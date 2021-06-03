東盟疫情・疫苗荒｜東南亞疫情不幸遇上「反向轉折」

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-06-03 18:00

過去一年新冠疫情重災區以歐美拉三地為主軸，本年4月印度疫情突然再爆卻讓各界目光轉向疫情相對溫和的亞洲。如今本港疫情幾平，但最早壓服大型傳染的中國大陸卻有廣東地區接連再遇本土確診，而常被歐美媒體引為成功案例的台灣更遇上全球大流行以來的最深重疫情，與近日發現新變種的另一「模範生」越南遙相呼應。 東盟多國抗疫成績向屬中游之列，罕見全球關注，如今多國疫情再見明顯升勢，疫苗接種遠遠未足，加上鄰近地區變種病毒威脅，使各界開始注視這個人口繁雜、部份國家政局未穩的地區。其抗疫前景對與之有緊密聯繫的整個東亞地區更是影響菲淺。本刊為此特作專文五篇，解述多國細況，以具體呈現此近鄰邦盟之疫境。（本文為第一篇。）

快速決策和嚴格執行抗疫措施使東盟國家在2020年避免了全球疫情的最嚴重影響。只有新加坡在新冠肺炎疫情開始時遭遇了嚴重的爆發，所有其他東盟國家報告的病例數與其人口相比都較低。在整個2020年，新加坡的人均確診病例仍然是該地區最高的。踏入2021年，泰國和越南當時只有病例累計幾千宗，柬埔寨、老撾和汶萊都在數百宗以下。這些國家的死亡數也保持在100以下。印尼、菲律賓和馬來西亞等人口較多的東盟國家已經開始出現確診和死亡人數上升的情況，但仍然遠遠低於在歐洲或美洲看到的數字。

圖為1月29日，越南河內一間被封鎖的大廈。越南疫情在平伏了一段時間後，5月時再度爆發。 （Reuters）

然而，自今年4月以來，情況似乎發生了變化，而5月更可能是東南亞疫情的轉折點。在幾乎每一個東盟國家，專家們都開始警告說，由於舊的預防措施未能遏制新的、更具傳染性的變種病毒，數字迅速上升。雖然與印度或歐洲相比，病例數仍然相對較低，但東南亞的低疫苗接種率使該地區很容易受到可能具有破壞性的新浪潮的影響。

疫情的「反向轉折點」？

正當不少歐美國家因為疫苗接種推廣而使其原來嚴重的疫情轉折下行之際，不少原平疫情平緩的東盟國家卻遇上了反向的轉折：5月期間，不少國家的總病例數增加了一倍以上，包括越南（+153%）、泰國（+138%）、老撾（+133%）和柬埔寨（+118%）。馬來西亞受到的打擊尤其嚴重：在5月內，它報告的新病例比它在2020年全年的總病例還要多，促使政府宣布進入緊急狀態，實施全國封鎖。

在泰國，死亡人數增加了兩倍多，在馬來西亞，死亡人數幾乎增加了一倍。印尼和菲律賓這兩個人口最多的東盟國家，分別越過5萬和2萬新冠死亡人數的可怖門檻。

專家認為，這種令人擔憂的病例增加可能是由來自印度和英國的新變種病毒以及在該地區出現的全新變種病毒的傳播所驅動。5月底，泰國發現了其國內首例在印度首次被發現的B.1.617.2變體；越南衛生部長阮青龍在5月29日的全國新聞發布會上指，當局「發現了印度和英國變種病毒的一個新混合變體」，如果得到證實，該變體將很快被添加到世界基因變體地圖中。

疫情數據表明，這些新變種正在逃避2020年有效地保護東盟國家的社交疏離措施。該地區所有大國的「有效傳染率」（effective reproduction rate）都高於1，越南和緬甸高於1.5。有效傳染率代表了一位感染者所造成的新感染的平均數量，一般來說，傳染率越大，控制疫情就越難。

