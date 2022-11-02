二十大後四國領導人接續訪華　釋放什麼訊號？

10月22日中共二十大正式閉幕，中國外交場域隨後開展新動態。

首先，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅於10月26日會見東盟國家駐華使節，表示「中國將繼續視周邊外交為對外關係首要，並把東盟放在優先位置」；10月27日，王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，指出「中俄實現各自發展振興是兩國的正當權利，完全符合時代發展潮流。任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」；而在27日，王毅也與沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）召開了中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議，費薩爾於會後透露「中國領導人習近平即將訪問沙特」。

10月28日，王毅接受美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）到任拜會，稱「作為兩個大國，中美誰也改變不了誰，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道，不要總想着打壓遏制中國的發展」；10月31日，王毅應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，就當前及今後一段的中美關係交換意見，同時商討印尼舉行二十國集團（G20）峰會時兩國領導人會晤的可能性，並同意在會議前再次通話。

而更加引人注目的，是近一周內的四國領導人密集訪華。10月30日，越共中央總書記阮富仲抵達北京，開始為期四天的正式訪問，是中共二十大後首位訪華的外國政要；11月1日，巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）抵達中國，展開其上任以來首次對華訪問；11月2日至4日，坦桑尼亞總統薩米婭·蘇盧胡·哈桑（Samia Suluhu Hassan）亦對中國進行國事訪問，是二十大後首位訪華的非洲國家元首；11月4日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦將抵達中國，展開其任內首次對華訪問，更是2019年底以來首位訪華的西方國家政府首腦。

上述行程，分別在兩個場域展現了中國的對外動態。

越共中央總書記阮富仲。（AP）

深化既定發展合作

首先是越南、巴基斯坦、坦桑尼亞國家領導人的來訪，體現了中國與友好國家深化既定合作的戰略意向。

其中，越共中央總書記阮富仲此前曾八次訪華，2017年1月其二度當選越共中央總書記後的首次出訪，便是選擇中國；今次訪問，亦是其三度當選越共中央總書記後的首次出訪，目的地同樣是中國，足見其對中越交流的重視。而這一現象，很大程度是奠基於中國的發展步伐，以及中越逐步深化的市場互動。

根據《越通社》報道，阮富仲在與習近平會晤時指出，越南一向將發展「越中全面戰略合作夥伴關係」視為優先事項。阮富仲強調，越南特別重視中國市場，希望擴大對中國的越南優勢商品出口，並建議中方為越南農林水產品開放市場，保持供應鏈通暢，為兩國商品順利清關提供便利；提高越南藉由鐵路過境中國前往第三國的商品限額；為拓展航空、陸路和鐵路運輸合作創造便利條件，越南也願為中國高科技大型企業的對越投資創造便利條件。

由上述訊息可見，阮富仲此次來訪既為維繫中越情誼，也是意在促進中越經貿合作，尤其是在疫情衝擊全球供應鏈的艱困背景下，與中國保持市場互動格外重要。而兩國領導人也在會後簽署了一系列貿易相關措施與邊境協議文件。

2021年1月31日越南共產黨總書記阮富仲再度連任，總理阮春福向他獻上花束。（AP）

無獨有偶，巴基斯坦同樣着眼於對華合作的發展戰略。巴國總理夏巴茲訪華前夕，還特別在《環球時報》撰文，稱中國是巴基斯坦最大的貿易和投資夥伴，巴基斯坦亦是「一帶一路」倡議最早的合作夥伴，而中巴經濟走廊作為「一帶一路」倡議的旗艦項目，在短短幾年時間內為巴基斯坦社會經濟發展注入新的活力。夏巴茲特別強調，巴基斯坦可成為中國的製造業基地，成為中國工業和供應鏈網絡的延伸。

據巴基斯坦《黎明報》報道，夏巴茲更於訪華前夕，將卡拉奇-白沙瓦鐵路、卡拉奇環城鐵路、克什米爾水電站3個新建項目納入中巴經濟走廊框架內。巴基斯坦國家經濟執行委員會（ECNEC）亦在會議上通過相關決議，批准了耗資98.5億美元的ML-1鐵路幹線改造項目，《俄羅斯衛星通訊社》透露，夏巴茲預計在訪問期間，建議中國對該項目投資84億美元。中國外交部發言人趙立堅亦於11月1日表示，「訪問期間，中巴雙方肯定會簽署一系列成果文件」。

