阿富汗問題給中美合作提供新機會｜專家有話說

近日，中國外長王毅同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，就阿富汗局勢和中美關係交換意見，這是兩人在不到兩周時間內的第二次通話。王毅在通話中表示，塔利班主政阿富汗是大勢所趨，國際社會要提供幫助儘快穩定局勢；美國反恐不應該選擇性反恐，應該將「東伊運」納入其中；聯合國安理會在處理阿富汗問題時，應該緩和而不是激化矛盾。



中美雙方在短時間內連續就阿富汗問題進行通話，可見在美軍倉皇撤出阿富汗的背景下，後續如何收場，阿富汗國內能否實現穩定，對美國來說是很急迫的難題。特別是喀布爾機場附近8月26日發生爆炸，造成至少170人死亡，「伊斯蘭國」（ISIS）組織在阿富汗的一個分支ISIS-K聲稱對事件負責，今後中亞地區的反恐態勢對中美兩國同樣很重要。

國際問題專家、浙江外國語學院環地中海研究院院長馬曉霖在接受《香港01》採訪時表示，此次通話應該主要是應美方的要求而進行，相比上一次通話，中國外長王毅的語氣明顯緩和許多。

美國國務卿布林肯（右二）8月29日同中國國務委員兼外長王毅（左一）通電話，就阿富汗問題、中美關係等交換意見。（多維新聞製作）

在8月16日的第一次通話中，王毅首先提及把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足，還直言美軍倉促撤軍已對阿富汗局勢造成嚴重負面影響，下一步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。在談到中美就阿富汗局勢進行合作的問題上，王毅表示美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，另一方面又指望中方支持配合。

「在上一次通話中，王毅外長對美國在阿富汗問題上『始亂終棄』的不負責任的做法，好好的布林肯上了一課。無論是美國想讓中國來收拾爛攤子的想法，還是美國一方面打壓中國一方面又想讓中國幫忙的做法，都是國際交往中不存在的邏輯，也不合情理。」

而在29日的通話中，王毅的表態有三個層次，第一是談阿富汗的現狀和需求，第二是談美國應該做什麼，第三個聚焦國際社會應該做什麼。馬曉霖認為，中方想要向美方表達的核心意涵是如何引導塔利班政權。塔利班掌握阿富汗政權已經是既成事實，美方和國際社會必須接受一個塔利班主導的新的阿富汗政府，美國現在必須考慮如何快速實現對塔利班政權的有條件承認，包括美國有義務加大對阿富汗提供人道主義援助，讓阿富汗度過危機階段，否則阿富汗局勢只會更加難以控制。

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值得注意的是，王毅與布林肯的這兩次通話，都不是只談阿富汗問題，同時也談到了中美關係。在16日的通話中，王毅強調中美誰也不可能改變對方，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道。在29日的通話中，兩人在阿富汗問題之外還就氣候變化、新冠病毒溯源等問題進展開溝通，其中王毅表示中美之間對話比對抗好，合作比衝突好，中方將根據美的對華態度考慮如何同美方進行接觸。

有分析人士認為，中方並不會孤立看待中美在阿富汗等問題上的合作，而是將其與中美關係捆綁。

馬曉霖對此表示，阿富汗問題給中美合作提供了一個新的機會啊，「確實有望讓兩國關係出現轉寰。」在他看來，類似的例子在歷史曾出現過：因為1989年在北京發生的風波，美國以及整個西方社會對中國進行制裁和封鎖，中美關係在當時面臨相當大的困難。但是隨着1990年海灣危機的爆發，次年海灣戰爭打響，美國在聯合國安理會和國際社會上都有求於中國，作為改善關係的條件，美國放鬆乃至取消了對中國的很多制裁，而中國也在解放科威特、處理伊拉克問題等化解海灣危機方面做了很多工作，同美國積極配合。

「從20年前美國出兵阿富汗，到現在美軍倉皇撤出，很多點『白打了20年』的意味，已經成了一個很大的笑話。如果阿富汗未來能夠保持穩定還好說，可如果阿富汗沒能建立一個包容性的政府，國內局勢無法穩定，不被國際社會所接受，不能融入現代社會，那麼美國的罪責就更重了，面臨的麻煩也更大了。」在這種情況下，馬曉霖認為得到中國的合作與協助對美國來說變得特別重要——當然，在很多國際熱點問題的處理上，美國都需要中國的幫助。他強調，美國最需要明白的是，不能一方面做出傷害中美關係氛圍的事，一方面又讓中國提供協助，「這是不可能的。」

也有觀點認為，中方對美方提出的要求還包括不能在反恐問題上搞雙重標準，尤其是美國應該把「東伊運」納入恐怖組織名單。這一點王毅在兩次與布林肯的通話中都有強調。馬曉霖亦表示，美國認定的恐怖組織，其他國家也必須同樣認定，而聯合國認定的恐怖組織，美國就可以不接受，這顯然沒道理。「美國如果在反恐問題上的標準不一樣，不關心、不尊重中國的核心利益，想要中國（在阿富汗問題上）配合，門都沒有。我覺得王毅外長這一點說的很清楚。」

另一個值得注意的是，王毅與布林肯在此次通話中專門談到了新冠病毒溯源問題。

在此前美國情報部門發布的病毒溯源報告暗示第一宗人類感染新冠病毒源於武漢病毒實驗室發生的一宗事故的可能性較大，美國總統拜登（Joe Biden）則在報告發布後又一次指責中國在病毒溯源問題上不合作。中國駐美大使館發出聲明，批評報告由美國情報部門主導杜撰，「毫無科學性和可信度可言」。

而在29日的通話中，布林肯表示美方無意就病毒溯源問題指責任何國家，美中都有責任提供一切必要訊息，徹底調查病毒源頭，避免大流行再次發生，美方願同中方保持接觸，態度明顯變得温和。王毅在表達反對美國情報機構的調查報告後，稱政治溯源是美國上屆政府留下的政治包袱，鼓勵美方儘早卸下包袱，似乎有給美國台階下之意。

對此馬曉霖表示，布林肯澄清了美國關於病毒溯源的立場，中國方面也把這部分內容在官方通報中進行了披露，說明中美雙方對病毒溯源問題都本着開放的態度。「布林肯釋放了緩和氣氛的信號，強調病毒溯源不是為了追究誰的責任，而是把問題搞清楚。中國方面的立場也很明確，只要美國不把病毒溯源政治化，將其當作甩鍋中國、抹黑中國、圍堵遏制中國的工具，就都好辦。」他認為，中美雙方圍繞病毒溯源的博弈可能會降温，下一步可能會在世衛組織框架下展開一些務實性的合作。