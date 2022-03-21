韓國總統府擬搬遷　「青瓦台魔咒」能否被終結

韓國候任總統尹錫悦3月20日宣佈將總統辦公室遷出青瓦台，搬至位於首爾市龍山區的國防部大樓，等5月10日其上任後青瓦台會對公眾全面開放。目前，青瓦台只對民眾部分開放，韓國民眾和外國人可以在總統府官網預約參觀青瓦台，參觀地點包括本館、迎賓館、綠地園等處，但青瓦台本館和迎賓館只能從外面參觀，並不能進入建築物內部。

而一旦總統辦公室搬到國防部大樓，國防部將被轉移到旁邊的參謀本部大樓，而參謀本部則轉移到首爾附近的戰爭指揮中心。據估測，搬遷費用將耗資495億韓元（約合3.19億港元）。現任總統文在寅競選時也曾表示就任後將搬離青瓦台，但是由於安全和後勤等原因而放棄。如今這一總統府搬遷方案將打破韓國多年來的傳統。

尹錫悦給出的搬遷理由決不是單純空間位移，而是為了「更好地與公眾溝通」，懇請公眾理解其為做好工作的決心和兑現承諾的堅定意志。尹錫悦認為，青瓦台建在山腰，與市中心有一段距離，而青瓦台的總統幕僚和其他官員的辦公室，以及新聞發布室也不在總統工作的同一棟大樓，給人一種執政者高深莫測的感覺，長期受到批評，即總統權力過大而不親民。

競選期間，尹錫悦曾經承諾會將總統辦公室搬遷至光化門政府大樓，但最後該方案被廢棄。尹錫悦解釋稱，即便是部署最低限度的外部警衛，也會給光化門附近市民造成不便，還不可避免地使用青瓦台內部部分設施，因此很難兑現全面開放青瓦台的承諾。而國防部大樓已配備了安保設施，將給公眾帶來的不便降到最低。此外，尹錫悦計劃在新總統辦公室附近165萬平方米的土地建立一座公園，讓人看到他的辦公環境，並設立一個新聞中心。

對於尹錫悦搬遷總統府的決定，韓國社會有不同看法。不少韓國政界和軍方人士反對搬遷計劃，認為這將讓敵人可以同時打擊總統辦公室和軍事總部，致使國家安保出現巨大漏洞。此外，尹錫悦的不少支持者也督促他儘量減少新辦公室及官邸對附近商家和民眾造成的不便。

也有不少媒體質疑，搬遷或許和青瓦台的風水有關。在韓國過去的歷屆總統中，很少有善終的。朴正熙被暗殺、全斗煥和盧泰愚卸任後入獄、盧武鉉跳崖自殺、朴槿惠在任內被彈劾下台、李明博目前還在牢中。尹錫悅本人在競選期間也曾發生諸如「手掌中心寫『王』字」等巫術迷信事件。

尹錫悦團隊反駁有關受到風水考慮影響的說法，堅稱這一搬遷將改善與公眾的接觸及與幕僚的溝通。而對於從官邸到辦公室的出行或造成市民不便的問題，尹錫悦認為限行只需3到5分鐘，應該不會影響市民出行。他強調，搬遷是為國家未來考慮作出的決定，是為了更好的履行職務。

總的說來，總統府搬出青瓦台對韓國來說是個標誌性的事件。從日據時代的朝鮮總督官邸到後來的韓國總統府，青瓦台長期以來都是韓國的權力中樞所在。如今，尹錫悦政府決定將青瓦台對公眾全面開放，不管其動機為何，都顯示出韓國新政府革新的願望。但是青瓦台時代的結束，能否改變韓國的政治復仇文化，從而終結韓國總統難得善終的魔咒，目前看來仍然只是一個美好的願望。