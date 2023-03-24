梅德韋傑夫的「中國第一」吹捧　聽完不能當真

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）3月22日接受了多家俄羅斯主流媒體的採訪，就多個熱點問題發表了自己的看法。

梅德韋傑夫在接受採訪時說，中國已成為世界第一經濟體，甚至美國也承認這點。他說：「這點甚至美國人都承認。不僅在購買力平價上，而且在實物衡量上，它很可能已是。」

另外在談及國際刑事法院向俄羅斯總統普京發布逮捕令時，梅德韋傑夫說，對俄羅斯而言，國際刑事法院什麼都不算，如果德國或其他國家膽敢逮捕普京，那就相當於對俄宣戰，若如此，所有俄羅斯武器「將飛向德國聯邦議會、總理辦公室等等」。

在談及俄烏衝突中國方案時，梅德韋傑夫說，要落實這份方案，不僅俄羅斯，美國和烏克蘭也應當研究它，但這兩個國家現在沒有。

中國國內媒體迅速轉載了梅德韋傑夫的這番話，並且放到了非常重要的頁面位置，意思不言自明。

拋開梅德韋傑夫所說的後面兩個議題不說，就他對中國經濟已經超過美國成為世界第一經濟體的評論，不管是他採取的是名義GDP的標準，還是採取購買力評價的標準，抑或是實物衡量的標準，中國人聽完可能都不會太興奮。

不少中國人堅信，只要中國能保持社會經濟與科技創新活力，在國家治理各方面不出大的問題，不犯顛覆性錯誤，中美經濟以過去若干年所表現的不同平均增長速度，中國經濟超越美國是早晚的事。但是就現在而言，說中國人普遍感受中的經濟已經超過美國恐怕還不夠實事求是，還不能讓大多數人認同。

中共高層不斷強調的「扶貧工程」和「社會主義」依賴或者需要民營經濟的良性發展。（資料圖片）

中國有14億多人，還是個發展中國家，還處在社會主義初級階段，發展還很不平衡不充分。中國不僅有京滬惠深這樣可以媲美世界一流的核心城市，不僅有高樓大廈億萬富翁，還有大量不夠發達甚至還很貧窮落後的內地農村，還有大量需要政府救濟的人，這一點熟悉中國的人都不陌生。

從GDP數字上看，雖然中國已經歷史性接近美國，達到了美國的將近八成，但是在人均層面和美國還有很大差距。中國人均GDP剛剛超過一萬多美元大關，而美國人均差不多六萬美元，相比之下只有美國的1/5。這個差距仍然相當的巨大，仍然需要持續努力。在人均可支配收入以及城鄉收入中位數上，中美兩國的人均水平差距就更大了。

多數中國人都能認識到，在中美激烈競爭的當下，中國還不需要「第一」這種頭銜。因為這個遭人恨的頭銜不僅與事實不符，還會加劇西方對中國的封殺打壓力度，會讓那些原本與中國關係還不錯，那些在中美競爭中本來可以為中國提供彈性空間的發展中國家，尤其是第三世界國家，對中國產生心理距離。

所以，不光是梅德韋傑夫，其他任何吹捧說中國經濟已經是世界第一的說法，不管是中國人還是外國人，都要冷靜下來想一想為什麼他會說這種話，想一想這些話是否符合事實。

大家要認識到，梅德韋傑夫的這個話主要是說給美國人、歐洲人聽的，是用來刺激美國人、歐洲人的。事實如何對梅德韋傑夫來說並不重要。

中俄雖然是戰略合作夥伴，都面對着來自美國的打壓與制裁壓力，在一些事情上需要一致行動，但是作為現代民族國家，中俄畢竟各自有各自的國家利益，梅德韋傑夫服務的是俄羅斯的國家利益，別人一吹捧尾巴就翹起來的傻事中國人不該做。