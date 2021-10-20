中國高超音速導彈為何讓美國如此緊張？

英國《金融時報》最近報道稱，中國在今年8月試射過一枚可攜帶核彈頭的在軌高超音速導彈。報道分析指出，中國在高超音速武器方面取得了驚人進展，讓美國軍方和情報部門措手不及。

美國裁軍大使伍德（Robert Wood）回應稱，美方對中國的高超音速導彈試射非常擔憂，美國原本要避免研發高超音速軍力，如今只能選擇跟進。美國國防部長奧斯汀（Lioyd Austin）也表示，美國正密切關注中國先進武器系統的研發。但中國外交部卻駁斥該報道，表示此次是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用的技術，而不是所謂的導彈試射。

高超音速武器是利用高超音速飛行原理加以武器化的導彈，通常定義為速度是音速5倍以上，可以在較低預算中達到天基動能武器的類似效果。早在第二次世界大戰時，就有德國科學家提出了相關構想，當時的目標是在高層大氣中滑行，用於跨大西洋轟炸美國。在此基礎上，中國科學家錢學森提出了新理論，稱為「錢學森彈道」，認為有可能有一種物體能在極音速持續滑翔飛行。

冷戰時，彈道導彈成為主流，高超音速武器於是被束之高閣。但是上世紀80年代，隨着反導技術的完善，彈道導彈的不足也暴露了出來，因此高超音速武器再次受到關注。與彈道導彈沿固定拋物線軌跡高空飛行不同，高超音速導彈的飛行軌跡較低，可更快擊中目標，更重要的是其機動性高，使得敵方難以追蹤及攔截。

目前，美國、俄羅斯、中國等至少5個國家正在研發高超音速武器。2018年12月，俄羅斯就高超音速導彈進行了首輪測試，俄總統普京將被命名為「前衛」的導彈稱作「絕對武器」，其最大射程可達4,000公里，飛行速度是音速的20倍至27倍，可隨時突破反導盾牌系統的攔截。2020年6月，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布美國軍隊正在研發一種世界上速度最快的高超音速導彈，這種導彈的飛行速度將比美國軍火庫中現有的導彈快17倍，是俄羅斯或中國等其它國家高超音速導彈飛行速度的三倍。

美國2014年曾探測到中國一枚彈道導彈運載的HGV武器試射訊號，並將其取名為「WU-14」高超音速飛行器（約10倍音速）。2017年底，美國媒體報道稱，11月份多次偵測到中國試射高超音速武器，美方判斷是名為「東風-17」的中程彈道導彈，射程約2,000公里，末段彈頭為高超音速滑翔體，美方認為這可能是世界軍事史上第一款實戰化的高超音速武器。在2019年10月中國國慶70周年閲兵式上，「東風-17」彈道導彈公開亮相。

儘管中國否認進行了高超音速導彈試驗，但國際上普遍認定中國最近又進行了高超音速武器試驗。高超音速導彈技術是一種能夠改變全球軍事力量平衡的關鍵技術，如果中國能夠成功研發、使相關技術更加成熟完善並大批量部屬高超音速武器，那麼美國現有的導彈防禦系統就可能會過時。

當前，美國耗費巨資在全球建立起龐大的導彈防禦系統，而中國軍隊部屬的導彈相對美國防禦系統而言並不具備優勢。從理論上說，中國從本土發射的導彈在進入大氣層之前都有可能被美方防禦系統攔截。而且，美國在全球各地都擁有軍事基地，可以定期用智能手段檢測中國的軍事發展狀況。

從美方的立場看，因為在導彈防禦系統上擁有的絕對優勢，再加上國防開支不足，美國非常希望此領域能夠保持現狀，也不情願與中國進行軍備競賽。因此，美國軍方和情報部門針對中國的誇張表態就不足為奇了。