東盟地區的新冠肺炎檢測陽性率——專家們用來衡量疫情嚴重程度的另一項數字——也高得令人擔憂。在菲律賓、柬埔寨和印尼，超過十分之一的檢測結果為陽性，而馬來西亞自4月初以來，陽性率從2.5%左右持續上升到6%以上。由於2月政變以後一直持續的政治紛爭，緬甸的疫情數據很有限，但檢測結果也表明，5月份的陽性率在迅速上升。

這些警告信號促使東盟政府採取越來越嚴厲的措施，頒布新的限制措施，關閉城市和工廠。

5月27日，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）威脅要把不執行封城限制的村長和警察關進監獄，5月31日，他還延長了首都的疫情限制，並禁止來自印度、巴基斯坦和尼泊爾等高危國家的入境旅遊。

泰國最大的農業企業卜蜂集團（Charoen Pokphand Group）在約250名工人檢測出陽性後不得不關閉一家家禽工廠五天。在越南北部，為包括蘋果公司和三星公司在內的全球科技巨頭供貨的工廠因疫情爆發而低於產能運作，使人們擔心可能面臨全球供應鏈的中斷。6月1日，馬來西亞將其抗疫措施升級為「全國封城」，以阻止疫情蔓延，還暫停或中斷了許多地區的工業活動。

Charoen Pokphand Foods Pcl, Thailand’s biggest meat producer, will close its factory in Saraburi province for five days.



The closure came after the authorities found 245 employees had been infected with the virus.https://t.co/GwhtVGzSs4 — ✞☬〰️Atlanta Stone〰️☬✞ (@AtlantaRodgers) May 31, 2021

情況的嚴重性迫使東南亞各國政府在公共衛生和經濟之間尋找一個平衡點，而這在一個擁有大量人口依靠非正式工作和日薪維持生計的地區是很難做到的。紅十字國際聯合會亞洲衛生協調員里馬爾（Abhishek Rimal）博士在接受媒體採訪時指出，「有很多人是日薪工人。（封城後）他們的收入、食物和家庭會受到什麼樣的影響呢？這就是（該疫情）最大的人道主義挑戰之一。」

疫苗荒：東盟疫苗接種率為何那麼低？

然而，國家封城和嚴厲的限制仍然是東盟國家抵禦疫情的最好工具，因為除了新加坡之外，它們低疫苗接種水平無法保護該地區免受疫情新爆發衝擊。

6月1日，新加坡約有36%的人口接種了至少一劑疫苗，遠遠領先於其他東盟國家。柬埔寨和汶萊分別為15%和10%，但所有東盟大國都遠遠低於10%，泰國、菲律賓和越南甚至低於5%。印尼開展了該地區最大的疫苗接種活動，在5月下旬達到了2,500萬劑，但這只夠為其6%的人口接種疫苗。

然而，根據美國杜克大學（Duke University）收集的全球疫苗採購數據，印尼、菲律賓、越南和泰國都已經訂購了幾乎足夠的劑量，為其全部人口接種至少一劑疫苗。馬來西亞則已經簽署了足夠劑量的合同，為其80%以上的人口接種兩劑疫苗，其份量預期可達至群體免疫。

那麼東盟為什麼疫苗接種率仍然如此之低？問題是，在全球疫苗短缺的背景下，儘管東盟國家已經訂購了疫苗，但在與往往更早訂貨、更有能力支付較高價格的發達國家的競爭之下，東盟國家的大部分訂單還沒有被履行。根據聯合國兒童基金會（UNICEF）的數據，截至6月1日，即使是庫存最多疫苗的國家（相對人口而言），如柬埔寨和汶萊，也只收到了足夠的劑量為其四分之一人口接種的疫苗。而且像越南和泰國這些國家所收到的疫苗甚至沒有收到足夠的劑量為其3%的人口接種。

其他疫苗生產商供貨緩慢，促使東盟國家轉向中國，即他們最大的鄰國和世界上最大疫苗出口國之一。中國敏銳地意識到，東南亞的疫苗短缺可能會導致疫情的新一波在其家門口爆發，因此一直在積極向該地區出口疫苗。目前，東盟地區絕大多數的疫苗都來自中國的兩個主要疫苗製造商，即中國科興和國藥集團。

