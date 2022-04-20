烏克蘭局勢｜俄羅斯已錯失最大籌碼？

烏克蘭戰爭延續至今，俄羅斯在軍事決策上的動作真是粗糙到令人不可思議，尤其是圍繞基輔的軍事行動，可以說真是進退失據。



先說進。在一開始，俄軍就擺出了南北鉗形攻勢配合東線全面進攻的架勢，想沿第聶伯河把整個烏克蘭東部吞下去，這樣一則可以實現領土擴張目標，二則可以把烏軍東部主力一網打盡，實現對烏「去軍事化」的軍事目標，三則可以控制基輔，建立代理人政府，遙控烏克蘭西部，實現政治目標。

從純軍事的角度，這個想法非常有軍事雄心，很有當年蘇軍大包抄、大縱深作戰碾壓一切的感覺，如能達到目的，絕對是一手漂亮的大棋。

但是奈何俄最高統帥部錯過戰機，給了烏政府進行軍事動員與西方軍事介入的時機，再加上俄羅斯高估自身作戰能力，低估烏軍民抵抗意志與西方的介入力度，最後在正面戰場損失慘重，不得不從基輔撤軍，轉為主要在頓巴斯開展軍事行動。

俄羅斯一撤軍，烏克蘭的士氣立刻被鼓舞了起來，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也從一個人們譏稱的「戲子總統」變成了帶領國民打退俄軍的「救國總統」。烏軍原來最擔心失陷的首都基輔保住了，同時還可以毫無後顧之憂向東部、南部派送援助。美歐也把基輔當成了國際秀場，源源不斷地把各種先進武器運到烏克蘭東部、南部戰場，俄黑海艦隊旗艦「莫斯科號」就是在這種情況下被擊中殉爆後沉沒的。

我們可以反過來設想一下，如果俄羅斯在一開始就能對自身作戰能力、對烏軍民抵抗意志、對歐美軍事介入有準確評估，它還會擺出全面進攻的架勢嗎？肯定不會。

如果俄羅斯「知己知彼」，一開始就把戰場鎖定在東部頓巴斯地區，集中優勢兵力全力攻擊，也許戰爭早就已經結束了。

那樣的話，不僅西方對俄羅斯的制裁與軍事介入不會到今天這樣嚴重的地步，澤連斯基政府也會因丟失國土而失去政治正當性面臨下台危機，俄自身的國際形象與戰場損失，也不至於像現在這樣慘重。

所以，在「進」的層面，俄羅斯的失策非常明顯。

再說退。其實就基輔這個地方，在初期進攻遇阻後，俄軍如果迅速轉變作戰方式，從國內調集援軍，採用重武器攻城，不計成本硬啃，還是可以啃下來的，無非是成本大一點。

亞美尼亞總理帕什尼揚4月19日訪問俄羅斯，與總統普京會面。（AP）

如果拿下基輔，進一步可以建立代理人政府，實現部分戰爭目標；退一步也可以以基輔為籌碼，和烏克蘭談烏東部和克里米亞問題，和歐美談解除經濟制裁問題。這樣的話，談判的主動權就會抓在俄羅斯手裏。

或者，至少，俄羅斯可以不全部撤軍，在基輔保留一部分軍隊，掃蕩出一個安全島長期駐紮。這樣一則俄軍兵鋒隨時抵着澤連斯基政府的咽喉，有利於和澤連斯基與歐美和談，二則如果談判桌上有需要，還可以隨時增派兵力，加大對基輔的軍事打擊力度，以撬動談判桌上獲得更多成果。

但是如上所屬，俄羅斯這一退，軍事上的負面效應立刻顯現。

再者，俄羅斯現在把軍事行動集中在頓巴斯地區，想盡早體面結束戰爭，美英和澤連斯基都不會同意。

美英絕對不會這麼輕易放過俄羅斯，相反，他們現在仍不斷進一步強化對俄羅斯的經濟制裁，進一步加大對烏克蘭的軍事支持。接下來，美英會繼續支持烏軍與俄羅斯在東部與南部戰場開戰，消耗俄羅斯的軍事與經濟實力，拖垮這個競爭對手。

對澤連斯基，他既然已經獲得了「救國總統」的地位，而且地位會越打越穩；相反，如果他在頓巴斯和克里米亞向俄羅斯讓步，反而會被輿論打成賣國賊。換了誰，大概都不會愚蠢到放着「救國總統」的位子不坐，去冒險談判被戴上頂「賣國賊」帽子轟下台不說，還遺臭萬年。

2021年4月22日，俄南部軍區在克里米亞舉行萬人規模的多兵種聯合演習。圖為黑海艦隊的登陸分隊在執行登陸作戰演練。（Getty Images）

所以，現在的情況和戰爭剛開始時完全顛倒了過來，現在是俄羅斯一直在急於結束戰爭，急於和烏克蘭談判，烏克蘭方面澤連斯基反而不太着急，還可反過來對俄羅斯提出了「去納粹化」和從烏東部頓巴斯撤軍的要求。

很明顯，這一撤軍，俄羅斯不僅在軍事上陷入被動，在政治談判上，也把談判的主動權與籌碼全弄丟了。

現在俄軍想全力吞下南部港口城市馬里烏波爾，拿馬里烏波爾做談判籌碼，但是馬里烏波爾在談判桌上的「價錢」和基輔相比就太低了，就算俄羅斯能最終拿下，恐怕也換不來美英與烏克蘭多少讓步。

朝鮮戰爭談判時，中朝軍隊有句名言，「戰場上得不到的東西，談判桌上也得不到」，大概就是形容今天這種情況。