今日阿富汗明日台灣？　孫若怡：中美實力正此消彼長｜學者分析

8月初，自塔利班開始對都會區發動全面總攻擊以來，在短短不到兩個禮拜的時間裏，就以摧枯拉朽之勢，席捲了34個省的絕大部分省會城市，並於8月15日進佔了阿富汗首都喀布爾。



這種迅雷不及掩耳的攻勢，大大超出了美國人的預想與計劃。為了保護使館外交人員並能順利平安的自喀布爾國際機場撤僑，美國政府不得不一而再、再而三的重新加派兵員，由3,000人、5,000人到目前的6,000人；同時，還要求塔利班給予撤僑安全保障的承諾。

8月16日美國總統拜登在華盛頓白宮就阿富汗局勢發表講話。他表示，美軍撤出阿富汗是正確決定，他同時承認阿局勢惡化快於美方預期。（新華社）

這種猝不及防的情勢發展，說明了美國對阿富汗經營的失敗，猶如一下子回到了20年前的原點。無形中突顯了美國強權形象盡失、羞愧恥辱齊至的尷尬場面。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就痛心疾首的表示：喀布爾的「淪陷」，猶如1975年在西貢那個令人羞愧的時刻。霍士新聞（Fox News）則指出：「就這樣完事了？」「美國真是徹底失敗了，拜登（Joe Biden）應該辭職！」《紐約時報》聲稱：美國的退卻引發了盟友的質疑。有線電視新聞網（CNN）則認為，自阿富汗撤軍是最嚴重的潰敗！

然而，就拜登看來：由於已經完成了打擊恐怖主義的階段性歷史任務，為了不再讓美國子弟做無謂犧牲，撤軍自然是應當且必要之事，又何來失敗之有？

若自地緣戰略的角度來說，美國曾憑藉着強大的海權優勢，以及對「心臟地帶」的控制，成就了地球上前所未有、控制着海陸兩權的唯一霸權國家。其中出兵阿富汗掌控中亞腹地，進而對中、俄與伊朗三國，形成有效圍堵與遏制，尤其是關鍵所在。

如今，美國自阿富汗的撤軍，誠然在戰略上有轉向「大國競爭」的需要與考量，但又何嘗不是力有未逮、霸權衰落的體現呢？

那麼，美國在阿富汗到底做錯了些什麼？

美國在阿富汗的失敗

自2001年打着反恐之名入侵阿富汗至今，美國耗擲了2.6萬億美元巨資，賠上了2,442名士兵的生命、20,666人的傷殘，最後卻丟盔棄甲而去，其原因可以從四個方面加以了解。

1、外交戰略上的失敗：

自小布殊（George W. Bush）出任總統後，美國在外交上積極推動「大中東政策」。也就是要在獨霸中東與石油美元的基礎上，進一步希望藉由推動顏色革命、出兵伊拉克、剿滅伊朗、入侵阿富汗，以便徹底掌握波斯灣沿岸、裏海周邊以及中亞地區的石油礦藏。不過，這份宏偉的企圖，卻因美軍長期深陷於伊拉克內戰、曠日持久的敍利亞戰爭、俄敍兩伊聯盟的抗衡、上海合作組織成員國在中亞地區的合作，以及影響世界經濟發展的金融風暴，使得美軍呈現出備多力分的疲態與窘境。以伊拉克、伊朗與敍利亞為核心的「什葉派新月聯盟」的壯大，俄國勢力的重返以及中國的悄然現身於中東，不但為美國的「大中東政策」敲響了喪鐘，也使駐防阿富汗的美軍形同孤鳥，再也無法起到制衡中俄的作用。

2002年，時任美國總統小布殊在紐約迎接第10山地師的士兵。該師是9·11事件後，美軍在阿富汗搜索塔利班的主要作戰部隊。（Getty）

2、治理方式上的失敗：

美國入侵阿富汗後，扶植了一個新政權「阿富汗伊斯蘭共和國」，推行美式民主政治，意圖自政體上着手改造這個國家。然而，阿富汗政府官員黨同伐異，彼此間內鬥激烈且貪污腐化。明面上號稱擁有30萬的軍隊，但除了少數特種部隊外，一般戰鬥力奇差，從這次的不戰而降可見端倪。

另一方面，阿富汗是一個部落林立、種族多元的國家，各自都有自身的風俗習慣。美國人所到之處總是以傲慢且自以為是的方式，收買、分化、結盟或利用不同的部落族群相互廝殺。這種心懷不善且不尊重當地文化的作為，讓阿富汗民眾，視美國為首的西方軍隊為入侵者，受其支持的阿富汗政府軍就成了「阿奸」；而對抗美國的塔利班則成了人民英雄。因此，不少人平常是喀布爾政府的公務員，卻私下裏為塔利班幹着活兒。

