聯合國人權專員17年首訪惹議　中國要對新疆議題做兩個準備

5月20日，聯合國人權事務高級專員辦事處（UN High Commissioner for Human Rights）宣佈，高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）將於23日展開訪華行程。此次訪問為期6天，地點包括廣州、新疆喀什與烏魯木齊等。

從歷史視角觀之，此次訪問具有兩重政治意義。第一，西方內部仍有相對願意了解新疆實情的聲音。巴切萊特此次出訪，是聯合國人權事務高專2005年以來首度訪華，也是2014年新疆「職業技能教育培訓中心」（通常被外界稱作「再教育營」）議題發酵後，聯合國人權高專的首次訪視。早在此前，巴切萊特便屢屢表示希望能到新疆視察，最後終在2022年3月與中國達成協議，新疆之行正式「開綠燈」，其辦公室亦正準備發表新疆人權狀況報告。

第二，中國儘管在新疆議題上，遭受西方多年惡意圍剿，卻仍不放棄與其溝通的正式渠道。回顧過往，「再教育營」自2014年起成了攻擊中國的熱門話題；2021年，西方再度炮製新疆強迫勞動、血棉花等輿論戰線，聯合國人權高專亦於同年在涉疆、涉港議題上，與北京發生齟齬。經歷如此衝突對峙，還能促成巴切萊特出訪，不得不說，不僅聯合國人權高專克服了一定程度的政治障礙，北京一方也釋出了極大的善意與誠意。

然儘管如此，在西方發起的一系列輿論掣肘下，巴切萊特此次訪問仍難離政治干擾。

2022年5月25日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（左）與中國國家主席習近平進行視像會談。（AP）

來自倫敦與華盛頓的陰影

首先，在5月24日、巴切萊特訪華第二天，英國廣播公司（BBC）刊出報道，披露由「德國學者」鄭國恩（Adrian Zenz）所提供，疑似遭駭客入侵後流出的新疆警察系統內部檔案，展示所謂新疆「再教育營」相關細節，包括有疑似逾5,000張由警方拍攝的維族人士登記照片，公安部部長趙克志、前新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國等官員的內部機密講話文件。

BBC稱，外泄照片的拍攝時間為2018年1月至7月，其中至少2,884人曾被拘留。當中有人並非自願被警方列作「再教育營」者並成為「學員」。有人因為赴敏感國家旅遊、非法講經、違法使用手機、不抽煙不喝酒等原因而被帶到「再教育營」。

對此內容，美英誇張表示「非常震驚」，西方媒體更是紛紛報道。英國外相卓慧思（Liz Truss）也於同日發聲，表示有更多新疆人權的細節浮出水面，「英方會與國際夥伴站在一起，呼籲中國停止迫害維吾爾族穆斯林和其他少數民族。」

無形之中，巴切萊特的出訪蒙上輿論陰影，彷彿其若不願與西媒同聲譴責中國、甚至中止行程，便要承受「被中國收買」、「不願揭發真相」的莫須有罪名。而針對此一謀算，中國外交部也加以回擊，抨擊所謂外泄涉疆文件是「反華勢力抹黑新疆的最新例子」，並強調「巴切萊特的訪問是一次增進了解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅，目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。」

聯合國人權事務高級專員巴切萊特。（AP）

然在BBC與英國行動後，美國接續出招。5月24日，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國不期望中國會授予巴切萊特所需的訪問權限，以對新疆的人權環境進行完整、不受操縱的評估。其指出，美國認為巴切萊特在這種情況下同意訪問中國，是一個錯誤。「巴切萊特將不能全面了解在新疆發生的暴行、反人類罪行和種族滅絕。」

5月28日，巴切萊特結束6天訪華行程，其在聲明中表示，此次訪問不是一次調查，而是一個機會，「可以就人權問題與中國最高領導人進行直接討論、提出關切、相互傾聽，並為今後探索更經常、有意義的交流和為之做好準備，以支持中國履行其國際人權法義務。」其進一步補充，「我鼓勵中國政府審查所有反恐和去激進化政策，以確保它們完全符合國際人權標準，特別是確保它們不會以任意和歧視性的方式實施。」

然美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也於同日發表聲明稱，中國對巴切萊特訪華設置條件，對訪問進行限制和操弄，美方對此表示關切。

