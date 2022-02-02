北京冬奧會正在呈現中國朋友圈的意外一面

到2月上旬，91個參賽國的超過2,870名運動員已經抵達北京冬奧會的奧運村及其他設施，與此同時，近30個國家和地區的首腦或高官及其他國際組織的領袖也計劃前往，隨着前往北京人員名單逐漸明晰，外界也能從這個朋友圈中判讀出意外的內容：一些國家的出席和一些國家的缺席讓這種意外變得越發突出。

順勢而來的客人

根據中國外交部在1月28日第一次宣佈的名單，外界可以第一次發現北京圈定的25個國家。

這個名單包括俄羅斯、柬埔寨、新加坡、哈薩克、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、埃及、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、波蘭、塞爾維亞、盧森堡、摩納哥、阿根廷、厄瓜多爾、蒙古、巴基斯坦、波黑、巴布亞新畿內亞、韓國、阿塞拜疆和泰國。其領銜人物是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。這似乎意味着在以美國為首的歐美大國展開一番「抵制」風潮下，北京仍能邀請一些頗具影響力的國家前往。

但仔細觀察名單，外界很快就能發現這個名單中的特別之處，因為這其中的柬埔寨、新加坡、埃及、卡塔爾、阿聯酋和巴布亞新畿內亞六國並不在北京冬奧會91個參賽國之列。可這六國前往北京的都是該國的最高元首，對此，外界固然可以用這六國首腦是前往北京參加「冬奧會開幕式及相關活動」來解釋此舉，但這種與冬奧會無關的外交行動仍然是值得注意的。

就這六國的具體分佈來看，外界可以發現北京外交的幾個方向，首先，東南亞國家聯盟仍然是北京的傳統外交方向。由於柬埔寨已成為2022年度的東盟主席國，新加坡則是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）確立後東盟地區的經濟中心，這使得上述兩國加上泰國與北京之間的關係已經被拉近了。

圖為俄羅斯總統普京在1月25日為俄羅斯代表團餞行時的留影，普京一周後也將前往張家口親自觀賽。（美聯社）

其次，阿拉伯國家也成了北京近期攻略的關鍵點。其實，也就從1月10日開始，中東大國即與北京突然採取了密集的外交行動：沙特、巴林、科威特與阿曼等四國外交大臣以及海灣合作委員會（簡稱海合會）秘書長集體訪華。此後，12日至14日間，土耳其與伊朗兩國外長也相繼訪華。中國國務委員兼外長王毅亦在13日同阿聯酋外交與國際合作部長阿卜杜拉（Abdullah bin Zayed Al Nahyan）舉行電話會晤。一時間，北京與各中東大國已在短時間內迅速互通聲氣，彼此締約，這種態勢似乎顯示出了中東大國對於北京的信心。

再者，中國對於大洋洲尤其是南太平洋區域也展示了超乎往常的興趣，這一部分的進展屬於「一帶一路」範疇之內，其行動中心為巴布亞新畿內亞一帶，並向薩摩亞、斐濟、湯加等方向移動。這一部分的行動重點落在脱貧及農業示範項目培訓上，巴布亞新畿內亞不僅是中國在大洋洲方向推廣食用菌等農業技術的中心，也是近期推廣新冠疫苗的中心。也就在1月下旬，北京甚至直接派出兩架運-20運輸機在72小時內向湯加運送緊急救災物資。

意外缺席的朝鮮

相對於北京計劃在2月4日列出的25國名單，另一國的缺席也令外界倍感唏噓，這個缺席的國家就是朝鮮。

朝鮮缺席北京冬奧會的原因固然與國際奧委會近乎「絕罰」的懲罰待遇有關，由於朝鮮代表團在2021年不顧國際奧委會方面「向朝鮮奧委會做出安全舉辦奧運會的承諾」，在「在收到嚴重警告的情況下，缺席了東京奧運會」，因此，國際奧委會即以「朝鮮違反了奧林匹克憲章，沒有履行奧林匹克憲章規定的參加義務」為由，暫停朝鮮奧委會參賽資格至2022年。因此，儘管平壤方面支持北京奧運會，但平壤已無法派員。

對平壤來說，他需要一個展示自身能量及外交主體性的舞台，冬奧會明顯不符合這個條件。（美聯社）

當然，前往北京的國家不一定要是冬奧會參賽國，在北京冬奧開幕確認出席的25國中，有6國就沒有運動員前往：畢竟前往北京總可以參加其他國際活動，而對於平壤來說，他此番有意迴避北京之行可能另有用處：此舉避免在外交領域上落入首爾營造「冬奧終戰」的氛圍，並進一步維護平壤在外交領域上的主體地位。

從2021年11月下旬開始，首爾方面就一直在釋放「計劃借北京冬奧會之機發表終戰宣言」的煙霧彈，考慮到當時中國駐韓國大使曾發表過「中方對此持開放態度」的發言，加之到2021年12月，韓方甚至發布了「美國、中國、朝鮮原則同意正式宣告朝鮮戰爭結束」的消息，因此，首爾方面對於朝鮮派員出席北京冬奧會仍抱有一種期待奇蹟發生的心情。

不可否認，半島問題曾經在此前發生過近乎於奇蹟的外交突破，當時，美國前特朗普（Donald Trump）曾與朝鮮領導人金正恩舉行過會晤，此後，金正恩與韓國總統文在寅又多次會晤。但2021年的國際情勢已大不如前，隨着拜登（Joe Biden）當局的確立，美、韓對朝鮮態度亦日趨保守，到2021年12月，拜登當局甚至開始對朝鮮採取制裁措施，這讓平壤方面已經很難打起精神。事已至此，留給平壤的選擇或許就簡單起來：北、南接觸的渠道雖然並未阻斷，但朝鮮方面恐怕會等到首爾當局於2022年3月9日發生更替後才能採取進一步的行動，在此之前，平壤也因缺席冬奧會，在中國的朋友圈中留下了另一種意外的景象。