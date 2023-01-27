俄烏戰爭削弱俄方支持　塞爾維亞準備接受科索沃獨立

總統武契奇接受法德方案，是塞爾維亞首次接受科索沃獨立的現實，標誌着該國對科索沃態度的根本性轉向。

作者：甄鵬、研究塞爾維亞的學者



西方五位重要官員1月20日一起到貝爾格萊德，會見塞爾維亞總統武契奇。這五位官員是歐盟西巴爾幹特別代表萊查克、美國特使埃斯科巴以及法國總統、德國總理、意大利總理的外交事務顧問。會後，武契奇宣佈接受了法國—德國方案。

關於科索沃地位的談判持續了很多年，參考各種各樣的模式，兩德模式是其中之一。西德（聯邦德國）和東德（民主德國）互不承認，但是雙方於1972年簽訂《基本條約》，允許對方加入各種國際組織，包括聯合國。兩德沒有正式承認對方是國家，但事實上承認了。

兩德與科索沃性質不同。第一，兩德是西方和蘇聯各自在原德國領土上佔領後成立的，雙方是平等的。科索沃試圖從塞爾維亞分裂出去，二者不是平等關係。第二，兩德的主體民族相同，有統一的強烈願望，而且最終也統一了。科索沃和塞爾維亞的主體民族不同，統一的可能性幾乎不存在。所以，塞爾維亞從一開始就不接受兩德模式。

去年的俄烏戰爭對科索沃問題產生了重大影響。首先，俄羅斯實力和國際聲望受損，對塞爾維亞的支持作用明顯削弱。其次，俄烏戰爭的爆發促使西方動手解決科索沃問題，以免歐洲再發生一場戰爭；而且科索沃問題的和平解決，讓俄羅斯失去一個戰爭的藉口。

塞爾維亞總統武契奇1月20日會見西方官員後，宣布接受法國—德國方案。根據這項方案，塞爾維亞和科索沃將尊重國家主權和領土完整原則、承認對方的國家標誌、允許對方加入聯合國等國際組織。（Reuters檔案照）

法國和德國聯合提出解決科索沃問題的方案。這個方案以兩德模式為基礎，被稱為法國—德國方案。後來歐盟接受了。方案要求塞爾維亞和科索沃尊重國家主權和領土完整原則、承認對方的國家標誌、允許對方加入聯合國等國際組織。這等於塞爾維亞事實上承認科索沃獨立。

起初塞爾維亞對方案不感興趣，但在20日的會談中，武契奇同意了。武契奇說西方給他下了最後通牒，如果塞爾維亞不接受方案，將面臨三個後果：暫停加入歐盟的談判；暫停扶持資金；經濟和民事方面有一系列制裁（投資、貸款、簽證等）。西方外交官不承認是通牒或威脅，而是講出了塞爾維亞將面臨的不利後果。

塞爾維亞一直不接受科索沃獨立。武契奇是總統、前進黨主席，之前始終以強硬形象示人。這次表態出乎很多人的意料。萊查克等人表示受到鼓舞。塞爾維亞的反對黨、科索沃的很多塞族人不同意武契奇的做法，提出抗議。塞爾維亞收到的補償是，西方支持成立塞族佔多數的市鎮共同體（科索沃叫聯合會）。

2022年12月29日，作為北約科索沃維和行動的意大利武裝部隊成員站在科索沃種族分裂的米特羅維察鎮北部的路障前。（Reuters）

2013年，塞爾維亞總理達契奇和科索沃總理薩奇在歐盟高級代表阿什頓的調解下，達成歷史性協議。這個協議叫《正常化關係指導原則第一協議》，俗稱《布魯塞爾協議》。協議的核心內容之一是成立塞族佔多數的市鎮共同體。協議被科索沃議會通過，成為科索沃的國際條約。

雙方在2015年就塞族佔多數的市鎮共同體的基本原則和主要內容達成一致。同年，科索沃憲法法院認定2015年協議的一些條款不符合憲法。從此，成立共同體的過程被暫停。反對成立共同體的庫爾蒂成為總理後，多次宣稱共同體已死亡。

科索沃自2008年單方面宣佈脫離塞爾維亞，但一直未獲宗主國承認，成為爭議地區。 （Reuters）

萊查克在就任歐盟西巴爾幹特別代表之初，說科索沃可以修改憲法來適用協議，遭到科索沃政界激烈批評。美國等西方國家認為，共同體應該成立，但應當在科索沃憲法的範圍內。一些親科索沃的人聲稱，共同體應當在達成最終協議時成立。塞爾維亞則堅持：首先成立共同體，再啟動其他談判；必須按照協議內容成立共同體。經過去年12月的塞族人抗議，西方發現成立共同體不能再拖了，施壓科索沃採取行動。

解決科索沃問題有三個方案：科索沃回歸塞爾維亞；科索沃獨立，北科索沃分割給塞爾維亞；科索沃獨立，塞族人自治。我多次撰文指出，科索沃獨立和塞族人自治是最現實的方案。

武契奇的表態是塞爾維亞第一次接受科索沃獨立的現實，標誌着該國對科索沃態度的根本性轉向。塞族人能否支持武契奇、塞族佔多數的市鎮共同體有多大自主權，是之後的兩大看點。

本文獲聯合早報授權轉載，原題為《塞爾維亞準備接受科索沃獨立》

