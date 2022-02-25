全球資本市場開啟戰爭避險模式｜安邦智庫

2月24日俄烏局勢惡化、升級，直接衝擊了全球資本市場。

當天全球股市幾乎都經歷了「黑色的一天」。亞太股市率先收盤，日經指數下跌1.81%，韓國綜合指數下跌2.60%，澳洲標普200指數下跌2.99%，富時新加坡海峽指數下跌4.15%，香港恒生指數下跌3.21%，上證指數也下跌了1.66%。美股三大指數開盤重挫，道指開盤跌2.4%，標普500跌2.5%，納指跌3.4%。歐洲股市開市跌幅更大，其中德國股市跌3.6%、法國股市跌3.38%、英國股市跌2.49%，歐洲斯托克50指數跌4.62%，俄羅斯股市開盤暴跌30%之後仍在持續下滑。

全球股市暴跌的同時，石油和黃金市場目前顯著看漲。實時信息顯示，布倫特原油價格8年來首次突破100美元，漲至2014年以來的高位，現貨黃金價格站上1,960美元關口，創2020年9月以來新高。實際上，2月份至今黃金價格已上漲了約8%，這是自2020年7月以來的最大月度漲幅。不斷升級的緊張局勢也衝擊了外匯市場，英鎊、歐元等歐系貨幣下跌的同時，美元指數暴漲1.06%至1月31日以來的新高97.229，日元甚至表現更為出色，對美元匯率升至114.63。

目前全球股市、石油、黃金、匯市之間乃至其內部細分商品的走勢已經形成了鮮明的對比，其變化機理與之前有着明顯的區別。那時，俄烏局勢並不明朗，潛在的戰爭只是風險因素，這種不確定性使得資本市場相關變化即使呈現出方向性，也往往伴隨雙向的大幅波動。近期俄烏兩國間的局勢可以用「一波三折」來形容，更突出了這種短期變化性。總體來看，近段時間各主要經濟體數據並未出現實質性變化，出於對俄烏地緣局勢升溫和美聯儲政策緊急收緊的擔憂，市場變化更多屬於情緒性驅動。而如今俄烏局勢升級，甚至開始進入戰爭狀態，潛在的風險已成為可見的現實，投資者選擇將趨於理性，資產選擇將偏向避險模式。而高盛之前在一份報告中就指出，全球市場已經在為地緣政治的巨大風險定價，但如果俄羅斯和烏克蘭之間爆發衝突，所有市場的風險溢價還可能進一步上升。按照這種邏輯，全球資本市場的趨利避害極有可能是趨勢性的。

對於這種變化的持久性，當前國內的一些機構指出，上世紀90年代以來較為典型的局部衝突，特別是涉及到美國和俄羅斯時的全球資產價格，例如2014年的克里米亞事件，發現較為普遍的現象是地緣衝突爆發在短期都將打壓風險偏好，對市場形成脈衝擾動，導致避險資產受益而風險資產受損，但中長期來看，並不會改變原有的趨勢。比如，在過去五十年的地緣危機中，對全球股市造成持久傷害的只有兩次，一次是第四次中東戰爭，一次是海灣戰爭。只要俄羅斯的石油、天然氣出口不被禁運，此次衝突也只會導致股市暫時下跌。從短期來看，俄烏作為重要的能源、糧食出口國，緊張局勢會進一步推升石油、天然氣、糧食等大宗商品的價格，但從之前的歷史經驗看，地緣政治衝突對金融市場的影響都偏短線，當消息被市場消化了之後，被推高的避險資產很快會回到原來的價格區間。

然而，按照安邦智庫（ANBOUND）研究人員的觀點看，俄烏危機升級為戰端，估計不是短期內能夠解決的。在衝突程度進入當前的等級後，很難找到一條輕鬆緩和局勢的道路，全球地緣政治緊張局勢可能會持續很長一段時間，全球金融市場的動盪，也會持續不短的時間。更加不利之處在於，從事件影響看，局勢動盪將促使東歐國家由於不安全感而向美國靠攏，歐盟與俄羅斯之間的裂痕必然加深，最終極有可能形成一個美歐共同激烈對抗俄羅斯的地緣政治格局，這種影響將不是哪一場局部戰爭所能夠比擬的。不論是陷入冷戰或者是熱戰，都將顯著惡化正常的國際經貿秩序。屆時，其所影響的將不僅僅是全球資本市場，世界經濟發展的基本面都可能因此而改變。

外部形勢的這種變化，對於中國的資本市場會將有何影響？安邦智庫之前曾經提到，當全球資本市場形勢不好的大環境下，保持穩定就成為一國市場的競爭力。如果能在一片動盪的沙漠裏成為一個相對穩定的「綠洲」，中國市場就有可能吸引外部資金進入。而且，目前中國經濟基本面好於大多發達和發展中國家，且股市等資產估值處於低位，對全球資金具備一定吸引力，避險資金有充分動力流入中國。如果中國能維持金融市場的穩定開放，將會成為國際資本慎重考慮的一個潛在市場。

最終分析結論：

俄烏局勢惡化、升級，引發全球資本市場開啟戰爭避險模式。從現實情況看，這種趨勢性變化將有可能持續很長一段時間。中國應該抓緊這一有利時機，憑藉穩定的市場、良好的經濟基本面，堅持金融市場穩健開放，吸引更多外部資金流入促進資本市場的壯大發展。

本文轉載自安邦智庫2月24日「每日金融」分析專欄。

