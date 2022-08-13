內地五大央企從美退市 中美金融「脱鈎」經歷歷史性一天

對於在美上市的中資企業來說，2022年8月12日絕對是個值得關注的日子。一天之內，中國人壽、中國鋁業、中國石油、中國石化、中國鋁業五家在美上市的重量級中資中央企業一起宣佈從美退市，為近兩年在中美間不斷髮酵的中資企業在美上市問題敲響了警鐘，同時也展現了中國政府在相關問題上的態度和意志。

單純從市場管理的角度，中資企業從美退市好像就是中美圍繞在美上市公司的審計標準（美方要求提供全套審計底稿）達不成一致，是在互相賭氣，但在本質上，多數人應該都能看清楚，它就是中美對抗的產物，是中美經濟與金融「脱鈎」的表現，只要中美關係沿着目前的軌道發展，這種事遲早都會發生。

在這五家中央企業從美國退市後，可以更清晰預見，還會有越來越多的中資企業主動或被迫走到這一步，包括「正努力確保在紐約和香港同時上市」的阿里巴巴等非國資的中概上市公司。其它那些被列入預摘牌名單的中國概念股上市公司，恐怕都得有所準備。

中美圍繞中資企業在美上市產生的爭執已經有很長時間了，這期間雙方進行過多輪談判，從傳統「雙贏」角度，中美走到這一步絕對是雙方的共同損失。在中美合作情況下，美國可以通過推動中資企業在美國上市，共享中國發展機遇，鞏固美國在國際金融市場產業鏈的頂端掠食者地位，中國也可以從美國市場募集資金，用於國內經濟建設，增強相關企業國際競爭能力和國家經濟實力。

但是中美經濟合作、共同發展的良好願望終究敵不過兩國政治對峙與地位爭奪，而佩洛西訪問台灣則絕對是個加速器，這個不負責任的政客為了自己能在美國「青史留名」，為挽救民主黨中期選情，不惜一腳把中美關係踹進冰窟，耗盡了中美最後殘存的一點高層互信，從她飛機降落台灣那一刻起，兩國關係就徹底崩塌了。尤其是中國，恐怕再也不會相信美國政府在台灣問題上的任何承諾了。

而美國，從特朗普時代開始，在新保守主義的推動下，早就把中國鎖定成為最主要戰略競爭對手，終結了尼克松開啟的對華接觸政策，開始對中國遂行全面打壓與遏制。拜登的中國政策雖然比特朗普「温和」一些，但是在連結盟友打壓中國上，卻比特朗普時代更有章法，也更具長遠威脅。

在中美對抗不斷激化、加深的背景下，美國不願意再讓中資企業在美國市場募資，認為這隻會壯大中國企業與經濟實力，會讓美國在中美對抗中更為被動，其心態與封殺中國高科技企業與晶片產業一模一樣。而中國也必須從經濟、金融與產業安全等角度，重新考慮投融資佈局，減少對美國的市場依賴，強化本國資本市場建設，為隨時可能到來的中美決裂與台海衝突做準備。

所以，中美及兩岸關係會怎麼發展，金融市場是一面鏡子，不管人們願不願意，有些事恐怕都要不可避免地發生了。