巴育被憲法法院停職　泰國會否再面臨另一場政治動蕩？

8月24日，泰國憲法法院以5對4的比例暫停了原總理巴育的總理職務，這可算是反對派最新一次嘗試拉倒巴育行動罕見的正面結果。目前，同樣是軍方出身、被視為巴育親信的第一副總理巴威（Prawit Wongsuwan）已暫時接過總理一職，巴育則以國防部長身份繼續留在內閣之中。



憲法法院這次決定的根本在於總理任期如何計算。現行的泰國憲法在2017年才正式生效，其中規定總理任期不得超過8年。問題是「從何算起」。反對派認為，巴育2014年政變上台以來一直擔任總理，因為任期要從2014年開始計算，至今已然期滿。巴育支持者的說法則是2017年憲法才生效，任期的計算不應追溯到新憲生效之前；亦有另一說法指巴育的任期應該從2019年憲法生效後首次大選之後起計。

法院的暫停職務決定，並不代表巴育回朝無望，其決定只是暫時不讓巴育執行總理職務，等到法院就任期從何算起一事達至最終判決為止。

經過疫情和經濟問題的衝擊，巴育此刻的支持度已跌至一成多的極低水平，民調顯示超過六成民眾希望巴育下台。相較於前總理他信從未參選、卻已在為泰黨任職的36歲幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），民眾對巴育擔任總理的支持度還要比貝東丹低近一半。

本年5月巴育曾到華盛頓出席東盟美國峰會。（Getty Images）

自2020年疫情下的大型反巴育政府示威以來，反對派一直尋找機會將巴育拉下馬。上月國會就曾進行不信任投票，巴育最終力保不失，此刻卻敵不過憲法法院的輕微多數決定。

目前，泰國最晚其實到明年3月就要舉行大選。根據2017年的憲法，軍方自然控制了參議院的250席，但眾議院的500席卻的而且確需要由人民選出。由於總理人選須由這國會兩院的750席投票選出，軍方到底還需要一些選民支持才能夠在現有法律框架下繼續執政。

最近的民調卻對軍方極為不利。根據6月的一項民調，傳承他信政治影響力的為泰黨支持度高達36.36%，同樣反對軍方、其前身更曾被憲法法院解散的前進黨則得到17.8%支持，而巴育自身的人民國家力量黨則只得7%。如果在這樣的情勢之下進入選舉，即使在2017年憲法向軍方傾斜的體制之下，為泰黨似乎依然有「奪權」的機會，最後又有可能使得另一次軍方介入變成難以避免的結果。

他信的36歲幼女貝東丹。（Twitter@geoffs65）

從這種政治背景條件來看，憲法法院的決定就值得讓人玩味。法院9位成員中有5位都是2020年才得到任命的，而負責任命憲法法院法官的則是軍方控制的參議院。照道理來說，如果軍方一致支持巴育，他們在法院應該有多數去支持巴育續任總理的任期計算方法，而不必暫停其職務。

有媒體就引述消息報道，有一些支持王室的「黃衫軍」派別重要人物正希望巴育下台，似乎是以換人，再加上疫後旅遊業的復甦只會向好不會走壞的勢頭，爭取在未來的選舉中有更佳表現，至少阻止他信的勢力回朝。如果從這個角度來看，憲法法院的決定就能夠得到一個較為合理的解釋。

但無論如何，泰國的前路何往就要看憲法法院最終判決如何，以及巴育一方將如何看待這個決定。