3、撤軍手段的失敗：

7月9日半夜，美軍在沒有通知阿富汗軍方的狀況下，悄悄地撤離了在該地最大的巴格蘭（Bagram）空軍基地。此舉透露了兩個重要的意義。

首先，這個曾是駐阿美軍神經中樞的基地，也是監聽中、俄兩國的重要據點，美國都決絕的放棄了，美國霸權的衰落已是不爭的事實。其次，美軍不聲不響的走了，連個招呼都沒打，讓阿富汗當局十分氣憤。同時，也帶來一個極壞的影響，讓塔利班與各方勢力都深信：美國已不再會支持政府軍。這種氛圍使得塔利班在攻城掠地時，勢如破竹、鮮遭抵抗。

2021年7月5日，美國和北約聯軍部隊全部從駐阿富汗的巴格蘭空軍基地撤離。美媒近日曝出，美軍是在夜裏悄悄撤離該基地，而負責守衛該基地的阿富汗軍隊直到兩小時後才發現美軍撤離，在這期間基地還遭到了劫掠者的洗劫。（Getty）

4、情報訊息的失敗：

單就美國在喀布爾撤僑的狼狽處境來看，歸根結柢乃是因情報訊息的不準確，最終導致了判斷上的失誤。

早在7月撤軍之際，拜登總統在回答記者提問時，曾自信滿滿地答道：因為阿富汗政府擁有30萬裝備精良的軍隊，相比於塔利班的7萬5,000人，阿富汗政府不會崩潰，塔利班也不會佔有阿富汗。至於大使館從屋頂上撤僑、在越南發生的一幕，會在阿富汗重演嗎？拜登說道：完全不可能，塔利班不是北越軍，他們沒有能力。8月10日，當塔利班已然攻下了十餘個省會都市時，美軍還是深信：至少還需要三個月的時間，塔利班才能攻下喀布爾控制全國。

總統的發言與軍方的判斷，應該都有相應的情報訊息做基礎。如今看來，現實的發展卻與之落差極大，顯見美國輸的可不是一點點。

今日阿富汗明日台灣？

有鑑於美國背信棄義已成慣性，坊間媒體輒以阿富汗的遭遇，類比台灣可能也會面臨相同的命運。

前車之鑑固然令人深思，而今日阿富汗的結局，或許也會是台灣可能出現的一種狀況。不過，台灣與阿富汗所面臨的變數，實則有許多不同之處；因此，結局也會隨局勢的變化而不同。

美國共和黨資深參議員柯寧在推特發文，披露美國在台駐軍有3萬人，引起軒然大波後已刪文。（Twitter@JohnCornyn）

1、戰：

依據中美三個聯合公報的原則，台灣是中國一部分。但自美國把中國當成戰略上的敵人之後，不斷與日、澳盟友，藉台灣議題製造軍事衝突的擦邊球。

根據美國共和黨曾出任情報委員會委員的資深參議員柯寧（John Cornyn）在其推特（Twitter）貼文中聲稱：美國在台灣有3萬駐軍。以他的身分背景，所言應不至於完全空穴來風，美國真是要把中國逼上梁山嗎？

台灣土地面積小、縱深淺，加上城市化比較普遍，無法複製塔利班鄉村包圍城市的游擊戰法。依據大陸中國人民大學教授金燦榮的說法，兩岸一旦爆發戰爭，大陸的飽和攻擊越強，其結束戰爭的時間就越短，傷亡則越大。即使是美軍，恐也無從撤起。

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）（左）於8月12日會見中國新任駐美國大使秦剛（右），秦剛會後表示，他在會談中向舍曼強調，台灣問題是中美關係中最重要丶最敏感的問題，並明確闡述了中方立場。（中國駐美國大使館）

2、賣：

2008年金融風暴以來，美國的經濟始終不見起色，拜登出任美國總統後，為挽救經濟不斷印鈔，但數萬億美元的量化寬鬆，也為美國的通脹帶來了前所未見的隱憂。因此，近期的美國外交出現了極其諷刺的畫面：一邊使出各種手段打擊中國，另一邊又派出特使意圖要求中國的協助。其中，尤其突顯了在衝突與對立感中，美國人無法取得心裏平衡的缺陷。

然而，經濟金融危機始終存在着，這才是會使美國真正崩潰的問題所在。怎麼辦？對美國來說，台灣或許能賣個好價錢？

兩岸問題的最終解決，取決於中國大陸政府的意志與手段的運用。美國自阿富汗撤軍的目的，是要集中兵力於西太平洋以便應對中國。只是，美國在喪失了陸權主導力的同時，中國卻在一帶一路戰略方針的引領下飛龍在天。其領頭羊龍身已然橫穿歐亞大陸，為人類的惠通共融互利共贏，踏出了大大的一步；至於龍爪龍尾，更是牢牢地守護着臨西太平洋的江山大地。美國，要注意；日本，小心了！

（本文作者係前台灣稻江科技暨管理學院學術副校長、校長，前台灣中興大學歷史系所主任兼所長）