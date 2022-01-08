架橋橫渡班公湖　解放軍在中印邊境展示新技術

1月6日前後，包括「新德里電視台」在內的很多印度主流媒體開始大舉報道解放軍在班公湖上建橋一事。根據這張從1月3日開始被披露的衛星照片，新德里的分析人士們可以發現，這座建造在班公湖中央最窄處，可以通行人員及重型車輛的公路橋似乎即將完工。

對此，印度的政府和軍方只能採取「密切關注」，基本無計可施。而解放軍反季節的大規模建設，也成為印方的一大疑惑。

對印度觀察家們來說，中印西部邊境尤其是班公湖一線的冬季是難捱的，那裏的平均氣温在零下15度一線，冬季極端氣温超過零下30度。印方缺少一線用於越冬的被服、房舍、加熱器材和燃油，因此在冬季選擇偃旗息鼓。印軍相信中方也是如此，並在其宣傳口徑中特意強調「中國漢族士兵不習慣寒冷和高海拔」。

但遺憾的是，中方的建設等行動終究不受印度媒體的報道所影響，到2022年前後，包括印度「Now」電視台的一些媒體也終於一改以往「中國人不習慣高海拔」的論調，強調解放軍開始在中印邊界投入機器人車輛。其中拉達克一線至少投入了38輛由中國北方工業公司研製的「利爪1型」小型戰鬥偵察型無人戰車，以及至少60台可以搭載200公斤以上彈藥輜重的「漢騾200型」無人運輸車。

解放軍此前在班公湖一線的大規模建設和大規模拆除設施讓新德里觀察家們留下了深刻的印象。（微博@甜水海聽風）

解放軍在中印一線大量使用機器人、無人機設備的現狀給了印度觀察家啟發。考慮到解放軍在此前中印一線對峙時期已將通信基站修到了一線前沿，此舉也有助於工程人員操控遙控大型工程車輛。

而就這一點來說，解放軍並不缺乏可用於遙控的大型架橋車輛，一般用於工程建設的架橋機等設備也早已實現遙控或自動化，一些印度軍事專家開始猜測解放軍是否已在建設班公湖一線的工程設施中啟用機器人等設備。包括索內（Pravin Sawhney）在內的一些權威人士因此認為印軍較之解放軍已在「機器人作戰」這一項遠遠落敗。

事實上，印度的軍事觀察家自中印對峙以來，就對印方疏於人工智能、機器人、無人機等設備的現狀大為不快。而解放軍在這一領域又存在相對難以追趕的領先。

在2021年7月底一系列演習中，解放軍展示了自己在向前突擊的進程中，大量使用無人機系統實現信號中繼、戰場監控等目標。突擊部隊的指揮所因此可以藉助車載一體化指揮平台，不必向前方做過多突擊。

戰場一線人員也可以依靠無人機中繼系統實時傳輸前線情況，指揮官可以在獲得一線戰場訊息的前提下，配合無人機偵查訊息，確保戰場對己方的相對透明，派遣到前方的偵查部隊還可以通過無人機中繼平台實現對敵方目標的超視距打擊。這對於仍然依靠人力偵查和人力突擊的印軍無疑形成了技術壓制。

相比之下，印軍除了在2021年「空軍節」展示了無人機蜂群的操控外，其軍用機器人的應用及展示相對較少。直到2022年1月15日的「陸軍節」閲兵，印軍才公布了第一批「軍用無人戰車」，但這批裝備能否正式投產並投放到一線敏感地帶已成為一大難題。面對當前中印格局相對平穩的態勢，加之印軍軍改也暫時受阻，新德里在敏感地帶恐怕仍舊以「以不變應萬變」的方式繼續應對解放軍的新技術和新戰法。