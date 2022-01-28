中國「不再取悦世界」？傲慢與偏見籠罩北京冬奧會

計劃於2月4日開幕的北京冬奧會已進入倒計時，在疫情衝擊、一些國家高調進行外交抵制的背景下，本屆冬奧會的溢出效應明顯壓過了作為體育盛會本身的意義，比如抵制者將其作為追問中國人權狀況的舞台，參與者將其視作展示與中國外交關係的窗口。

對於作為主辦方的中國，尤其是自2015年以來五次考察冬奧場館的習近平而言，冬奧會還承載着向世界展示中國道路自信和重塑國家形象的使命。習近平在一次考察中特別提到，「這是百年變局的一個縮影。成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，不僅可以增強實現民族偉大復興的信心，也給世界展現了陽光、富強、開放、充滿希望的國家形象。歷史會鐫刻下這一筆，世界將對中國道路有全新的認識。」

將即將舉行的冬奧會作為百年變局的一個縮影並不意外，也並不難理解。一方面對於百年變局的闡釋，已經成為習近平過去幾年的重要論述。自2018年外事工作會議上首次提出「（中國）處於近代以來最好的發展時期，世界處於百年未有之大變局」之後，幾乎每次的重要講話中，習近平都會提到「百年未有之大變局」。

另一方面，今次冬奧會是在百年不遇的新冠肺炎疫情席捲全球兩年之際舉辦的，疫情爆發前人們可能對百年變局沒有切實感受，待疫情爆發之後，已經沒有人對此抱持懷疑，人們開始相信大變局真的來了。再加上冬奧會所引發的「效應」，不管是質疑與批評，還是期待與讚賞，都印證着今天的中國早已不是百年前那個任人宰割、積貧積弱的中國，中國確實如習近平所言「日益走近世界舞台中央」。

事實上，今次冬奧會放在百年周期裏，可以是百年變局的縮影，放在2008年奧運會和今次冬奧會的時間周期裏，也是兩個截然不同中國的縮影。只不過，這樣的中國之變，以及背後的中國之治，還是很難被外界認可和接受，而且隨着中國全方位的崛起，擔憂乃至恐懼更甚。基於此，中國試圖通過今次的冬奧會「展示陽光、富強、開放、充滿希望的國家形象」，以及讓世界「對中國道路有全新的認識」，在傲慢與偏見的籠罩下，可能會最終落空。因為中國想要藉此向世界展示一個重信守諾、立體的中國，不少帶着意識形態眼鏡的人卻只能從中看到一個「不再取悦世界」、「高高在上」的中國。

1月26日，BBC發表題為《北京2022與2008：兩屆奧運和兩個截然不同的中國》文章，其中並沒有對中國之變與中國之治的闡述，而是將「截然不同」的關鍵鎖定於人權狀況與「消失的空間」。

該文寫道，「當夏季奧運會開始時，當時的中共領導人得以利用這種善意來展示中國，凸顯其蓬勃發展的經濟、引人注目的新建築傑作、繁榮和有趣的城市，以及一個變得更加開放的社會——它藴含着前衛的藝術場景、地下樂隊和越來越多的外來思想。2022年，這個國家的新領導層已經有了不同的優先事項。在國家主席習近平的領導下，中國對全球認知的態度更像是：我們在20世紀遭受了百年屈辱、我們的時代已經到來、當我們在世界舞台上獲得應有的地位時，應該由你們其他人來包容我們。」

1月4日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京考察冬奧會、冬殘奧會籌辦備賽工作。（新華社）

無獨有偶，《紐約時報》此前一天發表題為《不再取悦世界：一屆展現習近平全面願景的冬奧會》的文章，該文作者為佐證「中國不再取悦世界」的論點，給出了一系列論據：不理睬人權活動人士和世界領導人的批評、間接警告奧運轉播商和贊助商不要受抗議或抵制呼聲左右、拒絕了國際奧委會的方案轉而採取比去年東京奧運會期間更嚴格的防疫措施……

通過對於這些論據的羅列，該文作者得出結論——「中國不再需要證明自己在世界舞台上的地位，而是要宣告習近平領導下的一個更繁榮、更自信的中國展現給世界的全面願景……如今已很少有人像在2008年時那樣，幻想授予中國主辦奧運會的榮譽能緩和該國的威權政策。中國那時尋求的是滿足世界的條件。今天，世界必須接受中國。」

雖然BBC和《紐約時報》從一貫的立場出發，對中國「不再取悦世界」提出批評，但也都不得不承認一個基本事實，那就是：今天的中國，不管是經濟總量還是綜合國力、世界影響力，早已不再是2008年時的中國。這樣的中國，並非傲慢到「高高在上」，也無需卑微到「取悦世界」，而恰恰是通過改革開放四十多年的具體實踐與經驗總結，找到了適合自己的發展模式，並正在由此建立道路自信、制度自信、理論自信、文化自信、歷史自信。

有了自信，才可能變得從容、篤定，才可能在變局中保持戰略定力。經過過去百年成就與問題的雙重變奏，中國正在回歸以我為主的平常心，一些對中國帶着傲慢與偏見的國家卻還沉浸在昔日舊夢中，以為中國「取悦」自己、看自己的臉色行事才是正常的，所以當中國開始變得自信、變得不懼怕「被罵」，他們反倒有點不知所措，為據理力爭，只能繼續揪着人權不放，繼續圍繞新疆、西藏、香港乃至台灣問題做文章，想當然地忽略了新疆恐怖主義從肆虐到絕跡的切實變化，西藏過去幾年經濟民生的改善，香港經過修例風波的重創正在由亂轉治、由治及興。這些具體的變化並不難看到，變化背後不同於西方的治理模式也清晰可見，只是當意識形態壓倒一切，頭腦註定與現實脱節。

回到本屆冬奧會，中國也只是抱持着平常心，實事求是該怎麼辦就怎麼辦，這無關「取悦」，更無關是否「高高在上」。比如在辦奧理念上，習近平多次談到「要堅持綠色辦奧、共享辦奧、開放辦奧、廉潔辦奧」，既突出科技、智慧、綠色，也強調要節儉，這與一貫的大場面鋪排非常不同；再比如對於冬奧運期間的疫情防控，雖然中國的清零政策在不少國家選擇「躺平」之際顯得另類，但中國依然一以貫之，習近平也表示「盡最大努力防止疫情發生」，在疫情尚未有效遏制住的當下，這也是另一種實事求是，畢竟誰也無法全然排除疫情的發生。至於習近平所期待的讓世界更好的認識中國道路，展示開放、充滿希望的國家形象，這不只需要靠實踐檢驗，還需要時間的積累。