戰爭進入第九天：最荒唐的英雄在烏克蘭誕生

隨着烏克蘭戰爭繼續，俄軍一直沒有大規模動用大殺傷力武器攻城，再加上烏克蘭人的抵抗意志上升，美歐對烏政府軍的大規模支援，俄軍自身作戰能力不如預期等原因，戰爭出現了長期化風險。

如果這種情況延續下去，對普京在戰事、內政、外交、和談上都極為不利，他必須速戰速決，扭轉這種局面，否則以後會很難收場。

值得注意的是，就在普京正面臨陷入戰爭長期化陷阱的同時，這場戰爭的另一個主角，烏克蘭總統澤連斯基卻在西方聲譽鵲起，成了西方媒體筆下的烏克蘭英雄。

在烏克蘭，澤連斯基也獲得各政治派別的一致支持，有民調顯示，澤連斯基的支持率在開戰後高達90%，遠遠超過了戰爭之前的低迷數字，也超過了烏克蘭獨立以來的歷任總統。

為什麼會出現這種情況？

原因很簡單，因為戰爭到來後，澤連斯基沒有逃到其它國家，而是選擇留下來指揮作戰，在俄羅斯入侵激起了烏克蘭人亡國危機的情況下，澤連斯基作為烏政府領導人，成為了領導這個國家軍事抵抗俄軍的所有希望。

烏克蘭局勢：最新發布的衛星圖片顯示，在俄羅斯入烏克蘭首5天，烏克蘭受到打擊的地區的損毀情況。這些圖像由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）在2022年2月28日拍攝，顯示烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）名為Rivnopillya村莊內焚燒中的房屋和撞擊坑。（AP）

至於西方媒體，因為本來就普遍支持烏克蘭，再加上澤連斯基本人也更親西方，在戰場到來後的抵抗表現又符合西方審美價值，所以就搖身一變，從一位原本已岌岌可危的弱勢總統，變成了領導烏克蘭抵抗運動的「國家英雄」。

一切似乎都順理成章，都有其轉化演繹的內在邏輯，然而，健忘的烏克蘭人和西方媒體，卻忘了這場戰爭是怎麼來的。

八年前的2014年3月6日，就是在俄羅斯吞併克里米亞之前，美國前國務卿基辛格在《華盛頓郵報》寫過一篇標題為《解決烏克蘭危機，從結束開始》的文章，該文詳細剖析了烏克蘭危機相關各方的利益基點，為如何解決危機開出了藥方。

他同時還就烏克蘭問題的複雜由來，以及烏政府領導人如何避免戰爭給出了自己的建議，他在文中建議：「烏克蘭問題常常是一種攤牌的姿態：烏克蘭是加入東方，還是西方？烏克蘭如果要生存和繁榮，它絕不能成為任何一方對抗另一方的前哨——它應該充當它們之間的橋樑。」

他警告說「西烏克蘭人說烏克蘭語，而東烏克蘭人主要說俄語。烏克蘭的任何一方試圖支配另一方——這一直是一種慣用模式——將最終導致內戰或分裂。將烏克蘭視為東西方對抗的一部分，將使俄羅斯和西方——尤其是俄羅斯和歐洲進入一個合作性國際體系的前景在數十年內化為泡影。」

最後，他語帶警告但是卻頗為無奈寫道，「烏克蘭獨立只有23年，從14世紀開始就一直處於某種外國統治之下。毫不奇怪，它的領導人沒有學會妥協的藝術，更不用說歷史的視角了。」

這就是烏克蘭戰爭爆發的原因：它本來可以在東西方之間充當橋樑角色，但是卻將自身定位為一方對抗另一方的前哨；它本來應該在東西烏克蘭之間保持平衡，均衡照顧到東西不同語言背景人口的利益，但是它卻對東部俄羅斯族裔採取了歧視性民族政策。

烏克蘭局勢：圖為3月1日，尼古拉耶夫（Nikolaev）一名消費者走在超市內，從幾乎清空的貨架上選購物品。尼古拉耶夫位於烏克蘭南部的南布格河沿岸，它是尼古拉耶夫州的行政中心。（AP）

誰是招致戰爭的罪魁禍首？

毫無疑問，是如基辛格所言「沒有學會妥協的藝術」，更不具備「歷史的視角」的烏克蘭政府領導人，包括現在被媒體包裝成「國家英雄」的澤連斯基。

從國際政治的視角看，這場戰爭確實是一場侵略戰爭，也違背了《聯合國憲章》的精神要求，俄羅斯發起戰爭確實侵犯了烏克蘭的主權獨立和領土完整，很難獲得道義上的認同。

但是，反過來看，如果這個國家的政治人物有一點戰略遠見與戰略定力，民眾能稍微理性一點，能有今天這場戰爭災難？

然而，這個國家的愚蠢政客，先是吃了西方與俄羅斯聯手喂的毒藥，自廢武功，主動放棄核武器這個很多國家求之不得的護命符。後又在美歐等西方國家攛掇鼓譟下，執意要擺脱俄羅斯影響，加入西方北約陣營——理由是：俄羅斯是烏克蘭的安全威脅，只有加入北約，才能確保自身安全。

結果，這種出於擺脱俄羅斯帶來的安全威脅的心態反而催生了俄羅斯的安全恐懼，使得烏克蘭擔憂的潛在安全威脅變成了現實威脅，完美地演繹了什麼叫做「自我實現的心理預期。」

《香港01》創辦人兼總編輯于品海在近日發表的一篇題為《災難能否避免？》的文中指出，烏克蘭的問題就在於「現實中的烏克蘭政客無視自己國家的戰略局限性，被美國和北約的甜言蜜語所誤導，將烏克蘭置於兩大地緣政治角力之間，在意識形態和民族主義範疇肆意挑釁，對國家東部佔大多數的俄羅斯民族採取歧視政策，縱容民族仇恨，最近甚至提出建立核威懾，讓烏克蘭人民承受無妄之災。」這話講得很透徹了。

就算不說這場容易引發爭議的戰爭，看看國家治理吧。

烏克蘭局勢：2022年3月1日，位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉行烏克蘭特別會議。圖為歐盟委員會主席馮德萊恩抵達會場。當天議會通過無約束力議案，呼籲歐盟「努力授予」烏克蘭候選國的地位，要求盡快就烏克蘭會員國資格展開談判，以及對俄羅斯實施更嚴厲制裁。637名議員投票贊成。（AP）

從資源來說，烏克蘭可以說是歐洲稟賦最好的國家之一，它面積60多萬平方公里，是歐洲領土排行第二的大國，土地肥沃，氣候適宜，素有「歐洲糧倉」之稱。得益於蘇聯解體獲得的龐大軍事裝備與重工業製造能力，在軍工及高端製造領域擁有眾多核心產業與人才。

從任何一個角度說，只要這個國家的領導人不折騰、不作惡，哪怕他們什麼事都不做，就憑這些資源稟賦與遺產繼承，也足以讓人民過上美好生活，成為歐洲力量的重要一極。

但是，經過獨立後二三十年折騰，這個國家現在是什麼樣子呢？基輔的那些權貴們，哪一個不是這個國家的罪人？像這樣一個揮霍祖業、魚肉人民、外不能保境，內不能安民的無恥政府，和中國的晚清政府有何差異？像這樣一個腐敗政權的領導人，何能頭戴「國家英雄」的桂冠？