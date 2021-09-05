被拋棄的菅義偉　臨時工首相的悲慘命運

9月3日，日本現任首相菅義偉在自民黨內會議上突然宣布，他不會參加29日舉行的自民黨總裁選舉。同日，菅義偉撤換黨內實權人物、如自民黨幹事長二階俊博的行動也以失敗告終。至此，菅義偉從2020年9月16日開始，繼承自前首相安倍晉三的剩餘首相任期將在2021年9月30日結束。



菅義偉的辭職給日本各界帶來了相當的震動，但他被日本執政黨所拋棄也並非不可理喻。此人沒有政治家族背景，因此得以被自民黨當局在2020年東京奧運會延期、日本經濟長期進入技術性衰退之際推舉上台，用以接替「因病下野」的安倍晉三。這種毫無根基的臨時工身份證明了他是可以替代的。

菅義偉下野後，日本政界看似群雄逐鹿，背後仍是派系遊戲：

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資料顯示，安倍2020年辭職之後，前幹事長石破茂、自民黨政調會長岸田文雄、前防相河野太郎、菅義偉、前新冠大臣西村康稔和前外相茂木敏充六人曾競爭首相。在菅義偉聯繫自民黨幹事長二階俊博要求出馬後，河野、西村和茂木就被其所屬派系勸返。在五派議員支持菅義偉的前提下，他便在全部535票中取得377票，以多數優勢取勝。而這個專門為安倍政府善後的內閣也在確立初期得到了74%的支持率。

事實上，各派首腦推舉一個沒有家族背景的幹練官僚度過非常時期，在日本政治的歷史上早有過不止一次先例。這也是日本各政治派系、政治家族規避非常時期的常見手段。

圖中三人分別為安倍晉三（中），現任官房長加藤勝信（左）以及自民黨幹事長二階俊博，有日本政界小道消息稱二階和安倍近期關係不佳，兩人在6月30日會餐時曾發生激烈爭吵。（Getty）

各大派系認為，在2020年5月就任官房長的菅義偉在短時間內能積極參與外交事務，有效貫徹自民黨內部主張，且較之黨內年輕官僚更熟悉安倍經濟學等政策，因此，他在2020年7月後就被日本右翼政客、觀察家視為安倍當局的有力「繼承者」。在自民黨黨內要員面對2020年的「新冠經濟危機」仍瞻前顧後，不敢迎頭直上時，主動出面的菅義偉也成了日本政治觀察家口中揶揄的「被僱來看店的店老闆」。

不可否認，自民黨長老們對菅義偉表現過一點信任。在2021年上半年，作為菅義偉挑戰者的岸田文雄還在電視節目中表示菅義偉在下半年應會不經選舉直接連任。在菅義偉7月17日宣布參選後，擁有96名眾、參兩院議員的第一大派系細田派（即安倍派）以及擁有53名議員的麻生派宣布支持。其中，細田派會長率先在8月8日宣布本派系支持菅義偉。擁有47人的二階派、52人的竹下派和10人的石原派也傾向於當局。

菅義偉政權從一開始就是在安倍的注視下確立的，對此，日本政治家舛添要一曾諷刺菅義偉實為「僱來當酒廊老闆的媽媽桑（madam）」，這一稱呼常見於20世紀80年代，菅義偉在日本民間的鍵政人士中也有了「Tokyo Madam」的貶義性稱呼。（美聯社）

但對自民黨來說，2021年度尚有另一件大事，即最遲應在2021年10月21日舉行的下院選舉。眼下對於各派勢力來說，菅義偉在2021年已經確保了日本的大範圍疫苗接種以及東京奧運會和殘奧會的舉辦，其接替安倍任期的使命已經基本完成。在自民黨面對的政治、經濟局面趨於轉好之際，自民黨亦打算另擇派系內有力候選人出面，取代臨時維持秩序的菅義偉，為下一代領導人奠定黨內地位，由此推動自民黨在後安倍時代的長期穩固執政。

頗具諷刺意味的是，菅義偉在上台並組建了自己的小團體之後，心態竟發生了變化，他也希望借疫苗接種、東京奧運會舉辦的勢頭，通過提前解散議會組織大選，從而跳過自民黨總裁選舉，至少再擔任三年首相。有政治背景的大佬們不會允許身為拎包客的菅義偉呼風喚雨，將在位時謀求的政治紅利轉化為根基。更不允許菅義偉這樣沒有根基的人和他們競爭。這使自民黨內部到8月中旬已經毫不掩飾「倒菅」的意圖，並在8月下旬抓住其疏忽，由岸田文雄在8月23日率先發難。

菅義偉雖然是無派系人士，但他上台之後還是建立了一個由十幾名議員構成的「菅會」。（美聯社）

當然，自民黨仍想維持菅義偉的體面，不想公然撕破臉。到8月24日，二階俊博在接受採訪時明確其派系支持菅義偉再選。到26日，石原派和日本維新會也宣布支持菅義偉。但第一大派系細田派已在24日表示，「當局應對新冠疫情的負責人不宜參選」。到26日，安倍與副首相麻生太郎還前往岸田派總部，對其表示支持，至此，菅義偉已在自民黨內成為少數派。他的失敗已進入倒計時。

可到了這個時候，菅義偉還沒有意識到自己已成孤家寡人，他仍想繼續維持自己被施捨來的政府。到8月30日，隨着二階與岸田因黨務而產生齟齬，菅義偉也和二階開始了出乎意料的攤牌：二階聽取了菅義偉於9月中旬提前解散議會，舉行大選的意見，並給出了「希望不要顧慮我，自由調整人事」的答覆。菅義偉隨後任用小泉進次郎、河野太郎及石破茂三人黨內幹事長、副幹事長、政調會長等要職。

但岸田、細田、麻生三派出面反對解散議會的計劃，菅義偉撤換二階幹事長的安排也損害了一年前保舉自己成為首相的二階派的利益，到9月1日，隨着自民黨內第八派系谷垣集團也批評菅義偉「隨意因個人原因變更已決定的選舉日程，此舉恐喪失黨的信任」，這一發言宣告菅義偉淪為無派系的光桿司令，他在2日、3日被約談後選擇下野也在情理之中。自民黨高層「倒菅」的進程也基本完成。

相對於菅義偉的焦頭爛額，安倍在下野一年後健康狀況出現明顯好轉。日本《現代雜誌》披露稱，安倍夫婦在2020年的一次鄉下酒會中，安倍夫人趁酒勁曾嬉笑曰「我家夫君最會演戲」，一時眾人皆驚。（路透社）

自民黨內部也在菅義偉宣布下野的幾個小時內迅速行動起來。自民黨內的三位前防相岸田文雄、河野太郎和石破茂均先後表示了出馬意向，加上前總務大臣高市早苗、副幹事長野田聖子等人，一種「群雄逐鹿」的氣氛竟也在各派系積極運作的氣氛下出現了。