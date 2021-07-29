新疆導彈「發射井」圖片引美媒關注　核武指控證據欠奉

7月26日，《紐約時報》釋出衛星空照圖，直指中國正在西部新疆哈密附近的沙漠地帶，興建導彈發射井，數量高達110座。如此數量與7月1日《華盛頓郵報》曝光的甘肅玉門119個「發射井」相加，共多達近230座。
《紐約時報》同時援引「美國科學家聯盟」（FAS）核武訊息項目主任克里斯騰森（Hans M. Kristensen）和助理研究員哥達（Matt Korda）的相關分析，認為「玉門和哈密的發射井工程，構成中國曆來最顯著的核武擴張」，打破了1967年首次核試爆成功後，中國持續數10年的「最低核嚇阻」政策。
兩人進一步指出，過去中國維持運作的發射井約有20餘座，內部主要儲放東風-5型洲際彈道導彈（DF-5）；而新增的近230座「發射井」至今功能未明，或將部分裝載導彈、部分空置以魚目混珠。如若全數裝載導彈，中國洲際彈道導彈數或將從185個上升至415個；若裝載了多彈頭的東風-41（DF-41），中國的洲際彈道導彈或將能攜帶超過875個彈頭。
《紐約時報》進而推測，中國之所以在習近平任內改變核武戰略，主要有三種可能，一是欲建設符合超級大國地位的核實力；二是面對美國飛彈防禦體系與印度核武，中國有意提高嚇阻力道；三是擔憂陸基導彈遭受攻擊，故大規模新建「發射井」以分散位置，使外界難以掌握導彈蹤跡。
而上述三大考慮，亦可衍伸出另一功能，即將「發射井」當作對美談判籌碼。麻省理工學院（MIT）教授那蘭（Vipin Narang）便對《紐約時報》表示，北京「有很多選項可用」，既能借「發射井」擴大武力，也能迷惑外界，調動美國的戰略意志。
中國官方公布東風-41相關圖像與參數：
「發射井」的真面目
平心而論，《紐約時報》的報道看似有理有據，也引述不少專家意見，卻與《華盛頓郵報》7月1日的報道犯了相同錯誤：手握幾張模稜兩可的衛星圖像，便煞有介事漫天渲染，憑空推測北京意圖與考慮，再輔以學者與機構的發言背書，將中國打成即將毀天滅地的核武狂魔，而美國則是終止災難的正義救星。一切情節推演宛如電影，熱血浪漫、正氣凜然，卻終究經不起現實考驗。
以7月1日《華盛頓郵報》的報道為例，在其釋出衛星圖像時，圖片本身右側便附有一行小字說明，明確寫着「甘肅玉門風力發電場」（YUMEN GANSU WINDFARM），但記者與學者專家似乎刻意無視；許多民眾亦通過地圖軟件搜索其經緯度座標，發現《華盛頓郵報》所謂的「導彈發射井」，實是風力發電工程所在地。上述消息於7月6日見報中國官媒，《華盛頓郵報》卻對此毫無響應與表態，彷佛過去報道是發生在另一平行世界般。
《華盛頓郵報》曝光的甘肅玉門119個「發射井」：
而此次新疆哈密「發射井」曝光，衛星圖雖未附「風力發電廠」等相關說明，卻同樣缺乏可信度。一來，報道判定相關建物為「發射井」的證據，便是將其與玉門風力發電站相較，認為兩者極度相似，進而得出結論，實乃無形之中自證荒謬。
二來，以地下發射井部署導彈乃是冷戰時期作法，現今諸如東風-41皆強調機動性，置於匿蹤列車中乃是較理想方案，且眼下美俄皆有許多棄置不用的冷戰發射井，中國何需從頭走過、步其後塵？況且在一區域內集中建設百餘座導彈發射井，無疑會降低隱蔽性，形同召喚外界關注，本就是極度不現實的規劃。
回顧過往，西方看衛星圖說故事的紀錄班班可考。早在1960年代，美國便曾將福建的客家土樓識別為導彈發射井，鬧了國際笑話；2020年9月24日，接受美國資金贊助的澳洲戰略政策研究所（ASPI），則聲稱根據衛星圖像定位，發現了新疆380多處「集中營」，但根據澳洲迪肯大學的國際關係副教授潘成鑫考證，所謂「集中營」實是退伍軍人事務局、工商訊息局、高級中學等建築。
平心而論，美國輿論界持續製造這般缺乏實質證據的議程，或許終會在某個未來，掉入「狼來了」的信任困境。