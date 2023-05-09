已按冷戰劇本全速展開　中美關係還能好起來嗎？

除非矇昧無知或唯恐天下不亂的極端好鬥分子，大概沒有人希望中美關係繼續惡化下去。穩定的中美關係不僅對中美有利，對區域和世界都是好事。在這個越來越小的地球村，如果中美陷入惡鬥，絕非兩國人民之福，於人類社會的整體命運而言，也平添了巨大的不確定性。

然而現實層面非常令人遺憾，中美關係不僅無法再回到原來的穩定狀態，恐怕還會繼續惡化下去，甚至不排除會出現激烈對抗的局面。越來越多的觀察人士與政治領袖，包括原本可以在中美間扮演橋樑作用溝通中西的新加坡總理李顯龍等對此都流露出擔憂情緒。

這是因為，隨着中國崛起，中美之間的矛盾衝突已經呈現為結構性衝突，上升到地區與國際權力爭奪的層面，更是兩種不同文明體系、制度模式和意識形態的競爭，而且已沒有足夠大的共同利益可以讓雙方放下競爭。

包括這幾年席捲全球的新冠疫情，即便給中美都造成了如此嚴重的損失，兩國也未能攜手應對，反而成為中美對抗的一個新領域，使得雙方矛盾衝突持續激化，鬥爭更為激烈。

這就是中美關係的另一面，鬥爭的一面。很多人不認為中美會脱鈎，也不希望中美陷入新冷戰，這都可以理解，但事實是對比歷史上類似競爭，「冷戰」已屬幸運！香港01創辦人于品海先生在《早已開打的中美新冷戰》一文中即指出，「中美關係從一開始就被美蘇冷戰所定義，尼克遜訪華以及卡特總統實現中美建交都只是地緣博弈的權宜之計。中美今天既然身處新冷戰，圍堵或制裁再次成為美國的標準動作，不足為奇。」

所以，如果只從願望出發，為了政治正確，我們完全可以說相信中美有足夠的政治智慧，一定能找到一條相對平坦的競爭道路。但是，政治分析不能把願望當現實，不能為了政治正確犧牲專業性，否則一定會被現實打臉。這也是中國一些國際問題專家總是被現實嘲諷的一大原因。

中美氣球風波，圖為路透社設計圖片（Reuters）

事實上，中美關係不僅已經陷入冷戰局面，而且是有史以來最複雜的冷戰。美蘇「冷戰」是兩大軍事集團對抗，因為蘇聯的擴張主義本性，還上升不到兩種不同文明體系對抗的程度，只是兩個互相割裂、互不來往的國家集團之間的對抗，在遏制與反遏制的泥潭裏互毆，除了不發生核戰同歸於盡，雙方幾乎沒有什麼交集。

但是，今天的中美冷戰可沒那麼簡單，中美不僅有競爭對抗的領域，有合作的領域，還有失控爆發熱戰的摩擦點——台灣。這種冷戰才是真正考驗智慧的冷戰，是戰略耐力的競爭。這是非常複雜的關係，蘇俄沒有駕馭這種關係的能力，中美有沒有也要靠實踐檢驗。未來五至十年，除非中美差距拉大，美國對中國崛起的焦慮感降低，中美之間的對抗，一定還會進一步強化，矛盾會繼續加深。

而這還只是淺層次的競爭，更深層次的是制度文明的競爭。中美兩國都是有使命感的國家，是有「天命」精神的民族，都把「救世濟民」作為對本民族道德與義務的自我要求，這是僅醉心於擴張領土與征服的沙俄所不具有的政治道德。

美國這方面不用講，有着非常濃厚的基督教救世情結，了解基督教文化以及美國建國後外交行為主張的人對此都不會否認。中國也有自己的天下大同思想，認為人類文明少了自己不行，即便是在中國最孱弱的時候，中國的文人士大夫們也沒有放棄過這個念頭。

馬克思也有着非常濃厚的救世意識，他對人類社會的未來制度、經濟、哲學思考等，都充滿了救世想象與行動主張。中國現在提出要推進中國式現代化，為人類開闢第二條現代化道路，實際就是要同以美國為代表的西方式現代化進行一場制度和文明競爭。

而兩國的競爭一旦落到制度和文明的基點上，就無法退讓，必然要開足馬力，動員各方面資源，進行一場全面的長時間高強度的對抗式競賽。

中美關係：圖為2022年11月14日中國國家主席習近平及美國總統拜登在印尼峇里島二十國集團峰會舉行期間會面並合照。（Reuters）

看看中美對抗的一個場景切面吧：2023年2月7日，就在美國總統拜登發表國情咨文的前一天，中國領導人也發表了對未來的願景演講。有媒體觀察到，無論這兩場演講的場地背景、內容還是聽眾，闡述的都是截然相反的兩個不同世界。

從演講的場地背景看：一方是美國國會大廈，一方是中共中央黨校。從演講的聽眾看，一方是美國國會議員、總統嘉賓和媒體等美國兩黨頂層精英，一方是中國「黨和國家領導人」以及省以上主要官員、官媒主編等頂級精英。

從內容來說，拜登說，「我不會因為致力於讓美國強大、致力於美國的創新、致力於那些會決定未來同時中國政府又打算主導的行業而道歉。」「在過去的兩年時間裏，民主國家變得更加強大了……專制國家則變弱了。把寶押在對抗美國上，這從來都是押錯了寶。」

而另一方領導人則在演講中認為，中國的崛起復興不可阻擋，西方主導格局必將結束，中國的現代化是人類進步的新模式，為新興國家提供「探索人類更好的社會制度的中國方案」，中國式現代化打破了「現代化只能是西方現代化的神話」。

這是對世界未來的兩種對抗性想象，所以，中美關係還會好起來嗎？別幼稚了！為防止兩輛火車迎頭相撞，短期或局部的技術性回暖可能會有。最起碼中國有這樣的意願與智慧，也有相應的戰略定力，俄羅斯就不行，缺乏必要的政治智慧與戰略定力。但是中美關係想回到原來的狀態，除非其中一方崩潰，另一方建立了絕對優勢與充分自信，否則根本毫無可能。

說到中美關係，很多人都會想到台灣問題。台灣問題確實是中美之間一個很棘手的問題，也是最有可能爆發衝突的問題。但是，就中美矛盾的性質與發展趨勢，即便沒有台灣問題，也可能在其他領域爆發衝突，將中美關係與台灣密切掛鈎，可能會遮蔽對其他領域衝突的關注。

事實上，就一般戰爭主要着眼於削弱對手實力、毀滅對方的經濟和發展潛力而言，特朗普時代發起的貿易戰、拜登上任後越發嚴厲的科技戰，已經具有戰爭的某些實質，可以視為非傳統戰爭了。