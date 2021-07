美副國務卿訪華　華府搶發聲明是自招「不負責任」｜專家有話說

美國國務院日前突發聲明,公布美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)7月25日至26日將訪天津,並與中國外長王毅會面。台灣「中華戰略學會研究員」張競表示,美方稱要「負責任地」管控雙方關係,不啻於自己招認美國過去政府的「不負責任」。如果美國依舊擺出「教師爺」姿態,忽略外交的妥協折衷,雙方恐怕難以突破。在中美關係潮起潮落過程中,台灣更須仔細觀察雙方過招。

香港時間7月21日下午,美國國務院發出聲明宣佈美國副國務卿謝爾曼(Wendy R. Sherman)7月25日至26日訪問天津,這是拜登(Joe Biden)政府上台後,訪問中國最高級別的官員。而7月22日凌晨,中國外交部也透過新華社宣布這項消息。

對此,中華戰略學會研究員張競接受本刊訪問時指出,美國國務院這份公告是For Immediate Release;換言之,這是單方面採取行動宣示訊息,而非與北京達成協議「同時公布」出訪訊息。擺出如此惡客臨門氣勢,看來未來是會無好會,雙方關係暗潮洶湧,看起來不太妙。

張競認為,美方這種單方面採取公告的方式,暗示著雙方不會是平和地溝通。(HK01)

他還提到,美國務院公告模糊說道,謝爾曼將會見包括王毅在內的中國外交部官員(to meet with PRC officials, including State Councilor and Foreign Minister Wang Yi),似乎要一掃之前見不到中國排名第一副外長樂玉成的說法,讓外界認為謝爾曼超階與王毅會談。但根據後來中國外交部的那份聲明,謝爾曼會與主管中美關係的副部長謝鋒「會談」。之後王毅將「會見」謝爾曼。

關於聲明中強調謝爾曼此行是「促進美國的利益和價值觀,並負責任地管控這一關係」(to advance U.S. interests and values and to responsibly manage the relationship),張競質疑,「負責任地管控雙方關係」就讓人有點難以理解,因為必須要問,若此項行程是「負責任地」管控雙方關係,那麼以往是「誰不負責任」管控雙方關係呢?這不啻於美方自己招認過去政府「不負責任地」處理美中關係。

至於聲明稱「將討論美國對中方行為嚴重關切的領域,以及雙方利益一致的地方」,張競表示,更讓人感到興趣的是會不會討論「中國對美方行動嚴重關切的領域」?同時,美國副國務卿是否願意聽取北京對華盛頓行動的擔憂?

張競認為,如果拜登團隊搞外交還是擺出阿拉斯加中美會談時的「教師爺高姿態」,不重視外交關係那種妥協折衷(give and take)過程,恐怕是難以有所突破。「人還沒有上飛機就把議題議程,通過聲明訂出來,北京會不會吞下去?」

張競強調,在中美關係潮起潮落過程中,台灣更須仔細觀察雙方過招。經過如此波折重重後,假若美國副國務卿謝爾曼還要繼續進行其出訪行程,究竟是何種原因?而誰有「贏的空間」?誰有「輸的本錢」?

美國國務院7月21日迅速發出聲明,公布副國務卿謝爾曼將訪問中國的訊息。但其中會面的說法模糊,企圖營造謝爾曼是與王毅「會談」。(張競供圖)

據悉,中國外交部已表明,中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度,要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。拜登上台後美國外交官第一次訪問中國,主軸基調恐怕還是爭吵。