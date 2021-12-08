北京冬奧｜北京沒有邀請　美國何來抵制

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）12月6日對媒體宣布：「拜登（Joe Biden）行政當局將不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬季奧運會和殘疾人奧運會，這是鑑於中華人民共和國持續發生的在新疆的種族滅絕和反人類罪以及其它踐踏人權行為。」



她說：「美國隊的運動員將得到我們的全面支持。我們將百分之百地支持他們，在國內為他們鼓勁。」



至此，拜登政府外交抵制北京冬奧會已成定局。



拜登政府醖釀抵制北京冬奧會並非突然之舉。過去數月圍繞是否要抵制冬奧會，美國國會聲浪很大，媒體報道過多種版本。《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等美國媒體都曾報道過美國計劃對北京冬奧會進行外交抵制的消息。此番白宮發言人的正式宣布並不令人意外。

從實際的角度出發，各國在疫情期間派出大規模外交代表團出席冬奧會的可能性本就不大。北京的入境隔離措施相當嚴厲。

白宮新聞秘書普薩基在白宮新聞發布會上講話。（AP）

完成疫苗全程接種的人，入境中國後，不需要進行21天的集中隔離，可直接進入閉環系統。所有人員赴華至少14日前需完成新冠疫苗全程接種，才可免除集中隔離，進入閉環管理。未完成全程接種的人員需在抵達北京後接受21天的集中隔離。也就是說沒有打過疫苗的人進入中國需要隔離21天，打過疫苗的進入中國後免除集中隔離，進入閉環管理。



疫情以來，不少外國人減少了往返中國大陸的次數，原因之一就是難以忍受長時間隔離。可以預計此次北京冬奧會不會有很多國家派出外交官參與。



美國所說的不派外交官參會，與其說是外交抵制，不如說是疫情之下各國外交人員減少參與、規模降低的正常之舉。在拜登提名的新任駐華大使還未赴北京履新的情況下，美國派出什麼級別的外交團隊前往北京參會本身就是問題。



將此包裝為外交抵制，是拜登政府安撫國會、應對國內輿情、迎合反華聲音的舉措，也是在人權價值觀領域向盟友做出的姿態性宣示，是一箭雙鵰。

為確保冬奧會順利舉辦，從場館基礎設施到疫情防疫措施，北京做了充分的準備。（REUTERS）

本質上，外交抵制冬奧會，是拜登政府退而求其次的選擇。沒有全面抵制，而是外交抵制，說明拜登政府還是顧慮重重的。美國奧委會主席萊昂斯（Susanne Lyons）曾公開表示「抵制從未起過作用」，「這種抵制傷害的只是運動員。」



拜登政府亦清楚運動員們數年訓練期待在奧運賽場展現實力，全面抵制必然遭到體育界乃至國際奧委會的集體反對，就連美國的不少盟友們也早就紛紛表示支持運動員參賽，因此美國沒有全面抵制冬奧的空間。外交抵制是內部不會引發強烈反對，外部盟友們能夠做到追隨，有利於形成廣泛效應的舉措。

一些國家的政客早就發出了呼籲抵制冬奧會的聲音，北京對此並非毫無準備。11月16日中美領導人舉行視頻會晤。會談前，媒體廣泛傳說習近平有意向拜登談及北京冬奧會，甚至有可能邀請拜登出席冬奧會開幕式，但會後中美官方均稱沒有提出這一問題。白宮發言人普薩基直接說沒有討論美國外交參與北京冬奧會的問題。這一並不符合國際外交慣例的舉動背後，是北京作為東道主根本就沒有邀請美國參會。



不是美國不參與，而是中國根本就沒有邀請。這是在預知美國即將有所動作的情況下做出的決定。願意支持冬奧會的國家，會派出外交團隊捧場，中國自然歡迎，對冬奧頗有微詞的國家，即便邀其前往，也不過是換個場合挑中國的毛病。疫情之下，最重要的是確保賽事安全正常運轉。北京並不打算投入人力物力接待不真心捧場的人。



在習拜會的現場，北京沒有發出邀請，後續再發出邀請的可能性微乎其微。美國的外交抵制，也有可能是遲遲未收到北京邀請之後的維持顏面之舉。