西方、俄羅斯和印度的疫苗製造商也與東盟國家簽訂了合同，但迄今為止，這些合同很少得到履行。越南從俄羅斯訂購的5,000萬劑「衛星V」疫苗還沒有收到一劑；而且，到目前為止，只有新加坡和馬來西亞能夠收到大量的非中國疫苗，都來自輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）美國公司，況且這些疫苗製造商的交貨一直很慢：5月份，馬來西亞只收到了它所期望的輝瑞劑量的一半左右。

相反，能夠獲得中國疫苗使一些東盟國家得以開展大規模疫苗接種活動。由於與中國的緊密聯繫，柬埔寨這個國內生產總值（GDP）是東盟國家最低之一的國家，達到了東盟國家中僅次於新加坡的最高疫苗接種率。根據UNICEF的數據，截至6月1日，柬埔寨收到的所有劑量，包括購買和捐贈，有93%來自中國。在印尼，即疫苗推廣規模最大的東盟國家，這個數字為88%。

在許多情況下，東盟國家唯一可用的其他疫苗是通過世界衛生組織（WHO）牽頭的「疫苗公平分配計劃」（COVAX）提供的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。（COVAX計劃的目標是給全球超過90個最貧窮的國家發放至少20億劑疫苗。）例如菲律賓雖從科興公司獲得的劑量剛剛超過該國疫苗量的一半，但其餘的大部分都來自COVAX，另有幾千劑來自俄羅斯。在像泰國這樣沒有收到任何COVAX劑量的國家，中國疫苗則是唯一可用的疫苗。

相比之下，東盟國家中疫苗接種率最低的國家越南卻有意迴避來自中國的疫苗，使其只得依靠通過COVAX計劃獲得250萬劑阿斯利康疫苗，數量嚴重不足。

大多數國家與國家的疫苗捐贈也來自中國。只有緬甸和印尼收到了另一國家的捐贈，即印度。但該國自身悲劇性的疫情爆發迫使其最大疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）不再優先考慮向國外發貨。而緬甸則是唯一從印度血清研究所獲得大部分疫苗的東盟國家。

用東盟的疫苗應對東盟的危機？

除東盟外，中國也面臨着在世界其他地方完成大量疫苗交付並在國內完成自己的疫苗接種計劃的壓力。而且，隨着更具傳染性的變種病毒快速傳播和原材料短缺仍然阻礙着疫苗的全球交付，東盟的命運可能取決於其保證自身疫苗供應的能力。

目前，東盟區內已出現旨在實現疫苗本地生產的行動。泰國和越南都在研發自己的疫苗，其中越南已接近最後階段的試驗：5月，當局表示越南名為Nanocovax的重組蛋白疫苗，將進入第三期臨床試驗。如果獲得批准，該疫苗可能在今年年底時候準備好供公眾使用，這將使越南成為東盟國家中第一個在國內研發並生產疫苗的成員。

擁有自己的製藥業的東盟國家也與全球疫苗製造商達成了協議，在其境內開設了用於國內生產的「灌封」（fill-and-finish）設施，譬如，印尼國營製藥公司Bio Farma和科興之間的合作，使該國能夠從中國獲得數千萬的散裝疫苗。

泰國的暹羅生物科學（Siam Bioscience）集團也與阿斯利康達成了一項國內生產授權協議。在這個協議下，該公司計劃從頭到尾生產疫苗，不僅僅是「灌封」階段。它的第一批產品在5月通過了所有必要的質量檢查，目前公司正在生產2億劑疫苗，在未來兩個月內計劃在國內和其他東盟國家開始銷售。

最後，據當地媒體報道，5月底，越南還與俄羅斯就在該國生產「衛星V」疫苗進行了談判，而且在6月1日，衛生部長表示，越南正在尋求購買疫苗生產技術，以建立一個可以供應COVAX計劃的工廠。

正如全球對原材料和疫苗技術的爭奪所顯示的那樣，即使是近鄰大國的援助也不能消除公共衛生緊急情況的基本規則：人不為己，天誅地滅。在這種緊急情況下，東盟國家最好的抗疫策略可能是生產自己的疫苗，但這也需要克服疫情在該地區所引發的經濟和政治挑戰。