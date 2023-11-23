幣安、趙長鵬可以一罰了事？這僅是遊戲的開始

全球最大的加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢指控，並支付5000萬美元罰款。幣安則被開出了43.68億美元的巨額罰單。長期擔任幣安高管的Richard Teng將接替趙長鵬，出任幣安新CEO。在大多數輿論看來，該判決標誌着美國司法部、財政部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）對該交易所長達數年的調查終於塵埃落定。

是這樣嗎？其實不然。目前幣安被指控三項罪名，包括反洗錢、經營未經許可的匯款業務以及違反美國制裁。但別忘了，美國證券交易委員會（SEC）對幣安及其趙長鵬曾提出13項指控，包括運營未經註冊的交易所、經紀交易商和清算機構，還有「對平台客戶的資產進行控制，隨意混合或轉移客戶資產」。美國證監會主席根斯勒（Gary Gensler）說：「通過13項指控，我們指控趙長鵬和幣安實體參與了一個廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律的網絡。」這些都是懸在幣安頭頂的「雷」。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）、其行政總裁趙長鵬（Changpeng Zhao）及前首席合規總監Samuel Lim在2023年3月27日遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，指他們涉嫌違反監管規定，經營非法的交易所，以及實行虛假的合規程序。圖為2020年8月30日位於美國華盛頓的CFTC。（Reuters）

對於美國來說，這是割一把，養一養，隨時有需要，隨時提溜出來割，畢竟比特幣是全球最好的轉移財富的工具，真要是一把將趙長鵬整死，好多有轉移資金的客戶心裏會犯疑。美國是全世界資金外逃最大的目的地，沒必要為了割一個幣安，把自己的整條路堵死了。

所以美國司法局重罰了幣安，對趙長鵬也是小懲大誡。實際上幣安的控制權易主，誰接管幣安重要嗎？重要的是，美國司法部始終有幾項罪名在那裏掛着，誰來當話事人都得乖乖聽話。否則，隨時能用定下的罪名抓人。

為什麼可以這麼「玩」，還要從根本上來說。

加密貨幣是一個擊鼓傳花的投機遊戲，要麼割別人，要麼被割。但賭博本來就算得上是長盛不衰的暴利行業，只要能吸引足夠的賭徒興趣，這個賭場自然就能日進斗金。幣安是全世界第一大加密貨幣交易所，也是最大的賭場。貨幣有國家主權背書，加密貨幣並沒有，之所以能風靡全世界，創造出上萬億美元的巨大市場，底層邏輯跟賭場無異。

幣安一直沒有正式的總部，全球約3,000名員工分散於多個國家。（路透社）

舉例來說，幾年前， FaceBook開發自主數字錢包，試圖把天秤幣描述為一種簡單、包容和全球性的數字貨幣，旨在促進低成本和用戶友好型交易，整個過程均沒有傳統的金融中介。為此拉上了一大批人來搞背書，甚至想把總部放到瑞士。當時幣圈為之歡呼，以為新時代的到來。這個事情可能嗎？其實特別簡單的道理——如此就是挑戰了聯儲局的地位。如果聯儲局允許，天秤幣大概率會成功的，因為FB覆蓋了全球20億用戶，但也恰恰如此，朱克伯格（Mark Zuckerberg）憑什麼以為自己能染指全球最賺錢的印鈔生意？吆喝兩聲沒問題，但明目張膽挑戰「利益藩籬」，怎麼可能？結果，這幾年還有人說天秤幣嗎？

一句話真相：印鈔生意不容插手，但賭博生意確是可以讓你們做的。有場子，自然有莊家；有莊家，自然有操控。那麼多錢來來去去，自然就產生了無數的漏洞，有許多漏洞就有對應的法律來「約束」。說白了，等於是一開始就被圈養了起來的，差不多的時候就牽出來「殺」。賭場做這麼大了，自然引發無數人的覬覦之心。尤其是這麼賺錢的好生意，自然就會有人眼紅，背後還沒有一股強大的勢力呵護。於是出手了。

要好清楚，誰是最大的「莊家」。有一種是玩資本化運作，用「資本」掌控；而另一種是利用法律「有法可依」，用「司法」掌控。即便無法可依也不用怕，馬上立法。

對付TikTok這樣令人垂涎的生意，美國也始終不敢動用法律武器直接搶，最多也就用點金融的手段來個巧取罷了。2020年，特朗普做主想讓微軟強買TikTok，中國政府及時出手，這事最後偃旗息鼓了。用這個邏輯看，幣安背後有什麼，什麼都沒有，那就無需客氣了。

2018年財經媒體《福布斯》（Forbes）的封面報道令趙長鵬走進全球媒體視野。（資料圖片）

趙長鵬被盯上定向打擊了，這才是個開始，慢慢割，這才是最要命的。幣圈良性發展、幣圈價值投資，就好像講毒品的質量管控一樣。拿了沾滿原罪的錢，其實上早就被人盯上了，後面到底怎麼割，怕是要看「賭場」的運行情況。看看這波美國政府的操作。先定義「有罪」，罪與罰怎麼拿捏，完全取決於政府一句話。定義為非法，這是一個框，打擊非法活動可以說的多大義凜然。其實這場針對趙長鵬的「圍獵」從他被封為華人首富那一天開始，就已經註定了逃無可逃了。