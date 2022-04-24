澳洲在南太平洋的霸權思維該結束了

所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）4月19日證實，已經與中國正式簽署中所政府間安全合作框架協議。

對此，美國白宮4月19日發聲明表示，美國、日本、澳洲、新西蘭對中所之間的安全協議，以及它對自由與開放印太區構成的嚴重風險表示憂慮。澳洲政府19日晚亦發聲明表示，澳洲對中所簽署該協議深感失望。到4月22日，美國國家安全委員會印太事務協調員、被稱為「亞洲沙皇」的坎貝爾（Kurt Campbell）也為此到訪所羅門群島。

自傳出所羅門群島要與中國簽署安全合作框架協議以來，澳洲一直全力阻止。4月初澳洲秘密情報局局長西蒙（Paul Simon）和澳洲國家情報辦公室主任希勒（Andrew Shearer）訪問了所羅門群島，與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）討論了中所安全合作協議。4月12日，澳洲國際發展和太平洋事務部長薩撒加（Zed Seselja）又緊急出訪所羅門群島，為阻止中所協議做「最後遊說」。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）4月17日稱，有人擔心這份協議缺乏透明度。澳媒還不斷宣傳「中國威脅論」，稱中國軍艦可在所羅門群島停靠。不過，澳洲的種種作為沒能阻止所羅門群島與中國簽署安全合作框架協議，澳方難免「深感失望」。

所羅門群島雖然很小，面積為2.8萬平方公里，人口只有不到70萬，但它是一個主權獨立的國家，有權力與世界各國發展各種友好合作關係，並且所羅門群島已多次說明，中國不會在所羅門群島建立軍事基地，為什麼澳洲還是三番五次地阻止所羅門群島與中國發展安全合作關係？

原因只有一點，即澳洲將南太平洋地區看作自己的後院，幾十年來，澳洲也一直以南太平洋地區的主導者自居，它不允許中國在南太平洋地區擴大影響力，這會衝擊澳洲在該地區的「大家長」地位。

由於南太平洋地區多是小島國家，在國際上存在感很弱，美國對這一地區也不是很在意，如華盛頓在所羅門群島的大使館自1993年以來已關閉幾十年，所以澳洲作為該地區唯一的大國，成為南太平洋地區的主事者。南太小島國家與澳洲關係緊密，他們有事一般都找澳洲解決。

2021年11月25日，澳洲聯邦警察特種部隊成員準備乘坐澳洲皇家空軍飛機，離開澳洲堪培拉前往所羅門群島，以幫助該國平息暴力騷亂。（美聯社）

如2021年11月24日所羅門群島爆發騷亂，來自馬萊塔省的幾百名抗議者進入首都霍尼亞拉（Honiara），衝擊議會大廈，同時出現打砸搶燒華人商店的犯罪行為，華人利益受損嚴重。後來應所羅門群島政府請求，澳洲派出100多人的警察和國防人員，赴所羅門群島平息了騷亂。其實，所羅門群島與澳洲早已簽訂了安全協議，所以澳洲可以派警察到所國維護社會安全。

「澳洲可以與所羅門群島簽訂安全協議，中國不可以」的這種想法充分展現了澳洲在南太平洋地區的霸權思維。在澳洲政客眼中，所羅門群島或整個南太地區都是澳洲的勢力範圍，中國在這一地區加強存在，可謂是侵犯了澳洲的現實利益。

在21世紀的今天，澳洲還有視他國為保護國的霸權思維，十分不應該，這種不合時宜的霸權思維該結束了。中所安全合作協議與澳所安全協議一樣，都只是旨在維護所羅門群島內部的安全，並不針對任何國家或外部聯盟，澳洲對此應該有充分的理解。

所羅門群島總理索加瓦雷已多次表示，澳洲繼續是所羅門群島首選的合作伙伴，與中國的有關協議聚焦所羅門群島國家內部事務，與所羅門群島和澳洲簽有的雙邊安全協議相輔相成。澳洲沒有理由不尊重所羅門群島自主的選擇，其實，這也是中國在分擔澳洲的責任，對澳洲也有好處。

2021年11月26日，人們聚集在霍尼亞拉的唐人街，濃煙從燒燬的大樓升起。兩天的騷亂導致數千人無視政府的封鎖令，燒燬了唐人街周圍的幾棟建築，包括商業地產和一家銀行分行。（Getty）

實事求是的說，維護一個國家的社會安全，要花費很大的物力和人力資源。以後所羅門群島再發生社會騷亂，中國和澳洲可以共同維護所國的穩定和治安，澳洲可以減少對此的投入，也算是為澳洲財政省錢了。

中國與所羅門群島簽署安全合作協議，同意為該國維護國安盡責出力，一方面是要鞏固兩國邦交，擴大中國在南太平洋地區的影響力，另一方面也是要盡力維護當地華人的利益，避免騷亂發生再次對華人造成嚴重傷害。現在，全球各地都有華人在當地做生意，投資企業，或參與基礎設施建設，為了保護全球各地華人的安全和利益，中國國家力量也需要更多走出去，幫助各國維護社會安全。

總之，中所正式簽署安全合作框架協議，對各方都有利，澳洲放棄歷史遺留的殖民霸權思維，歡迎中國在維護南太平洋地區的穩定中發揮建設性作用，是符合澳洲和南太平洋利益的最佳選擇。