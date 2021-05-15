來自美國國防部的認可將小米放在尷尬位置

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-15 10:00

5月13日前後的美國電子產業界掀起了一場近乎諸侯會盟的風波，來自台北、美國、歐洲、日本、韓國的台積電、思科、AMD、ARM、英偉達、高通、三星等64家企業宣佈成立美國半導體聯盟（SIAC）。一條由美國等國打造，旨在就「半導體等關鍵產品和技術領域打造脱離中國的產業鏈」似已呼之欲出。

此前，美國國會參議院的外交關係委員會已幾乎一致通過了旨在「協助美國企業撤出中國市場、分散供應鏈」的《戰略性競爭法案》（Strategic Competition Act），此趨向顯示出華盛頓對北京的行動很可能將延續特朗普時期「中美貿易戰」的對抗態勢。與此同時，美國商務部、國防部也維持了對華為、大疆、海康威視、大華等35家中國企業、研究機構、產業實體的「實體清單」與制裁措施。

中國產業界戲稱這種制裁為「美國認證」，是當事企業具備國際先進專利、技術的標誌。一家中國企業從這一榜單上的除名就令人啞然失笑，這家公司就是以智能家電和通訊設備著稱，由美國高通公司協助創辦的小米公司。

圖為4月28日時發佈的小米集團和美國國防部聯合狀態報告，該報告也成為小米此後被移出黑名單的重要依據。（微博@雪球）

美國認證的無用企業

小米集團已在5月12日和美國國防部達成協議，被移出前任政府於2021年1月時設置的涉軍黑名單。此前，小米公司已在華盛頓贏得了訴訟，法官認為，「被告方（即美國國防部）沒有給出令人信服的解釋」，説明小米公司令美國的「國家安全利益面臨重大風險」。

在彭博社等權威財經媒體看來，小米與美國國防部達成和解協議，標誌着中國科技企業在與美國政府的交鋒中獲得了「罕見的勝利」（rare victory）。

但是，這種罕見的勝利背後總透出一種詭異的色彩，它較之華為公司與美國司法部、聯邦調查局、美國聯邦通信委員會等機構曠日持久的徒勞較量形成了鮮明的反差，華為公司的辯護律師甚至還被取消辯護資格。

孟晚舟案只是華為在北美遭遇不公正待遇的一個縮影：

《華爾街日報》指出，小米公司被特朗普政府制裁的理由可能只是其總裁雷軍於2019年受過中國政府表彰，以及在2019年推出了總價值500億人民幣的人工智能及「第五代移動通訊技術」（5G）研究計劃。

由於前者與「中國技術軍民融合」無關，後者暫時只是小米公司的「五年規劃」。加之小米未參與電信基礎設備領域的研發，且高通公司也在與小米的交易中獲利，這使得小米擺脱美國黑名單相對容易。

對小米而言，這一現狀是尷尬的，一方面，被美國移出黑名單讓該公司股價在5月12日後上漲了6%，有望在6月被納入英國FTSE指數，其在歐美的「聲譽」亦得以恢復。但另一方面，這場訴訟展示了小米研發的5G和AI技術尚不至於被提升至「重要的現代軍事技術」的層面，也未達到國家級的高度，其產業現狀也讓小米在中文社交媒體上瞬間成為「美國認證的無用企業」。

作為小米公司的重要合作伙伴，高通扮演了不可忽視的角色（路透社）

明察秋毫的新貿易戰

畢竟，目前停留並被添加進美國「實體清單」的中國企業大都有領先全球的絕活。華為公司在電信設備、通信標準上的領先地位自不待言，海康威視、大華的監控設備，大疆的無人機也有壓倒性的研發優勢。在技術與生產上剛剛形成突破的中芯國際、中國商飛等企業也因此忝列美國黑名單。即便是在中國國內有「騙子」惡名的「天驕航空」，也是因為其對烏克蘭馬達西奇公司的專利收購而被美國有所提防的。

拜登當局對於中國企業的黑名單似乎更為「明察秋毫」。相對於仇視信息科技、與硅谷關係不佳的特朗普當局，拜登政府在新技術層面上更為警惕。譬如拜登政府雖在2021年2月暫停了中國字節跳動公司旗下「抖音」海外版Tik Tok的交割與出售進程，但這並不代表拜登當局推翻了前朝的決定。

中國科學家近年來雖然在第三類存儲技術等領域有所突破，但目前半導體技術的很多基礎研究及相關專利仍在美國一側。美方的公告中限定了限制華為公司獲取「美國軟件和技術」，這種限制其實事出有因。（新華社）

拜登政府還把制裁的目光投向了電子競技及遊戲等產業上。到5月6日，美國外國投資委員會（CFIUS）已派員與中國騰訊公司談判。該委員會稱「自2020年下半年起有權命令騰訊剝離在美國持有的資產」。

此外，拜登當局還希望以不損害美國投資者的方式採取「制裁」。5月4日，美國政治新聞網Politico指出，拜登政府正在考慮修改特朗普時代的禁止與所謂「有軍方背景的中國企業」進行股票交易的規定。到7日，被列入美國「涉軍黑名單」、一度被納斯達克威脅摘牌退市的中國科技企業「籮筐科技」就被撤銷了「退市令」，得以繼續交易。

在拜登的幕僚中，希望中美妥協、各退一步的政界、財經界人士不在少數。以坎貝爾（Kurt Campbell）為首的新一批美國政要一度認為，拜登治下的美國需要醖釀一種「競爭與和平共存」的對華環境。華盛頓亦會一改此前擠壓中國生存空間的做法，轉向「勒索買路錢」。

遺憾的是，經濟問題終究不因高層態度而轉移。拜登當局也已用直觀的方式展示了中美之間的哪些企業是具備潛力，哪些企業不存在威脅。小米公司的遭遇，也許將是該公司最為尷尬的一刻。