而坦桑尼亞總統來訪同樣意義重大。由中國援建、並於1975年開通的坦贊鐵路曾是「中非友誼」的長期象徵，但在美英日近年競相爭取「經營非洲」的脈絡下，「一帶一路」於坦桑尼亞並非一帆風順，2020年時任坦國總統馬古富利（John Magufuli）便無預警取消前任總統基奎特（Jakaya Kikwete）簽署的巴加莫約港口工程，引發國際媒體大幅報道。如今新總統哈桑成為二十大後首位訪華的非洲國家領導人，應有高概率改易馬古富利的對華決策，正處停工狀態的巴加莫約港工程，也或有機會迎來重啟曙光。

10月28日，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫在首都伊斯蘭堡的總理府接受中國媒體聯合採訪。（新華社）

「對華圍堵」有其現實障礙

而德國總理朔爾茨於二十大後訪華，則突顯美國發動的「對華圍堵」有其現實障礙：中歐關係往往依循既有的經貿現實、各自的國家利益來發展。

朔爾茨最早是在10月21日歐盟峰會後的記者會上宣佈訪華行程，中方則在10月28日予以確認。但10月以來，關於中遠集團入股德國漢堡港集裝箱碼頭的爭議持續發酵，朔爾茨與漢堡市政府雖無意攔阻，德國執政聯盟中的綠黨和自民黨卻堅決反對，最終各方取得共識：中遠集團獲准持有漢堡港集裝箱碼頭24.9%的股份，而非此前計劃的35%，德國內閣會議亦在10月26日批准此案。

由上述事件可見，即便政治正確枷鎖沉重，中德關係仍有強烈的商業邏輯底色。根據德國聯邦統計局於2022年初公布數據，中國已連續第六年成為德國最重要的交易夥伴。2021年，德國和中國雙邊貿易額高達2,454億歐元（約佔德國進出口貿易總量的10%），較2020年增長15.1%；且即便有新冠疫情干擾，德國的對華貿易額仍在2020年增長了3.5%。另據中國商務部介紹，2022年1-5月，德國實際對華投資增長21.4%；中國德國商會今年對德國公司進行的商業環境調查報告顯示，由於中國經濟持續復甦，71%的德資企業計劃增加在華投資。

德國總理朔爾茨。（AP）

如此經貿基礎，是德國無法放棄對華互動的關鍵。儘管德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）、綠黨籍德國外長巴爾伯克（Annalena Baerbock）皆主張施行某種程度的「對華脱鈎」，包括加強德國政府的對華投資審查、限制部分對華技術轉移，收緊政府對德企投資中國時的國家擔保規則等，德國商界的反彈卻始終強烈，以至政府只能推遲或擱置相關對華脱鈎法案。

當然，政治正確的壓力依舊不可忽視。雖說此次訪華行程明顯是帶有實用主義色彩的商業之旅，據彭博社28日引述知情人士稱，陪同朔爾茨訪華的商業代表團成員包括德意志銀行（Deutsche Bank）、西門子（Siemens）、福士（Volkswagen）、寶馬（BMW）、默克（Merck）、德國生物新技術公司（BioNTech）、Adidas等德國企業的行政總裁；但德方仍要強調「人權議題」的角色，德國政府發言人黑貝施特萊特（Steffen Hebestreit）便曾在10月29日表示，「朔爾茨將會在訪問期間就中德關係及多個國際議題與中方進行討論，除敦促中國開放市場外，亦會在與談時論及中國人權問題」，顯然有意安撫反對聲音。

而正如德媒所批評，「朔爾茨不想與北京決裂，卻又希望在某些議題上更為強硬，根本是不可能的任務」，故從此次出訪規劃來看，朔爾茨更多是希望在務實與政治正確間求取平衡。而對照德國在俄烏衝突下的堅決反俄姿態，對華來往並無遭遇同等程度的阻力，顯見中德經貿互動的血脈難分，以及中國在俄烏衝突下維持中立促和姿態的可貴，方有二十大後的中德元首峰會。