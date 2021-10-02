越南為何逆新冠疫情尋求加速解封？

到9月30日，越南最大疫區胡志明市的形勢仍然嚴峻，該地除28日統計新增患者377人外，近兩周來日新增患者均在4,500人以上。到30日，該市及周邊平陽、同奈、隆安三省累計共有患者67萬，佔越南全境患者總人數的87%左右。隨着十餘萬部隊仍駐紮在當地維持秩序，救治患者，這意味着困擾越南南部經濟地帶的非常時期還將繼續。



但24小時之後，情況就將有所不同，從10月1日開始，根據河內的「國家新冠肺炎疫情防控指導委員會」的指示，胡志明市將工業園區、出口加工區、高科技園區、軟件園區為核心逐步開始其復工復產的開放計劃。這與胡志明市市轄的22個區、縣、市中只有11個目前患者清零的現狀形成了鮮明的反差。

越南當前緊張的經濟形勢可能是該國逆疫情加速解封的關鍵原因。9月29日，越南國家統計局已發布了最新一期統計數據。其中越南2021年第三季度的國內生產總值較之去年同期下降了6.17%。這也是越南自1986年革新開放以來的最大跌幅。

事實上，隨着越南從2021年4月27日遭遇一場從北向南傳播的大規模疫情，這場導致越南城市、企業、工業園區先後封閉超過半年的風波已經使其心力交瘁。越南統計局數據顯示，在2021年前九個月，越南僅取得1.42%的GDP增長，低於2020年同期的2.12%。這其中有六個月的生產受到了疫情的嚴重干擾，展現在數據上即為城市為中心的服務業下跌9.28%，工業和建築業下跌5.02%。僅有農業因大批工人遣散返鄉務農而取得1.04%的增長。

對越方而言，變種新冠疫情的高致病性和高傳染性使之不得不嚴防死守，但就當下客觀環境來說，並不是所有人都支持這一行動的。在越南的各國外商對此就堅決反對。

進入9月中下旬，胡志明市各「野戰醫院」的病人大批出院，但全市仍處於疫情管制狀態。（越南勞動報網頁截圖）

從8月20日河內派兵軍管胡志明市之後，越南美國商會首席執行官塔諾維卡（Mary Tarnowka）為首的在越外商代表就希望河內一側能儘快恢復生產。以胡志明市為基地的越南英特爾工廠等科技企業也抱怨疫情期間企業停產。譬如英特爾即因疫情導致2021年追加投資4.75億美元的新廠區暫時停擺，原先廠區只能維持此前的30%至50%產能。

到9月9日，越南歐洲商會會長卡尼（Alain Cany）開始率先向越南總理范明政談及在越歐洲企業準備搬家的意向。卡尼指出，有18%的歐洲企業把產業鏈移出胡志明市周邊，另有16%的企業正在規劃搬家事宜。卡尼還針對當時越方計劃維持到2021年12月的胡志明市防疫規劃，給出了「歐盟企業的遷移將成定局」的判斷。但越方當時考慮到疫情，把胡志明市的軍管「封城」計劃延長到了9月30日。對於外商威脅暫時不做直接回應。

到9月17日，越南美國商會、美國-東盟商業理事會、越南歐洲商會和越南韓國商會四家協會終於忍無可忍，向越南總理范明政遞交聯名信。信中軟硬兼施，一面建議「越南現在必須採取行動，以保持其區域和全球競爭力，不致在經濟復甦中落後」，一面則以「越南正在錯過可能不會再回來的投資機會」、「新的潛在投資者無法到來」、「越南將錯過供應鏈多元化的機會」等語相脅。稱河內如不盡快研究一個重新開放的方案，則至少將有20%的企業將生產轉移到其他國家。

進入9月中旬，部分遷出疫區的群眾又遷回駐地，但胡志明市的總體疫情仍然不容樂觀。（越南年輕人報網頁截圖）

與此同時，長達半年的大規模封鎖也讓越南財政感受到了直接的壓力。越南財政部數據顯示，該國90%的省市地區已經在2021年9月前消耗大量地方儲備預算。其中胡志明市的地方儲備預算僅剩14%，曾經因代工最為富有的平陽省則已耗盡。

到9月27日，越南工商會也提交報告，指出越南「所有經濟部門和行業都受到了負面影響」，其中最嚴重的是旅遊、海產品加工和運輸等領域。其南方最具代表性的輕工產業木業企業已有過半數停產瀕臨破產。越南農林漁業、訊息通信業、建築業的忍耐已經超過極限，在現實簡單粗暴的威脅之下，河內面對現狀也被迫低頭。

就目前局面來看，越方這次大規模的解封已經發生了些問題。當下，越南南方各省市為積極解封，甚至在加速新冠檢測、疫苗接種等行動已經採取了相當急躁冒進的手段。譬如在9月28日，疫區平陽省的當地官員和軍警竟破門而入，將待檢測人員抓捕並押往檢測機構。這一風波已給河內此次加速解封的進程帶來了欲速則不達的忠告。