法國總統選情熾熱　誰將成為最後的贏家？

進入2月中旬，法國「右翼名嘴」澤穆爾（Eric Zemmour）突然自建新黨「收復失地黨」（Reconquete）參加總統大選，至此，站在舞台上搖旗吶喊的法國政治各派系也基本浮出水面：雖然競爭者有十幾人，但有資格站在擂台聚光燈下的除了現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）之外，只有中右翼和右翼的幾位政客。

目前，根據法國兩大權威民調機構Iflop和Eable統計數據顯示，馬克龍在首輪選舉中有望取得25%的支持，極右翼候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）和中右翼候選人佩克雷斯（Valerie Pecresse）緊隨其後，再次則是從2021年12月開始突然加入競爭的澤穆爾。一個問題也隨之而來，在未來兩個月之內，誰將成為最後的贏家呢？這個問題的答案或許並不聚焦在某個具體的政客身上，它與法國政治的思潮有更大關係。

擂台上的競爭

對巴黎的觀察家們來說，法國2022年的總統大選似乎缺乏懸念：根據權威機構從2021年末開始的多輪調查，到2022年4月，估計一半左右（55%至54%之間）的法國人會走進投票站，為十幾名候選人投票。

作為最後加入戰局的候選人，澤穆爾展現了最強的攻擊性。（美聯社）

其中，自稱「中間派」的馬克龍有望以25%的優勢進入下一輪，勒龐和佩克雷斯會在17.5%至15.5%的支持率之間展開殊死對抗，澤穆爾目前的支持率則在12.5%至14.5%之間浮動。法國左翼最有影響的候選人梅朗雄（Jean-Luc Melencho）目前民調支持率只有9.5%到10%之間，為其中最高者，這也意味着法國左翼勢力在此次大選周期內基本退出競爭。

由於至少40%的法國受訪選民在接受調查時表示「自己會改變主意」，加之法國另有一半選民沒有被發動起來，這使得相對於4月23日的第二輪最終決戰，法國人對於挑戰者的競爭更感興趣。雖然以法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）為首的一批馬克龍政府官僚對此不屑一顧，還批評三名勁敵是「冢中枯骨」，但這種論調終究只能算是大選季節對政敵在戰略上的藐視。

勒龐（中左）陣營雖然聲勢浩大，但該黨目前發生了派系分裂。（美聯社）

不可否認，到2022年2月，佩克雷斯、勒龐和澤穆爾三家的競爭還在繼續。而這其中最突出的莫過於澤穆爾陣營，它在建黨之後就展示了強大的攻擊性：該黨在確立之後，就大舉吸納勒龐的「國民聯盟」黨的政治力量：該黨負責宣傳的黨內要員高拉爾（Gilbert Collard）為首的一批骨幹已經在1月29日後轉投澤穆爾一側，該黨另一要員、勒龐的前發言人裏維耶爾 （Jerome Riviere）甚至幫助澤穆爾組黨，以勒龐的侄女馬雷夏爾．勒龐 （Marion Maréchal）為代表的一批核心黨員也發生了動搖。加之勒龐本人還發出了「想離開的人現在就走」的聲音，這使得「國民聯盟」黨雖然優勢最大，但其影響力也不斷地被對手削弱。

澤穆爾的新黨可能與法國右翼及極右翼的自我分化有一定關係，出於對勒龐及其家族在法國政治中扮演的「極右翼」、「納粹」、「失敗者」等符號的顧慮，法國的右翼和中右翼政治家可能也需要另一個角色來承擔責任。聲言要「收復失地」的澤穆爾及肩負類似責任的佩克雷斯就走上了前台。

目前，這批政治家正在大找馬克龍的晦氣，藉着法國警察部門等暴力機關開始收買人心，尋求支持。譬如在2月2日，勒龐、澤穆爾和佩克雷斯都參加了法國警察工會聯盟的記者會，並集體表示了對警察的支持，考慮到馬克龍曾批評「警察暴力」，並在坊間留下了「國家元首不支持那些保衛國家、保衛共和國的人」的惡劣影響，這套言論便比馬克龍陣營的態度顯得積極。

此外，馬克龍逃避總統選舉第一輪電視辯論的態度也讓勒龐、佩克雷斯等人找到了突破口。勒龐直接指出，如果馬克龍不參加辯論，那麼她將抵制這場活動；從電視辯論中擊敗競爭者的佩克雷斯也譏諷馬克龍無法面對其負面資產。在佩克雷斯於2月7日的最新電視採訪中明確自己是「戴高樂主義（Gaullisme）者」之後，以「中間立場」著稱的馬克龍陣營也有必要留意自己長期以來故作不偏不倚帶來的不利影響。

誰才是真正的勝利者

就目前的法國政治環境來看，馬克龍陣營仍然具備着險勝連任的能力。根據Eable等機構的分析，到2月中旬，根據目前法國國內的政治環境，如能進入第二輪選舉，馬克龍對勒龐或佩克雷斯可以基本確保55%對45%的勝率，對澤穆爾甚至可以更高些，達到65%對35%。但問題就在這裏，本次大選終究是兩個月之後發生的事情，馬克龍的人氣未必能堅持到最終決戰的一刻。

而就參選各黨的政治訴求來說，法國的內政外交也難以發生更大的轉向。譬如佩克雷斯在2月7日的採訪中就明確了要進一步確保法國國內地方省市的自治和自主能力，這種「權力下放」的進程本身就是馬克龍繼承自奧朗德（Francois Hollande）當局的。

而就「戴高樂主義」這一點來說，除去從2021年12月開始才成為政治人物的澤穆爾，馬克龍、佩克雷斯以及勒龐三人多少都有類似的政治訴求。這種大方向的回潮意味着法國似乎正在揚棄前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）時期放棄戴高樂主義、走向親美政策且重返北約的思路。

馬克龍近年的密集外交活動，以及上任以來對於法國獨立自主性的強調已經顯出了「新戴高樂主義」的氣質，聲稱自己非左非右的馬克龍在外交上越來越表現出對「新戴高樂主義」的追求；佩克雷斯對於「希望歐盟能夠保持各個民族國家的獨立性」的呼籲，以及對自由經濟與重大規劃的推崇，使之顯出了傳統戴高樂主義的色彩；至於從2018年開始重建「國民集會」（RN）的勒龐，也多次表達了對戴高樂的尊崇。這種核心思想的一致性，意味着法國即便在2022年4月換了一位新首腦，該國仍會確保其在馬克龍政府後確立的基於戴高樂主義的各種追求。

當然，馬克龍式的法國外交「新戴高樂主義」尚未成形，佩克雷斯的戴高樂主義綱領由於拋出得過於倉促，也顯得相對傳統，而勒龐及其家族的傳統形象，以及其黨派對歐盟的反對，也使之對「戴高樂主義」的尊崇顯得片面。但無論如何，考慮到法國左、右翼都有再次退出北約的訴求，它意味着此次法國大選實際上已經不是馬克龍及幾位中右翼政客的纏鬥，決定馬克龍當局成敗的，或許將是此前主導了法國政治、經濟、外交格局幾十年的戴高樂主義，它也將以大概率成為此次選舉最突出的贏家。