圖為2019年6月2日新疆阿圖什市職業技能教育培訓服務中心，服務中心被指是拘留大部分穆斯林少數民族的再教育營。（Getty）

新疆爭議的本質

綜上所述，美英種種反應，大抵不離兩個目的。

第一，在訪問期間，動員輿論攻勢，操控並強迫巴切萊特配合演出，以身處中國的「目擊性」，為西方的種種指控背書，不論是發聲譴責或中止訪問。而如此行徑，也暴露了美英的真實擔憂，即其發現巴切萊特的「可控性」或許不如想像中高，恐會在訪問結束後，說出與西方「集中營」版本迥異的新疆敍事，故要在訪問期間強制生事，擾亂並主導聯合國高專的工作節奏。

第二，如若巴切萊特未配合美英表態，則後者將持續貶低此次出訪的「真實性」。即便聯合國人權辦公室工作小組早在4月25日便已進入中國、前往新疆，為巴切萊特的訪問做準備，巴切萊特本人亦強調自己在無人監督（unsupervised）情況下，於新疆接觸到由聯合國安排的消息來源人士，美英依舊鍥而不捨、分進合擊，將聯合國的行程規劃打為「紅色之旅」，暗示巴切萊特屈從於北京的政治安排，為新疆粉飾太平、「走個過場」。

中國和歐美在新疆再教育營問題上攻防不斷。圖為2021年9月非洲多國及非盟駐華外交官參訪新疆，表示積極評價去極端化舉措。（新華社）

回顧過往，聯合國人權高專訪問新疆，本是西方對華輿論戰的長期議題之一，歐美慣以「中國拒絕聯合國訪視」為由，有罪推定出各式慘絕人寰的魔幻場景，再以「作賊心虛」等指控，強化上述劇本的可信度；然當中國與聯合國人權高專達成共識，正式開放其前來參訪，英美卻又大肆抨擊，詭異行徑不禁令人懷疑，究竟是聯合國一夕墮落為「獨裁幫兇」，或是英美罹患了人格分裂？

平心而論，新疆爭議的根源，確有部分起於文化因素。西方受自由主義思潮襲捲多年，其人民、社會輿論本就對所謂國家、集體、管制元素持負面看法，多數人尚不能理解中國式脱貧的正面意義，自然更難中立看待集民族、反恐、發展、邊境安全為一體的新疆議題，即便是此次來訪的巴切萊特，也不能認同北京在過往的治疆政策。在此脈絡下，經歷類似苦痛與掙扎的中東穆斯林國家，反倒較少對新疆議題發表負面評論。

然儘管有文化因素影響，真正導致新疆敍事走向妖魔化的關鍵，還是西方出於大國競爭心態，持續營造的輿論戰線。換言之，新疆爭議之所以成為國際話題，甚至被上升為定性中國「邪惡政權」的象徵，其本質仍是權力與政治的殘酷鬥爭。而如此趨勢，並不會因聯合國人權高專訪問而結束，反會伴隨中美博弈的日漸激化，被反覆提起炒作。

外界對新疆「再教育營」傳言紛雜，但除了政治指控外，事實上還缺少了對當地脈絡的進一步理解（央視視頻截圖）

在此境況下，中國必須對新疆議題做好兩重準備。

第一，正視新疆議題的政治鬥爭本質，並做好西方攻訐短期難歇的心理準備。在大國博弈的場域內，輿論戰應與科技戰、經貿戰同受重視，既要長期佈局，更要靈活備戰。此次聯合國人權高專訪問，便是化被動為主動的機會，既能在一定程度上緩解過往「集中營」敍事的殺傷力，也能暴露西方政治炒作、前後雙標的焦慮面孔。

未來關乎新疆的爭議，仍有高概率在國際媒體中持續湧現，並成為西方牽制中國的手段之一。對此現象，中國須在統一內部輿論戰線、反駁不實指控的論述戰術、反擊西方人權污點的議題設置上，未雨綢繆。

第二，打鐵還需自身硬，新疆爭議的全球喧鬧，源於新疆過往騷動的真實困境，中國必須盡一切努力避免新疆重走回頭路，以免為情勢所迫，再次出台一系列強硬措施後，持續製造授人以柄的輿論傷口。

歸根結柢，輿論的「空戰」有其殺傷性，但持續使用「空包彈」，也必然降低威嚇力道與殺傷性。曾經西藏也是西方攻訐中國人權問題的籌碼之一，但伴隨該地騷亂平息、民生發展順遂，西方乃對這張手牌喪失興趣，新疆爭議由此取而代之。但如今新疆已然安寧，西方儘管出於離間中國與穆斯林世界等考量，持續在此炮製戰線，卻終究難敵現實發展。由這一視角觀之，只要北京守住新疆安定發展的現實，保持輿論鬥爭的能量，時間終將站在中國一方。