中國掉入美國分化中俄的陷阱了嗎？

俄羅斯和烏克蘭正籌備在頓巴斯地區展開激戰。國際社會圍繞俄烏局勢展開的博弈同時也在上演。有聲音認為，中國如果中立則會掉入美國分化中俄的陷阱。這樣的擔心有一定道理。但筆者認為中國不會掉入美國的陷阱。

首先，中國的中立立場並不是跟隨美國制裁。中國要站穩的中間地帶，是不願意捲入戰事、不願意就衝突選邊站隊的國家都支持的選擇。中立是指在政治上，不支持交戰任何一方惡化局勢。中國不會為了配合美國的單邊制裁而中斷貿易，中俄關係尤其是經貿關係並不會因為俄烏戰事就停擺。

其次，中俄關係並未分化。俄羅斯經濟在制裁之下會面臨壓力，未來會更加看重同中國的關係。中國的立場是被俄羅斯接受和理解的。俄羅斯並不認為中國的立場會形成中俄關係的鴻溝。

中國支持聯合國憲章，支持捍衛主權和領土完整，並不代表中國反對俄羅斯。中國至今尚未就俄羅斯採取軍事行動直接表態點評，未譴責，足以說明問題。不反對並不代表是支持，不支持也並不代表反對。中國本質上認同烏克蘭局勢是北約東擴帶來的地緣政治災難。這一點中俄是有共識的。

俄羅斯還有國際空間。圖為美印領導人視頻通話，印度再次拒絕跟隨美國制裁俄羅斯。（AP）

因此，中俄政治合作的根基並未動搖。經濟基礎也並不會受到削弱。軍事上，以俄羅斯的實力，是不需要中國提供支持已足以應對局面。過去中俄軍事合作，最大的亮點是俄羅斯向中國提供反導系統等高端軍售，有普京冬奧期間訪華達成的協議做鋪墊，這一層應該也會繼續加強。

第三，不少聲音擔憂俄羅斯經此一役實力大大削弱，有可能倒下，屆時美國會集中力量應對中國。美國對中俄會形成分化瓦解，集中西方力量逐個應對的局面，這種情況對中國不利。

俄羅斯的經濟會受到重大影響，這是毫無疑問的，俄羅斯內部對於是否出兵也有爭議的原因就是經濟代價過大。但是俄羅斯還不至於被孤立，也不至於會因此倒下。

俄羅斯非常清楚，自己代表的是大宗能源出口國家的影響力，代表的是不服從美國單極霸權國家的影響力。俄羅斯背後有新興經濟體對國際格局撬動作為支撐。伊朗受困美國制裁多年尚未被擊垮，有什麼理由擔心俄羅斯會背擊垮呢？無論是中國還是印度，抑或是巴西、南非，都不希望俄羅斯倒下。中東國家更不希望一個舉足輕重的能源出口大國被美國的制裁勒死。從這個層面看，俄羅斯有得以喘息的機會。俄羅斯看中的正是美國單極霸權前所未有削弱帶來的國際秩序鬆動。

若俄羅斯倒下，中國會受到更嚴峻挑戰，這樣的看法從理論上無法完全否定，但從事實可能性上是值得商榷的。