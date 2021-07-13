古巴示威與疫情中的改革步伐

在「自由」、「打倒獨裁」和「受夠了」的呼喊聲中，古巴逾40個市鎮在7月11日罕見發生示威。在政治與輿論管控甚嚴、向來局限於「房間內政治」的古巴，如此大規模抗議為逾廿年未見。

這場示威從何而來？又將如何影響疫中提速的經濟改革？



目前，古巴正面臨自前蘇聯解體以來的最嚴重危機。彼時以優渥補貼價向蘇聯提供蔗糖以換取石油和食物的古巴，頃刻間出口貿易大減八成，食品和能源稀缺，飢腸轆轆的民眾在其後五年平均每人瘦了20磅之多，直到本世紀初與委內瑞拉達成「醫生換石油」的援助項目，以及奧巴馬政府後期美古關係的短暫春天，民眾生活才明顯改善。

但如今，委內瑞拉的持續崩潰使古巴失去一條重要生命線，特朗普政府實施自1962年禁運以來的最嚴格制裁讓該國越發孤立，新冠疫情更是帶來致命一擊，使得該國經濟、食物、醫療等方面危機進入螺旋式下滑的惡性循環。

古巴首都哈瓦那居民7月11日上街抗議。（美聯社）

重重危機疊加下的爆發

在去年疫情殺到之時，該國實行了嚴格封鎖，嚴重衝擊了支柱產業旅遊業，致使GDP收縮11%，外匯也迅速枯竭，直接導致七成食物依賴進口的古巴出現食物危機。民眾以糧票領取食物時需排隊數小時，若碰上雞肉這等稀缺食品則更需等上七、八個鐘。

另外，雖然有醫療大國之稱的古巴能自行生產六成藥物，但實際上許多設備和原材料還需進口，因此外匯紧张和边境封锁也激化了長期存在的藥物短缺問題。儘管該國研製出兩款有效率九成以上的新冠疫苗，但同時去年356種國產藥物中有86種從貨架上消失，就連基本的阿司匹林和青黴素也相當稀缺，可用抗生素輕鬆治愈的寄生蟲類傳染病瘡癤也蔓延開來，令民眾怨聲載道。

深感經濟困難的當局從去年11月起不得已放開旅遊業，但以俄羅斯人為主的遊客非但沒有振興經濟，還被認為帶來了Delta變種病毒，而國營商店前的排隊長龍正好成為病毒蔓延的最佳場所。這使得古巴疫情迅速升溫，又反過來遏制了該國對遊客的吸引力，並惡化了本已嚴重的藥物危機。

目前，古巴日增確診病例近7,000宗，每百萬人感染率遠超印度疫情巔峰時刻，疫情最危急的旅遊勝地馬坦薩斯省更是病床和氧氣急缺。而古巴網友呼籲人道救援的「SOS古巴」行動，卻被政府批評為損害國家形象，籌集到的援助也被拒絕入內，這自然激化民憤。

此外，委內瑞拉減少石油供應惡化了古巴能源問題，眼下正逢潮熱夏季的該國需忍受每天四至六小時斷電，給內心煩躁的民眾火上澆油。另外，拜登政府未有撤銷特朗普期間施加的諸多制裁，包括制裁古巴外匯機構以致美國面向該國的唯一大型匯款公司關閉，這嚴重限制了古巴居民靠國外親友援助改善生活的途徑。在以上重重危機的疊加之下，就促發了各地民眾冒險走上街頭以示抗議。

疫中改革的正反面

古巴疫中爆發的諸多危機，除了美國封鎖和委內瑞拉衰落的外力因素外，也歸咎於市場化改革過於緩慢，因此激勵當局更激進地推進改革。

單以食物危機為例，古巴土壤肥沃，可耕地面積佔全國面積近三成，理論上自給自足不成問題。但儘管當局自蘇聯解體後推進農業自由化改革，甚至還因鼓勵有機農業而成了環保主義者推崇的範例，實際上仍收效甚微。這是因為計劃經濟下平均月工資僅30美元（2018年數據）的古巴農民無法從國際市場中獲得必要農具，且仍受過度干預和繁文縟節的束縛——例如即使去年疫中不再限定牛的最低屠宰年齡，但農民仍須保證殺一頭牛之前有三頭小牛降生，且殺牛申請書至少要一周才獲批。眼下爆發的食物危機就暴露了該國三十年農業改革成效不彰，仍有七成食物依賴進口的事實。

當局顯然明白這一道理，因此在疫中顯著提速改革，包括實現早應落實的貨幣單軌制、顯著放寬私企經營領域限制、減少對公共物品的補貼、更大力推進農業自由化等，期望在疫後刺激經濟復甦。

不過，市場化轉型的固有陣痛使本就受疫情衝擊的民眾生活更為艱難，例如自貨幣並軌以來比索價格大跌六成，前古巴央行經濟學家指出這使市場通貨膨脹率達到500%至900%，政府減少補貼也讓水電費大漲數倍，令工資上漲程度追不上通貨膨脹速度的民眾難以招架。更糟糕的是，據路透社報導，政府為賺取外匯，還將更多商品置於僅收取美元的高檔國營商店出售，導致配給食物和日常用品的普通商店物資更加匱乏，讓民眾更為憤慨。

古巴民眾需要在商店前排上數個小時才能領到食物。（路透社）

因此，即使現任領導人迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）推行的改革是大勢所趨，不少民眾也喊出了要求其下台的口號。這可能會讓當局更慎重地評估改革速度，以求更平穩地度過轉型期。

另外，在此次示威過後，當局還可能對互聯網開放持更謹慎的態度。古巴直到2018年才開放手機數據上網，此後藝術家和反對派就頻頻利用社交平台傳播理念，並組織小型抗議活動。7月11日的示威也是因有抗議視頻在網絡上瘋轉，才迅速蔓延至40個城市和鄉鎮。政府因此在次日關閉多個社交平台，並出動重兵鎮守各地街頭，才壓下了示威勢頭，該國意識形態部部長波蘭科（Rogelio Polanco）也指責「媒體和數字公共空間的存在，促進了假新聞的產生。」

當然，這次示威雖然有可能讓當局更謹慎地考慮改革開放對民生的暫時衝擊和思潮變化，但領導人顯然也清楚這是一條必經之路，並沒有因為一時政治動蕩而踟躕不前的跡象。正如迪亞斯-卡內爾除了將示威歸責於美國的煽動和封鎖，也表示他理解過去幾個月對古巴人來說是多麼的艱難，他懇求民眾保持耐心及保衛革命。