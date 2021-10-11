陳功：世界的「至暗時刻」

本文作者為安邦智庫創始人，陳功。



我無法不這樣說，現在就是世界的至暗時刻，Darkest Hour。

這個世界失去了基本的方向感，失去了可能性。能夠看到的，都是問題，麻煩，困境以及難以明喻的焦慮。

沒錯，美國股市是在上漲，但它已經投放了太多的貨幣，是否用現代貨幣金融理論（MMT）可以解釋，並不確定。兩黨政治的鬥爭已經代替了理智，只要別人支持的，那麼就是我要反對的。危機和麻煩，像潮湧一樣，持續不斷，但美國的應對卻讓哈佛、耶魯、麻省、布朗、普林斯頓這些大學教育出來的精英們，手足無措，接連受挫，似乎連做好最基本的工作都非常困難。

開始的時候是阿富汗撤軍的危機，拜登總統的班底以及民主黨，完全沒有想到或者說不願意相信，這是又一次越南「西貢時刻」的到來，大批的阿富汗難民無序湧入美國，數量不僅僅超過精英們原來的預想，甚至也遠遠超越了支持美國經濟環境和工作環境所必須職業移民。海地因為地震，大批難民堵在邊境，加上中南美的移民，數量高達幾十萬人，而他們中的數千人已經成功跨越了德州邊界進入到了美國。究竟應該怎麼辦呢？拜登政府毫無辦法，他們先是撤銷了邊境牆的計劃，接着忙着聲討邊境警察用不道德的方式阻止難民沖入美國邊境。

疫情的衝擊當然依舊在持續，美國社會正在為戴不戴口罩進行着戰爭和對抗，包括街頭因此而起的鬥毆此起彼伏。或許，跟這些相比，因為美英澳三方協議以及澳洲核潛艇合同，美英與法國和歐洲鬧翻也就成了「小事」了，法國總統馬克龍也許可以選擇「原諒」，但歐洲人當然會有一筆賬記在心裏。事情是如此之多，難怪幸災樂禍的美國前總統特朗普預言，美國可能到了2024年就「完蛋了」。

8月21日，喀布爾的國際機場，一批民眾等待登上美國軍機離開阿富汗（AP）

世界是不是只有美國才這樣呢？絕對不是！

中國的問題也很多、很大。中國面對新冠疫情，在眾多易感人口的環境壓力下，採用的是一種成本最高的方式來阻止新冠疫情在更大範圍內的爆發。這種追求「零爆發」的疫情防治原則，主要是採用大規模檢測、自我封鎖的方式進行，這當然意味着經濟活動的停止，不管是國內還是國外，受到影響的範圍包括家庭、產業、城市和國際貿易，因此現在看來，中國經濟的增長似乎有很大可能會來到一個前所未有的低水平。

還有債務和產業問題爆發，恒大集團的大麻煩恐怕是中國「大盤」中的一個小例子，因為中國「大盤」是在2008年後十餘年累積而成，依靠房地產和基礎設施建設發展而形成的，這個「大盤」有驚人的資本規模，可能是數十萬億的規模，也有可能是數百萬億的規模。參與其中的房地產企業和地方政府，不但發展模式相同，而且發展路徑也相似。如果恒大遭遇問題，其他企業甚至包括地方政府也會遭遇類似問題，這種情況下，債務危機很可能只是一個開始。

當然，中國面臨的問題還有很多，按照社會分型理論，中國從生產型社會轉向消費型社會，進入經濟新常態是必須的，房地產開發是不可持續的，甚至供給側的改革也難以被忽略，問題在於如何選擇路徑、規模和方式，如何才能夠在社會「減痛」的方式下實現這一切，現在還是未知數。

