中國不會率先承認塔利班政權｜專家有話說

阿富汗的局勢仍然在被各方所關注。塔利班宣布建國後，全面開啟對外工作，其新聞發言人密集接受各國媒體採訪；有美國媒體引述官員說法稱，日前美國中央情報局局長與塔利班的最高人物已舉行秘密會面；公開報道顯示，塔利班代表團也在首都喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。作為阿富汗問題「四方對話」機制中的兩大關鍵參與方，中國國家主席習近平8月25日同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，表達了兩國在阿富汗問題上加強合作的意願。就阿富汗局勢未來走向等相關問題，《香港01》採訪了中國外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩。本篇為系列採訪第四篇（共五篇）。



01：阿富汗政權更迭之後，中國在阿富汗問題上的角色是國際社會關注的焦點之一。前蘇聯入侵阿富汗遭遇慘敗，美國也深陷阿富汗泥潭20年，前車之鑑已經不能更明顯。你之前曾提到「中國未來一定會在阿富汗的重建過程中起到積極作用」，如果未來中國以某種方式加大在阿富汗問題上的投入，應當怎樣在積極有為和避免深陷泥潭之間把握平衡？

蘇浩：有一種說法認為阿富汗是「帝國的墳墓」，但我認為這個說法是具有一定的歷史性。近代以來，域外的西方強權國家持續介入阿富汗，以域外的邏輯解決域內的問題，是這些西方「帝國」在阿富汗失敗的原因。而無論是中國還是伊朗，（在阿富汗問題上）都屬於域內國家，是領土相連的鄰國。前蘇聯雖一度與阿富汗領土相連，但那是在冷戰的特殊情況下，與真正的周邊國家的邏輯是不同的，它（對阿富汗）的入侵也是一種域外大國的干預行為。

未來阿富汗問題的處理，一定是阿富汗周邊國家與阿富汗本身共同協調，以阿富汗本國的邏輯，基於西亞、南亞、中亞區域的現實狀況與實際利益，在相互聯動過程中發揮正面作用，而不是通過域外帝國邏輯，所謂西方的邏輯，或者冷戰意識形態的邏輯來解決問題。

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01：中國在這個過程中能夠發揮多大的影響力？塔利班代表團自7月17日去多哈與喀布爾政府對話，又先後拜訪了中亞國家、俄羅斯等，7月28日才將中國作為最後一站進行訪問。中國外長王毅與塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）的對話顯示出，中國針對阿富汗問題更多的關切是圍繞包括東伊運組織在內的恐怖主義。從會面的順序和關注點來看，中國對阿富汗問題的興趣和能力似乎並不強。

蘇浩：我倒覺得最後一站到了中國正好體現出中國的重要性。

第一，位於阿富汗的中資企業在戰爭期間的投資始終沒有中斷。未來如果阿富汗需要重建，從經濟社會方面，中國的潛在影響力毫無疑問是很大的。

第二，目前來看，中國沒有直接介入和主導阿富汗進程的意圖。無論出於中國自身的外交政策傳統還是自身利益的衡量，中國都不會爭取發揮在阿富汗問題上的主導作用。

第三，阿富汗走向常態依舊需要投入相當的精力。美國直接參與戰爭的教訓或許表明沒有任何國家有能力主導阿富汗，因此中國也不會追求主導阿富汗的效果。

未來，中國應當更多是希望為阿富汗問題搭建協商平台，推動建構和平與實現發展的進程。無論是阿富汗國內的和解進程還是國際社會的協調進程，中國都應該是重要的參與者，並且有能力在其中發揮正面作用。

01：中國會率先承認塔利班政權嗎？

蘇浩：我想不會。中國有可能是在相應的國際氛圍之下第一波承認塔利班政權的國家之一，但不會是第一個。如果未來阿富汗穩定的和平進程能夠實現，中國與阿富汗周邊國家、一些國際上具有代表性的國家會形成一種國際氛圍，共同努力來承認阿富汗已經成型的政權，這種方式是較為理性的。