四位從巴西返回日本的旅行者身上發現，攜帶該變種抵達巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）後，該變種迅速在南美各大城市傳播。截止發稿時間，該變種已經傳播至至少37個國家，除拉丁美洲各國外、瑞典亦出現了較大範圍的本土傳播。

巴西新冠肺炎疫情：巴西巴西利亞的民眾在墓園為死於新冠肺炎併發症的親人舉行葬禮。（AP）

由牛津大學（University of Oxford）科學家上個月發布的一份研究（尚未經過同行審查）顯示，儘管該變種與南非變種擁有相同突變，但其突破免疫反應（包括疫苗及自然抗體）的能力要比後者弱得多。

B.1.1.7（英國變種）

B.1.1.17變種於去年9月在英國南部被首次發現，其佔比在短短三個月內迅速增長至倫敦總確診案例數的三分之二，並由此引發了歐洲的第三波疫情。

首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）在新聞發布會上證實，英國出現的變種新型冠狀病毒傳播效率比原有病毒高出70%。且多項後續研究指出該變種的致死率亦顯著高於此前的變種。今年3月發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的一項研究指出，感染該變種的患者死亡的風險比其他患者高68%（實際風險區間為32%至104% ）。

目前該變種已經傳播至最少94個國家，除歐洲各國外，美國、加拿大、南美各國均出現規模較大的傳播。

MK LHL testing data showing increasing prevalence of H69/V70 variant in positive test data - which is detected incidentally by the commonly used 3-gene PCR test. pic.twitter.com/1U0pVR9Bhs — Tony Cox (@The_Soup_Dragon) December 19, 2020

B1.526（紐約變種）

除了來自英國的B.1.1.7外，近幾個月另一種在紐約迅速擴散的新毒株為B1.526。研究人員在去年11月首次發現，據紐約市衛生部門4月12日報告，該變種已經在全市所有基因測序的樣本中佔比達到45%，超過英國變種（30%）。

該毒株含有可避開抗體免疫力的突變E484K，而另一種形式的B1.526毒株則含有 S477N突變，幫助加固病毒與人體細胞的結合。不過，這種毒株的致病性、耐藥性仍屬未知，但哥倫比亞大學的研究人員發現，攜帶E484K突變的患者年齡要比一般患者平均年齡大六歲左右，而且住院的可能性也更大。

CAL.20C（加州變種）

美國西海岸的加州近來亦發現一種傳播力更強的變種CAL.20C（又稱B.1.427/B.1.429）。去年9月還未被檢測出的這一毒株，在一月下旬已經成為加州的主要感染源。根據加州大學三藩市分校（UCSF）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）等本月聯合發布於《細胞》（Cell）學術期刊上的研究，CAL.20C要比原病毒毒株傳染率高出20%。

對於這一變種的耐藥性及致死率仍有待進一步研究。