蘇彝士運河是埃及經濟命脈。疫情致使全球貨物供應鏈出現缺口，連帶相關國際航運業都大受打擊。圖為一名士兵在運河旁駐守。（Getty）

當然，世界不僅僅只有美國和中國，俄羅斯的情況好嗎？歐洲的情況好嗎？實際都差不多，都存在各自的問題和麻煩，剛剛減低一些熱度的熱門詞彙「全球化」，清晰地告知世界，這個世界所有的負面影響，同時也是全球性的，是互相牽制的。如果我們去掉2021年因為低基數產生的虛擬化的經濟增長率，實際上世界各國同樣在遭遇各種現實的挑戰，包括經濟增長放緩，金融資本市場的不穩定，人口老齡化的折磨，移民的大量湧入，社會秩序的失序以及區域衝突加劇等等。現在的世界，甚至難以想像2022年的經濟會有多麼糟糕！現在的這個世界，戰爭和衝突也在突然增加和放大之中，短時間內，我們就看到了亞美尼亞與阿塞拜疆的戰爭，看到了以色列和巴勒斯坦之間漫天飛舞的火箭彈和導彈，看到了土耳其與希臘的劍拔弩張，看到了俄羅斯與烏克蘭之間，就更別提中東和阿富汗曠日持久，至今未解的戰火了。

無奈和困惑、毫無希望之感，衝擊着世界。這一切，究竟是怎樣發生的？

實際這個問題我在幾年前全球化的爭論過程中就寫過，對很多經濟學家來說，全球化問題的爭論只是一個有趣的經濟議題，但對我而言，顯然不是這樣。全球化同樣是有高潮、有低谷的周期性現象，推動全球化走向低谷的力量有很多，但其中主要的力量是人口的老齡化、金融關係的重組以及全球生產關係的重組，這方面的進展遠遠滯後於產業和貿易的全球化發展。

很不幸的是，現在的經濟學發展，雖然提供了眾多日新月異的分析工具，但它的基本框架並未有多大的改變，這種框架邊界約束了人們的視野，限制了人們看待世界的方式。正因為如此，人們在為全球化而歡欣鼓舞的同時，忽略了全球化所帶來的重大變化也會影響到各國的社會，這是一種生產關係層面的社會重組。遺憾的是，它從未得到完成。於是，世界第三世界國家開始不滿，抗議全球化的浪潮此起彼伏；美國發生了「佔領華爾街」的運動，如果這還不夠，那麼後來又看到了Black Lives Matter（黑命貴），所有這些社會不滿的浪潮，都在各國社會產生了越來越大的支配性影響力，不可能不為政界人物所利用。於是，特朗普上台了。我相信，特朗普之後還會有特朗普主義的繼續存在，實際現在拜登政府就深受影響，所以他奉行的執政方式，在很多領域都是與特朗普相同的。

9月19日，倫敦一家超市上的貨架空空如也，在貨運司機人手短缺後，天然氣短缺造成的二氧化碳短缺再次給食品產業帶來重創。（Getty）

作為一個現實主義者，我是不大相信意識形態的，我認為將這個世界的問題，完全歸咎於意識形態是一種過度的簡化，真正的問題應該還是源自於現實事物運動的本體。簡單說，就是有着現實的原因。至於這些問題的解決方式，必須要從歷史現實主義的角度來尋求答案，這也就是我提出歷史現實主義的原因和初衷。不得不強調的一點在於，從歷史現實主義的角度來看，現在的世界不是一個充滿光明、前途敞亮的世界；正相反，現在的世界，麻煩叢生，對抗成為主旋律，而原有的、慣用的模式和路徑，已經陷於無解的境地，從歷史角度看，世界實際正處於一種「至暗時刻」（Darkest Hour）。走出這樣的世界，無法仰賴精英教育所提供的模式化政治才俊，戰後的社會科學理論也正在崩解，歷史經驗表明，這種時候世界所能依靠的只能是富有勇氣的精神領袖。

至暗時刻（Darkest Hour），這才是我們今天的問題，世界應該意識到這一點。

最終分析結論：

當今世界的各種問題、麻煩、困境、焦慮不斷滋長，似乎失去了基本的方向感，失去了可能性。我們需要清醒地看到，世界正在陷入至暗時刻。